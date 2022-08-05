15:09 05.08.2022 (обновлено: 15:11 05.08.2022)
Коллективный иммунитет к коронавирусу в России снизился до 8,6 процента
Коллективный иммунитет к COVID-19 в России за неделю снизился с 10,7 до 8,6 процента
© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкМедицинский сотрудник наполняет шприц вакциной от COVID-19
Медицинский сотрудник наполняет шприц вакциной от COVID-19. Архивное фото
МОСКВА, 5 авг — РИА Новости. Коллективный иммунитет к коронавирусной инфекции в России снизился до 8,6% за неделю, вакцинация первым компонентом проведена 94,2 миллиона раз, следует из данных портала стопкоронавирус.рф.
"Коллективный иммунитет – 8,6%", - говорится в сообщении.
Отмечается, что вакцинация от COVID-19 первым компонентом выполнена 94 232 374 раза, двумя – 89 250 277.
Неделей ранее уровень коллективного иммунитета к коронавирусной инфекции в стране составлял 10,7%.
Вакцинация от коронавируса проводится во всех регионах России. Минздрав РФ в августе 2020 года зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи. Она получила название "Спутник V". Также в России созданы вакцины "ЭпиВакКорона" от центра "Вектор" Роспотребнадзора и "КовиВак", разработанная Центром имени Чумакова РАН. В начале мая 2021 года стало известно о регистрации четвертой отечественной вакцины "Спутник Лайт". В конце августа 2021 года Минздрав РФ зарегистрировал еще одну вакцину центра "Вектор" - "ЭпиВакКорону-Н", а 24 ноября была зарегистрирована первая отечественная вакцина против коронавируса для подростков "Гам-КОВИД-Вак М". Во второй половине марта Минздрав зарегистрировал вакцину, разработанную специалистами ФМБА "Конвасэл". Первого апреля в Минздраве РФ сообщили, что зарегистрировали первую в мире назальную вакцину от COVID-19.