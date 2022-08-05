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Грайнер может воспользоваться процедурой помилования, заявил Песков - РИА Новости, 05.08.2022
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Грайнер может воспользоваться процедурой помилования, заявил Песков
Грайнер может воспользоваться процедурой помилования, заявил Песков - РИА Новости, 05.08.2022
Грайнер может воспользоваться процедурой помилования, заявил Песков
В Кремле не комментируют судебное решение по гражданке США Бриттни Грайнер, но она может воспользоваться процедурой помилования, прописанной в законе, заявил... РИА Новости, 05.08.2022
2022-08-05T12:27
2022-08-05T12:27
бриттни грайнер
россия
московская область (подмосковье)
общество
дмитрий песков
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МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. В Кремле не комментируют судебное решение по гражданке США Бриттни Грайнер, но она может воспользоваться процедурой помилования, прописанной в законе, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.В четверг Химкинский суд Подмосковья приговорил американскую баскетболистку Бриттни Грайнер к девяти годам колонии общего режима со штрафом в 1 миллион рублей за контрабанду гашишного масла."Мы не можем комментировать судебные решения, я не буду это делать на этот раз. Все вопросы помилования прописаны у нас в законе. Существуют определенные процедуры, коими осужденные в соответствии с законом могут воспользоваться", - сказал Песков, отвечая на вопрос журналистов, как в Кремле оценивают приговор американской баскетболистки, и рассматривают ли возможность ее помилования, если она обратится с ним к президенту России.
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бриттни грайнер, россия, московская область (подмосковье), общество, дмитрий песков
12:27 05.08.2022
 
Грайнер может воспользоваться процедурой помилования, заявил Песков

Пресс-секретарь президента Песков: Грайнер может воспользоваться процедурой помилования

© РИА Новости / Перейти в фотобанкБриттни Грайнер
Бриттни Грайнер - РИА Новости, 1920, 05.08.2022
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Бриттни Грайнер. Архивное фото
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МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. В Кремле не комментируют судебное решение по гражданке США Бриттни Грайнер, но она может воспользоваться процедурой помилования, прописанной в законе, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
В четверг Химкинский суд Подмосковья приговорил американскую баскетболистку Бриттни Грайнер к девяти годам колонии общего режима со штрафом в 1 миллион рублей за контрабанду гашишного масла.
"Мы не можем комментировать судебные решения, я не буду это делать на этот раз. Все вопросы помилования прописаны у нас в законе. Существуют определенные процедуры, коими осужденные в соответствии с законом могут воспользоваться", - сказал Песков, отвечая на вопрос журналистов, как в Кремле оценивают приговор американской баскетболистки, и рассматривают ли возможность ее помилования, если она обратится с ним к президенту России.
Бриттни Грайнер - РИА Новости, 1920, 04.08.2022
Вчера, 19:26Баскетбол
Защита осужденной на девять лет Грайнер обжалует ее приговор
 
Бриттни ГрайнерРоссияМосковская область (Подмосковье)ОбществоДмитрий Песков
 
 
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