https://ria.ru/20220805/kitay-1807399119.html

МИД Китая назвал поездку Пелоси на Тайвань вульгарной комедией

МИД Китая назвал поездку Пелоси на Тайвань вульгарной комедией - РИА Новости, 05.08.2022

МИД Китая назвал поездку Пелоси на Тайвань вульгарной комедией

Поездка спикера палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси на Тайвань обернется для Штатов серьезными последствиями, заявил глава МИД КНР Ван И на встрече РИА Новости, 05.08.2022

2022-08-05T09:18

2022-08-05T09:18

2022-08-05T12:36

в мире

ван и (политик)

си цзиньпин

китай

тайвань

сша

мид кнр

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ПНОМПЕНЬ, 5 авг — РИА Новости. Поездка спикера палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси на Тайвань обернется для Штатов серьезными последствиями, заявил глава МИД КНР Ван И на встрече с российским министром иностранных дел Сергеем Лавровым в Пномпене."Разумеется, мы вынуждены жестко отреагировать на это. Эта вульгарная комедия обязательно обернется для США серьезными последствиями, всю ответственность за которые несет Вашингтон", — сказал китайский дипломат.Он отметил, что Пекин обратил внимание на заявление, которое опубликовал по этому поводу МИД России."Торопливый визит (Пелоси) на Тайвань стал серьезным нарушением принципа "одного Китая" и американо-китайских двусторонних договоренностей. Это серьезное посягательство на суверенитет и территориальную целостность КНР", — добавил Ван И.По его словам, попытки Вашингтона и западных стран манипулировать тайваньским вопросом ни к чему не приведут.Визит спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси Пелоси на Тайвань состоялся 2-3 августа и стал первой поездкой спикера палаты представителей США на Тайвань с 1997 года, она стала самым высокопоставленным американским чиновником, посетившим остров за последние 25 лет. Администрация США, которую председатель КНР Си Цзиньпин предупредил, что "играющий с огнем рискует обжечься", заверила Пекин в неотступности от политики "одного Китая", но дистанцировалась от визита, заявив, что Пелоси принимает решения сама.В итоге визит стал толчком для нового витка напряженности в Тайваньском проливе. Помимо объявления о начале военных учений с 4 по 7 августа, Пекин ввел санкции против двух тайваньских фондов, приостановил экспорт природного песка на остров и импорт с Тайваня цитрусовых и некоторых видов рыбной продукции, а МИД КНР заявил, что Китай намерен принять решительные и жесткие меры, а также дал понять, что все негативные последствия визита, против которого Пекин выступал несколько месяцев, еще впереди и ответственность за них будут нести Вашингтон и Тайбэй.

https://ria.ru/20220804/tayvan-1807169076.html

https://ria.ru/20220803/kitay-1806869691.html

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, ван и (политик), си цзиньпин, китай, тайвань, сша, мид кнр