https://ria.ru/20220805/frantsisk-1807667401.html

Папа Римский Франциск принял в Ватикане главу Отдела внешних связей РПЦ

Папа Римский Франциск принял в Ватикане главу Отдела внешних связей РПЦ - РИА Новости, 05.08.2022

Папа Римский Франциск принял в Ватикане главу Отдела внешних связей РПЦ

Папа Римский Франциск принял в пятницу в Ватикане председателя Отдела внешних церковных связей (ОВЦС) Московского патриархата митрополита Волоколамского... РИА Новости, 05.08.2022

2022-08-05T23:34

2022-08-05T23:34

2022-08-05T23:37

религия

франциск (хорхе марио бергольо)

ватикан

отдел внешних церковных связей московского патриархата

русская православная церковь

москва

россия

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ВАТИКАН, 5 авг - РИА Новости. Папа Римский Франциск принял в пятницу в Ватикане председателя Отдела внешних церковных связей (ОВЦС) Московского патриархата митрополита Волоколамского Антония, сообщила служба печати Святого престола.Это была первая встреча понтифика с митрополитом Антонием после его назначения на должность главы ОВЦС. Аудиенция прошла за закрытыми дверями. Ватиканская пресс-служба не распространяла официальной информации о содержании состоявшейся беседы.Накануне митрополит Антоний, находящийся в Риме с архипастырским визитом по делам администрации приходов РПЦ в Италии, встретился в Ватикане с главой дипломатической службы Святого престола архиепископом Полом Ричардом Галлахером. В ходе беседы были обсуждены текущие вопросы, касающиеся взаимоотношений между двумя церквами.В понедельник глава службы печати Святого престола Маттео Бруни официально объявил, что папа Франциск с 13 по 15 сентября совершит апостольскую поездку в Казахстан по случаю VII Съезда лидеров мировых и традиционных религий. Ранее в ходе беседы с руководителями иезуитских изданий Европы понтифик выразил надежду, что в сентябре в Казахстане он сможет встретиться с патриархом Московским и всея Руси Кириллом.В последнее время папа Франциск не раз говорил о своем желании посетить Москву и Киев, чтобы способствовать урегулированию украинского кризиса. В начале июля пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что не знает о каких-либо предметных контактах относительно визита папы Римского в Москву и напомнил, что такой визит должен прорабатываться на высшем уровне.

https://ria.ru/20220728/frantsisk-1805429059.html

https://ria.ru/20220612/rossiya-1794956459.html

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франциск (хорхе марио бергольо), ватикан, отдел внешних церковных связей московского патриархата, русская православная церковь, москва, россия