https://ria.ru/20220805/immunitet-1807532230.html

Коллективный иммунитет к коронавирусу в России снизился до 8,6 процента

Коллективный иммунитет к коронавирусу в России снизился до 8,6 процента - РИА Новости, 05.08.2022

Коллективный иммунитет к коронавирусу в России снизился до 8,6 процента

Коллективный иммунитет к коронавирусной инфекции в России снизился до 8,6% за неделю, вакцинация первым компонентом проведена 94,2 миллиона раз, следует из... РИА Новости, 05.08.2022

2022-08-05T15:09

2022-08-05T15:09

2022-08-05T15:11

распространение коронавируса

общество

россия

здоровье - общество

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

российская академия наук

федеральное медико-биологическое агентство (фмба россии)

коронавирус в россии

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МОСКВА, 5 авг — РИА Новости. Коллективный иммунитет к коронавирусной инфекции в России снизился до 8,6% за неделю, вакцинация первым компонентом проведена 94,2 миллиона раз, следует из данных портала стопкоронавирус.рф."Коллективный иммунитет – 8,6%", - говорится в сообщении.Отмечается, что вакцинация от COVID-19 первым компонентом выполнена 94 232 374 раза, двумя – 89 250 277.Неделей ранее уровень коллективного иммунитета к коронавирусной инфекции в стране составлял 10,7%.Вакцинация от коронавируса проводится во всех регионах России. Минздрав РФ в августе 2020 года зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи. Она получила название "Спутник V". Также в России созданы вакцины "ЭпиВакКорона" от центра "Вектор" Роспотребнадзора и "КовиВак", разработанная Центром имени Чумакова РАН. В начале мая 2021 года стало известно о регистрации четвертой отечественной вакцины "Спутник Лайт". В конце августа 2021 года Минздрав РФ зарегистрировал еще одну вакцину центра "Вектор" - "ЭпиВакКорону-Н", а 24 ноября была зарегистрирована первая отечественная вакцина против коронавируса для подростков "Гам-КОВИД-Вак М". Во второй половине марта Минздрав зарегистрировал вакцину, разработанную специалистами ФМБА "Конвасэл". Первого апреля в Минздраве РФ сообщили, что зарегистрировали первую в мире назальную вакцину от COVID-19.

https://ria.ru/20220805/koronavirus-1807427181.html

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

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