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Коллективный иммунитет к коронавирусу в России снизился до 8,6 процента - РИА Новости, 05.08.2022
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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20220805/immunitet-1807532230.html
Коллективный иммунитет к коронавирусу в России снизился до 8,6 процента
Коллективный иммунитет к коронавирусу в России снизился до 8,6 процента - РИА Новости, 05.08.2022
Коллективный иммунитет к коронавирусу в России снизился до 8,6 процента
Коллективный иммунитет к коронавирусной инфекции в России снизился до 8,6% за неделю, вакцинация первым компонентом проведена 94,2 миллиона раз, следует из... РИА Новости, 05.08.2022
2022-08-05T15:09
2022-08-05T15:11
распространение коронавируса
общество
россия
здоровье - общество
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
российская академия наук
федеральное медико-биологическое агентство (фмба россии)
коронавирус в россии
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МОСКВА, 5 авг — РИА Новости. Коллективный иммунитет к коронавирусной инфекции в России снизился до 8,6% за неделю, вакцинация первым компонентом проведена 94,2 миллиона раз, следует из данных портала стопкоронавирус.рф."Коллективный иммунитет – 8,6%", - говорится в сообщении.Отмечается, что вакцинация от COVID-19 первым компонентом выполнена 94 232 374 раза, двумя – 89 250 277.Неделей ранее уровень коллективного иммунитета к коронавирусной инфекции в стране составлял 10,7%.Вакцинация от коронавируса проводится во всех регионах России. Минздрав РФ в августе 2020 года зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи. Она получила название "Спутник V". Также в России созданы вакцины "ЭпиВакКорона" от центра "Вектор" Роспотребнадзора и "КовиВак", разработанная Центром имени Чумакова РАН. В начале мая 2021 года стало известно о регистрации четвертой отечественной вакцины "Спутник Лайт". В конце августа 2021 года Минздрав РФ зарегистрировал еще одну вакцину центра "Вектор" - "ЭпиВакКорону-Н", а 24 ноября была зарегистрирована первая отечественная вакцина против коронавируса для подростков "Гам-КОВИД-Вак М". Во второй половине марта Минздрав зарегистрировал вакцину, разработанную специалистами ФМБА "Конвасэл". Первого апреля в Минздраве РФ сообщили, что зарегистрировали первую в мире назальную вакцину от COVID-19.
https://ria.ru/20220805/koronavirus-1807427181.html
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общество, россия, здоровье - общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), российская академия наук, федеральное медико-биологическое агентство (фмба россии), коронавирус в россии, коронавирусы, коронавирус covid-19, вакцинация, вакцинация россиян от covid-19
15:09 05.08.2022 (обновлено: 15:11 05.08.2022)
 
Коллективный иммунитет к коронавирусу в России снизился до 8,6 процента

Коллективный иммунитет к COVID-19 в России за неделю снизился с 10,7 до 8,6 процента

© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкМедицинский сотрудник наполняет шприц вакциной от COVID-19
Медицинский сотрудник наполняет шприц вакциной от COVID-19 - РИА Новости, 1920, 05.08.2022
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Медицинский сотрудник наполняет шприц вакциной от COVID-19. Архивное фото
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МОСКВА, 5 авг — РИА Новости. Коллективный иммунитет к коронавирусной инфекции в России снизился до 8,6% за неделю, вакцинация первым компонентом проведена 94,2 миллиона раз, следует из данных портала стопкоронавирус.рф.
"Коллективный иммунитет – 8,6%", - говорится в сообщении.
Отмечается, что вакцинация от COVID-19 первым компонентом выполнена 94 232 374 раза, двумя – 89 250 277.
Неделей ранее уровень коллективного иммунитета к коронавирусной инфекции в стране составлял 10,7%.
Медицинский работник на территории карантинного центра в Коммунарке - РИА Новости, 1920, 05.08.2022
Вчера, 11:10Распространение коронавируса
В России за сутки госпитализировали 1906 заболевших COVID-19
Вакцинация от коронавируса проводится во всех регионах России. Минздрав РФ в августе 2020 года зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи. Она получила название "Спутник V". Также в России созданы вакцины "ЭпиВакКорона" от центра "Вектор" Роспотребнадзора и "КовиВак", разработанная Центром имени Чумакова РАН. В начале мая 2021 года стало известно о регистрации четвертой отечественной вакцины "Спутник Лайт". В конце августа 2021 года Минздрав РФ зарегистрировал еще одну вакцину центра "Вектор" - "ЭпиВакКорону-Н", а 24 ноября была зарегистрирована первая отечественная вакцина против коронавируса для подростков "Гам-КОВИД-Вак М". Во второй половине марта Минздрав зарегистрировал вакцину, разработанную специалистами ФМБА "Конвасэл". Первого апреля в Минздраве РФ сообщили, что зарегистрировали первую в мире назальную вакцину от COVID-19.
 
Распространение коронавирусаОбществоРоссияЗдоровье - ОбществоФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Российская академия наукФедеральное медико-биологическое агентство (ФМБА России)Коронавирус в РоссииКоронавирусыКоронавирус COVID-19ВакцинацияВакцинация россиян от COVID-19
 
 
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