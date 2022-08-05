https://ria.ru/20220805/karabakh-1807397986.html

Россия не видела конкретных предложений Армении по Карабаху, заявил Лавров

Россия не видела конкретных предложений Армении по Карабаху, заявил Лавров - РИА Новости, 05.08.2022

Россия не видела конкретных предложений Армении по Карабаху, заявил Лавров

Россия пока не видела конкретных предложений Армении по миротворческой миссии в Нагорном Карабахе на фоне последней эскалации, заявил глава МИД РФ Сергей... РИА Новости, 05.08.2022

2022-08-05T09:06

2022-08-05T09:06

2022-08-05T09:24

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азербайджан

сергей лавров

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ПНОМПЕНЬ, 5 авг - РИА Новости. Россия пока не видела конкретных предложений Армении по миротворческой миссии в Нагорном Карабахе на фоне последней эскалации, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров."Мы не видели конкретных предложений, которые премьер-министр Армении хочет внести для обсуждения в контексте российской миротворческой операции в Нагорном Карабахе, я не могу сейчас гадать", - заявил Лавров на своей пресс-конференции.В то же время он отметил, что "любая из сторон договоренностей, которые были достигнуты президентами России, Азербайджана и премьер-министром Армении, конечно же, вправе предлагать дополнительные инициативы". "Пока мы их не видели", - добавил глава российской дипломатии.В среду в Минобороны РФ заявили, что вооруженные силы Азербайджана нарушили режим прекращения огня в зоне нагорно-карабахского конфликта, в районе высоты Сарыбаба в Шушинском районе, в непосредственной близости от Лачинского коридора, на отрезке Лачин - Шуша. В министерстве добавили, что командованием российского миротворческого контингента совместно с представителями азербайджанской и армянской сторон принимаются меры по стабилизации обстановки. В четверг в российском военном ведомстве сообщили, что за сутки миротворцами в Карабахе зафиксировано четыре нарушения Азербайджаном: два представителя карабахских формирований погибли, 14 ранены.МИД Армении заявлял об агрессии азербайджанских вооруженных сил в зоне ответственности российских миротворцев в Карабахе, в результате которой есть раненые и погибшие. В свою очередь, как сообщали РИА Новости в пресс-службе азербайджанского оборонного ведомства, вооруженные силы Азербайджана взяли под контроль несколько высот в Карабахе.МИД РФ в четверг призвал Армению и Азербайджан проявлять сдержанность и соблюдать режим прекращения огня в связи с эскалацией в районе Лачинского коридора и на других участках линии соприкосновения. В министерстве исходят из того, что урегулирование имеющихся противоречий должно осуществляться исключительно политико-дипломатическими средствами - с учетом позиций сторон и в строгом соответствии с положениями заявления лидеров России, Азербайджана и Армении от 9 ноября 2020 года.

https://ria.ru/20220804/karabakh-1807237581.html

https://ria.ru/20220804/karabakh-1807217019.html

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азербайджан

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, россия, армения, азербайджан, сергей лавров