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Папа Римский Франциск принял в Ватикане главу Отдела внешних связей РПЦ - РИА Новости, 05.08.2022
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Религия
https://ria.ru/20220805/frantsisk-1807667401.html
Папа Римский Франциск принял в Ватикане главу Отдела внешних связей РПЦ
Папа Римский Франциск принял в Ватикане главу Отдела внешних связей РПЦ - РИА Новости, 05.08.2022
Папа Римский Франциск принял в Ватикане главу Отдела внешних связей РПЦ
Папа Римский Франциск принял в пятницу в Ватикане председателя Отдела внешних церковных связей (ОВЦС) Московского патриархата митрополита Волоколамского... РИА Новости, 05.08.2022
2022-08-05T23:34
2022-08-05T23:37
религия
франциск (хорхе марио бергольо)
ватикан
отдел внешних церковных связей московского патриархата
русская православная церковь
москва
россия
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ВАТИКАН, 5 авг - РИА Новости. Папа Римский Франциск принял в пятницу в Ватикане председателя Отдела внешних церковных связей (ОВЦС) Московского патриархата митрополита Волоколамского Антония, сообщила служба печати Святого престола.Это была первая встреча понтифика с митрополитом Антонием после его назначения на должность главы ОВЦС. Аудиенция прошла за закрытыми дверями. Ватиканская пресс-служба не распространяла официальной информации о содержании состоявшейся беседы.Накануне митрополит Антоний, находящийся в Риме с архипастырским визитом по делам администрации приходов РПЦ в Италии, встретился в Ватикане с главой дипломатической службы Святого престола архиепископом Полом Ричардом Галлахером. В ходе беседы были обсуждены текущие вопросы, касающиеся взаимоотношений между двумя церквами.В понедельник глава службы печати Святого престола Маттео Бруни официально объявил, что папа Франциск с 13 по 15 сентября совершит апостольскую поездку в Казахстан по случаю VII Съезда лидеров мировых и традиционных религий. Ранее в ходе беседы с руководителями иезуитских изданий Европы понтифик выразил надежду, что в сентябре в Казахстане он сможет встретиться с патриархом Московским и всея Руси Кириллом.В последнее время папа Франциск не раз говорил о своем желании посетить Москву и Киев, чтобы способствовать урегулированию украинского кризиса. В начале июля пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что не знает о каких-либо предметных контактах относительно визита папы Римского в Москву и напомнил, что такой визит должен прорабатываться на высшем уровне.
https://ria.ru/20220728/frantsisk-1805429059.html
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франциск (хорхе марио бергольо), ватикан, отдел внешних церковных связей московского патриархата, русская православная церковь, москва, россия
23:34 05.08.2022 (обновлено: 23:37 05.08.2022)
 
Папа Римский Франциск принял в Ватикане главу Отдела внешних связей РПЦ

Папа Франциск принял в Ватикане главу Отдела внешних связей РПЦ митрополита Антония

© AP Photo / Gregorio BorgiaПапа Римский Франциск
Папа Римский Франциск - РИА Новости, 1920, 05.08.2022
© AP Photo / Gregorio Borgia
Папа Римский Франциск. Архивное фото
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ВАТИКАН, 5 авг - РИА Новости. Папа Римский Франциск принял в пятницу в Ватикане председателя Отдела внешних церковных связей (ОВЦС) Московского патриархата митрополита Волоколамского Антония, сообщила служба печати Святого престола.
Это была первая встреча понтифика с митрополитом Антонием после его назначения на должность главы ОВЦС. Аудиенция прошла за закрытыми дверями. Ватиканская пресс-служба не распространяла официальной информации о содержании состоявшейся беседы.
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Накануне митрополит Антоний, находящийся в Риме с архипастырским визитом по делам администрации приходов РПЦ в Италии, встретился в Ватикане с главой дипломатической службы Святого престола архиепископом Полом Ричардом Галлахером. В ходе беседы были обсуждены текущие вопросы, касающиеся взаимоотношений между двумя церквами.
В понедельник глава службы печати Святого престола Маттео Бруни официально объявил, что папа Франциск с 13 по 15 сентября совершит апостольскую поездку в Казахстан по случаю VII Съезда лидеров мировых и традиционных религий. Ранее в ходе беседы с руководителями иезуитских изданий Европы понтифик выразил надежду, что в сентябре в Казахстане он сможет встретиться с патриархом Московским и всея Руси Кириллом.
В последнее время папа Франциск не раз говорил о своем желании посетить Москву и Киев, чтобы способствовать урегулированию украинского кризиса. В начале июля пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что не знает о каких-либо предметных контактах относительно визита папы Римского в Москву и напомнил, что такой визит должен прорабатываться на высшем уровне.
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