https://ria.ru/20220805/grayner-1807462837.html

Грайнер может воспользоваться процедурой помилования, заявил Песков

Грайнер может воспользоваться процедурой помилования, заявил Песков - РИА Новости, 05.08.2022

Грайнер может воспользоваться процедурой помилования, заявил Песков

В Кремле не комментируют судебное решение по гражданке США Бриттни Грайнер, но она может воспользоваться процедурой помилования, прописанной в законе, заявил... РИА Новости, 05.08.2022

2022-08-05T12:27

2022-08-05T12:27

2022-08-05T12:27

бриттни грайнер

россия

московская область (подмосковье)

общество

дмитрий песков

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МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. В Кремле не комментируют судебное решение по гражданке США Бриттни Грайнер, но она может воспользоваться процедурой помилования, прописанной в законе, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.В четверг Химкинский суд Подмосковья приговорил американскую баскетболистку Бриттни Грайнер к девяти годам колонии общего режима со штрафом в 1 миллион рублей за контрабанду гашишного масла."Мы не можем комментировать судебные решения, я не буду это делать на этот раз. Все вопросы помилования прописаны у нас в законе. Существуют определенные процедуры, коими осужденные в соответствии с законом могут воспользоваться", - сказал Песков, отвечая на вопрос журналистов, как в Кремле оценивают приговор американской баскетболистки, и рассматривают ли возможность ее помилования, если она обратится с ним к президенту России.

https://rsport.ria.ru/20220804/grayner-1807271491.html

россия

московская область (подмосковье)

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Дарья Буймова

бриттни грайнер, россия, московская область (подмосковье), общество, дмитрий песков