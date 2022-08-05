23:34 05.08.2022 (обновлено: 23:37 05.08.2022)
Папа Римский Франциск принял в Ватикане главу Отдела внешних связей РПЦ
Папа Франциск принял в Ватикане главу Отдела внешних связей РПЦ митрополита Антония
© AP Photo / Gregorio BorgiaПапа Римский Франциск
© AP Photo / Gregorio Borgia
Папа Римский Франциск. Архивное фото
ВАТИКАН, 5 авг - РИА Новости. Папа Римский Франциск принял в пятницу в Ватикане председателя Отдела внешних церковных связей (ОВЦС) Московского патриархата митрополита Волоколамского Антония, сообщила служба печати Святого престола.
Это была первая встреча понтифика с митрополитом Антонием после его назначения на должность главы ОВЦС. Аудиенция прошла за закрытыми дверями. Ватиканская пресс-служба не распространяла официальной информации о содержании состоявшейся беседы.
Накануне митрополит Антоний, находящийся в Риме с архипастырским визитом по делам администрации приходов РПЦ в Италии, встретился в Ватикане с главой дипломатической службы Святого престола архиепископом Полом Ричардом Галлахером. В ходе беседы были обсуждены текущие вопросы, касающиеся взаимоотношений между двумя церквами.
В понедельник глава службы печати Святого престола Маттео Бруни официально объявил, что папа Франциск с 13 по 15 сентября совершит апостольскую поездку в Казахстан по случаю VII Съезда лидеров мировых и традиционных религий. Ранее в ходе беседы с руководителями иезуитских изданий Европы понтифик выразил надежду, что в сентябре в Казахстане он сможет встретиться с патриархом Московским и всея Руси Кириллом.
В последнее время папа Франциск не раз говорил о своем желании посетить Москву и Киев, чтобы способствовать урегулированию украинского кризиса. В начале июля пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что не знает о каких-либо предметных контактах относительно визита папы Римского в Москву и напомнил, что такой визит должен прорабатываться на высшем уровне.