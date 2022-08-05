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СМИ: Германию ждет "гневная зима" - РИА Новости, 05.08.2022
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СМИ: Германию ждет "гневная зима"
СМИ: Германию ждет "гневная зима" - РИА Новости, 05.08.2022
СМИ: Германию ждет "гневная зима"
Подорожание энергоносителей и основных товаров может разжечь в Германии масштабные протесты этой осенью и зимой, говорится в сюжете телеканала ARD. РИА Новости, 05.08.2022
2022-08-05T22:48
2022-08-05T22:48
в мире
германия
олаф шольц
берлин (город)
бавария
саксония
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МОСКВА, 5 авг — РИА Новости. Подорожание энергоносителей и основных товаров может разжечь в Германии масштабные протесты этой осенью и зимой, говорится в сюжете телеканала ARD.Правительство канцлера Олафа Шольца опасается роста радикальных движений на фоне социальной напряженности и подорожания продуктов и энергоносителей, сообщает издание. Авторы сюжета сравнивают грядущие протесты с беспорядками, организованными противниками антикоронавирусных ограничений.Уже сейчас в Берлине проходят акции с лозунгами "Восстание" и "Гражданская война". Среди возможных зачинщиков новых протестов называют организацию Querdenker (Прим. Ред. — нестандартные мыслители (нем.)), последователей которых СМИ заподозрили в связях с крайне правыми экстремистскими группировками.Помимо столицы, протестная активность наблюдается и в других федеральных землях — например, Баварии и Саксонии. Последняя также называется в качестве возможного центра будущих беспорядков.О проблеме говорят не только журналисты. Министр внутренних дел Саксонии Шустер сообщил, что ведомство готовится к различным сценариям и призвал власти создать кризисную группу, чтобы снизить последствия подорожания энергоносителей."Качество антикризисного управления федерального правительства будет решающим фактором в степени экзистенциальных опасений и, следовательно, возможных социальных протестов", — сказал чиновник.Германия, как и другие западные страны, столкнулась с ростом цен на энергоресурсы и всплеском инфляции из-за введения санкций против Москвы и курса на отказ от ее топлива. Из-за подорожания горючего, прежде всего газа, промышленность в ФРГ во многом лишилась конкурентных преимуществ, что повлияло и на другие сферы немецкой экономики — мощнейшей в Евросоюзе.
https://ria.ru/20220805/britantsy-1807527041.html
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в мире, германия, олаф шольц, берлин (город), бавария, саксония
22:48 05.08.2022
 
СМИ: Германию ждет "гневная зима"

ARD: Германии грозит "гневная зима" из-за всплеска инфляции и подорожания топлива

© AP Photo / Frank AugsteinРабочий на газохранилище в Гронау, Германия
Рабочий на газохранилище в Гронау, Германия - РИА Новости, 1920, 05.08.2022
© AP Photo / Frank Augstein
Рабочий на газохранилище в Гронау, Германия. Архивное фото
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МОСКВА, 5 авг — РИА Новости. Подорожание энергоносителей и основных товаров может разжечь в Германии масштабные протесты этой осенью и зимой, говорится в сюжете телеканала ARD.
Правительство канцлера Олафа Шольца опасается роста радикальных движений на фоне социальной напряженности и подорожания продуктов и энергоносителей, сообщает издание. Авторы сюжета сравнивают грядущие протесты с беспорядками, организованными противниками антикоронавирусных ограничений.
Уже сейчас в Берлине проходят акции с лозунгами "Восстание" и "Гражданская война". Среди возможных зачинщиков новых протестов называют организацию Querdenker (Прим. Ред. — нестандартные мыслители (нем.)), последователей которых СМИ заподозрили в связях с крайне правыми экстремистскими группировками.
Помимо столицы, протестная активность наблюдается и в других федеральных землях — например, Баварии и Саксонии. Последняя также называется в качестве возможного центра будущих беспорядков.
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О проблеме говорят не только журналисты. Министр внутренних дел Саксонии Шустер сообщил, что ведомство готовится к различным сценариям и призвал власти создать кризисную группу, чтобы снизить последствия подорожания энергоносителей.
"Качество антикризисного управления федерального правительства будет решающим фактором в степени экзистенциальных опасений и, следовательно, возможных социальных протестов", — сказал чиновник.
Германия, как и другие западные страны, столкнулась с ростом цен на энергоресурсы и всплеском инфляции из-за введения санкций против Москвы и курса на отказ от ее топлива. Из-за подорожания горючего, прежде всего газа, промышленность в ФРГ во многом лишилась конкурентных преимуществ, что повлияло и на другие сферы немецкой экономики — мощнейшей в Евросоюзе.
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В миреГерманияОлаф ШольцБерлин (город)БаварияСаксония
 
 
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