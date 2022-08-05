https://ria.ru/20220805/germaniya-1807662727.html

СМИ: Германию ждет "гневная зима"

СМИ: Германию ждет "гневная зима" - РИА Новости, 05.08.2022

СМИ: Германию ждет "гневная зима"

Подорожание энергоносителей и основных товаров может разжечь в Германии масштабные протесты этой осенью и зимой, говорится в сюжете телеканала ARD. РИА Новости, 05.08.2022

2022-08-05T22:48

2022-08-05T22:48

2022-08-05T22:48

в мире

германия

олаф шольц

берлин (город)

бавария

саксония

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МОСКВА, 5 авг — РИА Новости. Подорожание энергоносителей и основных товаров может разжечь в Германии масштабные протесты этой осенью и зимой, говорится в сюжете телеканала ARD.Правительство канцлера Олафа Шольца опасается роста радикальных движений на фоне социальной напряженности и подорожания продуктов и энергоносителей, сообщает издание. Авторы сюжета сравнивают грядущие протесты с беспорядками, организованными противниками антикоронавирусных ограничений.Уже сейчас в Берлине проходят акции с лозунгами "Восстание" и "Гражданская война". Среди возможных зачинщиков новых протестов называют организацию Querdenker (Прим. Ред. — нестандартные мыслители (нем.)), последователей которых СМИ заподозрили в связях с крайне правыми экстремистскими группировками.Помимо столицы, протестная активность наблюдается и в других федеральных землях — например, Баварии и Саксонии. Последняя также называется в качестве возможного центра будущих беспорядков.О проблеме говорят не только журналисты. Министр внутренних дел Саксонии Шустер сообщил, что ведомство готовится к различным сценариям и призвал власти создать кризисную группу, чтобы снизить последствия подорожания энергоносителей."Качество антикризисного управления федерального правительства будет решающим фактором в степени экзистенциальных опасений и, следовательно, возможных социальных протестов", — сказал чиновник.Германия, как и другие западные страны, столкнулась с ростом цен на энергоресурсы и всплеском инфляции из-за введения санкций против Москвы и курса на отказ от ее топлива. Из-за подорожания горючего, прежде всего газа, промышленность в ФРГ во многом лишилась конкурентных преимуществ, что повлияло и на другие сферы немецкой экономики — мощнейшей в Евросоюзе.

https://ria.ru/20220805/britantsy-1807527041.html

https://ria.ru/20220804/germaniya-1807198652.html

германия

берлин (город)

бавария

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в мире, германия, олаф шольц, берлин (город), бавария, саксония