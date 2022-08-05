08:54 05.08.2022 (обновлено: 11:31 05.08.2022)
Китай готов укреплять сотрудничество с Россией из-за ситуации на Тайване
Глава МИД Ван И: КНР готова укреплять сотрудничество с РФ после визита Пелоси на Тайвань
© РИА Новости / Пресс-служба МИД России / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел КНР Ван И на встрече с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым в рамках совета министров иностранных дел "Группы двадцати" в Индонезии
Министр иностранных дел КНР Ван И на встрече с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым в рамках совета министров иностранных дел "Группы двадцати" в Индонезии
ПНОМПЕНЬ, 5 авг - РИА Новости. Китайские власти готовы укреплять стратегическое сотрудничество с Россией на фоне все более усиливающейся напряженности в Тайваньском проливе, заявил в пятницу министр иностранных дел КНР Ван И на встрече с российским коллегой Сергеем Лавровым.
"Россия неизменно придерживается принципа "одного Китая", выступая против любых посягательств на суверенитет нашей страны", - подчеркнул он на встрече с Лавровым в Пномпене.
Как уточнил китайский дипломат, позиция Москвы по Тайваню "свидетельствует о высоком уровне китайско-российского всеобъемлющего стратегического партнерства", а также о поддержке, которую КНР и Россия оказывают друг другу на международной арене. Он отметил, что Китай и РФ "вместе отстаивают равноправие и справедливость в мире".
Визит спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси Пелоси на Тайвань состоялся 2-3 августа и стал первой поездкой спикера палаты представителей США на Тайвань с 1997 года, она стала самым высокопоставленным американским чиновником, посетившим остров за последние 25 лет. Администрация США, которую председатель КНР Си Цзиньпин предупредил, что "играющий с огнем рискует обжечься", заверила Пекин в неотступности от политики "одного Китая", но дистанцировалась от визита, заявив, что Пелоси принимает решения сама.
В итоге визит стал толчком для нового витка напряженности в Тайваньском проливе. Помимо объявления о начале военных учений с 4 по 7 августа, Пекин ввел санкции против двух тайваньских фондов, приостановил экспорт природного песка на остров и импорт с Тайваня цитрусовых и некоторых видов рыбной продукции, а МИД КНР заявил, что Китай намерен принять решительные и жесткие меры, а также дал понять, что все негативные последствия визита, против которого Пекин выступал несколько месяцев, еще впереди и ответственность за них будут нести Вашингтон и Тайбэй.