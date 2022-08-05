https://ria.ru/20220805/kitay-1807396243.html

Китай готов укреплять сотрудничество с Россией из-за ситуации на Тайване

Китай готов укреплять сотрудничество с Россией из-за ситуации на Тайване - РИА Новости, 05.08.2022

Китай готов укреплять сотрудничество с Россией из-за ситуации на Тайване

Китайские власти готовы укреплять стратегическое сотрудничество с Россией на фоне все более усиливающейся напряженности в Тайваньском проливе, заявил в пятницу... РИА Новости, 05.08.2022

2022-08-05T08:54

2022-08-05T08:54

2022-08-05T11:31

в мире

ван и (политик)

китай

россия

пекин

мид кнр

оон

си цзиньпин

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ПНОМПЕНЬ, 5 авг - РИА Новости. Китайские власти готовы укреплять стратегическое сотрудничество с Россией на фоне все более усиливающейся напряженности в Тайваньском проливе, заявил в пятницу министр иностранных дел КНР Ван И на встрече с российским коллегой Сергеем Лавровым."Россия неизменно придерживается принципа "одного Китая", выступая против любых посягательств на суверенитет нашей страны", - подчеркнул он на встрече с Лавровым в Пномпене."В свою очередь Пекин готов усилить стратегическое взаимодействие с РФ, чтобы сообща мы могли еще более эффективно отстаивать международную систему, в которой ключевую роль играет ООН, а также порядок, опирающийся на нормы общепринятого международного права", - добавил Ван И.Как уточнил китайский дипломат, позиция Москвы по Тайваню "свидетельствует о высоком уровне китайско-российского всеобъемлющего стратегического партнерства", а также о поддержке, которую КНР и Россия оказывают друг другу на международной арене. Он отметил, что Китай и РФ "вместе отстаивают равноправие и справедливость в мире".Визит спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси Пелоси на Тайвань состоялся 2-3 августа и стал первой поездкой спикера палаты представителей США на Тайвань с 1997 года, она стала самым высокопоставленным американским чиновником, посетившим остров за последние 25 лет. Администрация США, которую председатель КНР Си Цзиньпин предупредил, что "играющий с огнем рискует обжечься", заверила Пекин в неотступности от политики "одного Китая", но дистанцировалась от визита, заявив, что Пелоси принимает решения сама.В итоге визит стал толчком для нового витка напряженности в Тайваньском проливе. Помимо объявления о начале военных учений с 4 по 7 августа, Пекин ввел санкции против двух тайваньских фондов, приостановил экспорт природного песка на остров и импорт с Тайваня цитрусовых и некоторых видов рыбной продукции, а МИД КНР заявил, что Китай намерен принять решительные и жесткие меры, а также дал понять, что все негативные последствия визита, против которого Пекин выступал несколько месяцев, еще впереди и ответственность за них будут нести Вашингтон и Тайбэй.

https://ria.ru/20220805/arsenal-1807379001.html

https://ria.ru/20220805/avianosets-1807388900.html

китай

россия

пекин

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, ван и (политик), китай, россия, пекин, мид кнр, оон, си цзиньпин