СМИ: Германию ждет "гневная зима"
ARD: Германии грозит "гневная зима" из-за всплеска инфляции и подорожания топлива
© AP Photo / Frank AugsteinРабочий на газохранилище в Гронау, Германия
© AP Photo / Frank Augstein
Рабочий на газохранилище в Гронау, Германия. Архивное фото
МОСКВА, 5 авг — РИА Новости. Подорожание энергоносителей и основных товаров может разжечь в Германии масштабные протесты этой осенью и зимой, говорится в сюжете телеканала ARD.
Правительство канцлера Олафа Шольца опасается роста радикальных движений на фоне социальной напряженности и подорожания продуктов и энергоносителей, сообщает издание. Авторы сюжета сравнивают грядущие протесты с беспорядками, организованными противниками антикоронавирусных ограничений.
Уже сейчас в Берлине проходят акции с лозунгами "Восстание" и "Гражданская война". Среди возможных зачинщиков новых протестов называют организацию Querdenker (Прим. Ред. — нестандартные мыслители (нем.)), последователей которых СМИ заподозрили в связях с крайне правыми экстремистскими группировками.
О проблеме говорят не только журналисты. Министр внутренних дел Саксонии Шустер сообщил, что ведомство готовится к различным сценариям и призвал власти создать кризисную группу, чтобы снизить последствия подорожания энергоносителей.
"Качество антикризисного управления федерального правительства будет решающим фактором в степени экзистенциальных опасений и, следовательно, возможных социальных протестов", — сказал чиновник.
Германия, как и другие западные страны, столкнулась с ростом цен на энергоресурсы и всплеском инфляции из-за введения санкций против Москвы и курса на отказ от ее топлива. Из-за подорожания горючего, прежде всего газа, промышленность в ФРГ во многом лишилась конкурентных преимуществ, что повлияло и на другие сферы немецкой экономики — мощнейшей в Евросоюзе.