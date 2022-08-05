09:18 05.08.2022 (обновлено: 12:36 05.08.2022)
МИД Китая назвал поездку Пелоси на Тайвань вульгарной комедией
Глава МИД Китая Ван И: приезд Пелоси на Тайвань обернется серьезными последствиями для США
Министр иностранных дел КНР Ван И . Архивное фото
ПНОМПЕНЬ, 5 авг — РИА Новости. Поездка спикера палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси на Тайвань обернется для Штатов серьезными последствиями, заявил глава МИД КНР Ван И на встрече с российским министром иностранных дел Сергеем Лавровым в Пномпене.
"Разумеется, мы вынуждены жестко отреагировать на это. Эта вульгарная комедия обязательно обернется для США серьезными последствиями, всю ответственность за которые несет Вашингтон", — сказал китайский дипломат.
Он отметил, что Пекин обратил внимание на заявление, которое опубликовал по этому поводу МИД России.
"Торопливый визит (Пелоси) на Тайвань стал серьезным нарушением принципа "одного Китая" и американо-китайских двусторонних договоренностей. Это серьезное посягательство на суверенитет и территориальную целостность КНР", — добавил Ван И.
По его словам, попытки Вашингтона и западных стран манипулировать тайваньским вопросом ни к чему не приведут.
Визит спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси Пелоси на Тайвань состоялся 2-3 августа и стал первой поездкой спикера палаты представителей США на Тайвань с 1997 года, она стала самым высокопоставленным американским чиновником, посетившим остров за последние 25 лет. Администрация США, которую председатель КНР Си Цзиньпин предупредил, что "играющий с огнем рискует обжечься", заверила Пекин в неотступности от политики "одного Китая", но дистанцировалась от визита, заявив, что Пелоси принимает решения сама.
В итоге визит стал толчком для нового витка напряженности в Тайваньском проливе. Помимо объявления о начале военных учений с 4 по 7 августа, Пекин ввел санкции против двух тайваньских фондов, приостановил экспорт природного песка на остров и импорт с Тайваня цитрусовых и некоторых видов рыбной продукции, а МИД КНР заявил, что Китай намерен принять решительные и жесткие меры, а также дал понять, что все негативные последствия визита, против которого Пекин выступал несколько месяцев, еще впереди и ответственность за них будут нести Вашингтон и Тайбэй.