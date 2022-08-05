https://ria.ru/20220805/filippenko-1807605087.html
Заболевший COVID-19 актер Филиппенко пока остается в больнице
Заболевший COVID-19 актер Филиппенко пока остается в больнице - РИА Новости, 05.08.2022
Заболевший COVID-19 актер Филиппенко пока остается в больнице
Александр Филиппенко, заболевший коронавирусом, сообщил РИА Новости, что его еще не выписали больницы. РИА Новости, 05.08.2022
2022-08-05T18:09
2022-08-05T18:09
2022-08-05T18:09
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МОСКВА, 5 авг — РИА Новости. Александр Филиппенко, заболевший коронавирусом, сообщил РИА Новости, что его еще не выписали больницы."Идет медленно, динамика положительная, все идет по плану, как они (врачи – Прим. ред.) считают", — сказал Филиппенко.Он отметил, что выполняет все рекомендации докторов. Сейчас артист ждет результат теста. Он будет известен в начале следующей недели. Также Филиппенко добавил, что уже чувствует себя хорошо."Есть слабость, какие-то еще вещи, но главное, что температура 35,8", — говорит актер.Филиппенко сообщил РИА Новости о своей госпитализации 3 августа, к тому моменту, по его словам, он находился в больнице уже два дня, а заболел еще раньше, но сначала решил отлежаться на даче.Александр Филиппенко – советский и российский актер театра и кино. Известен ролями в фильмах "Чемпион мира", "Алиса", "Петр Первый. Завещание", "Счастливый конец" и других.
https://ria.ru/20220804/filippenko-1807171167.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости культуры, александр филиппенко, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, знаменитости, звезды
Заболевший COVID-19 актер Филиппенко пока остается в больнице
Заболевший COVID-19 актер Филиппенко пока остается в больнице, но динамика положительная
МОСКВА, 5 авг — РИА Новости. Александр Филиппенко, заболевший коронавирусом, сообщил РИА Новости, что его еще не выписали больницы.
"Идет медленно, динамика положительная, все идет по плану, как они (врачи – Прим. ред.) считают", — сказал Филиппенко.
Он отметил, что выполняет все рекомендации докторов.
Сейчас артист ждет результат теста. Он будет известен в начале следующей недели. Также Филиппенко добавил, что уже чувствует себя хорошо.
"Есть слабость, какие-то еще вещи, но главное, что температура 35,8", — говорит актер.
Филиппенко сообщил РИА Новости о своей госпитализации 3 августа, к тому моменту, по его словам, он находился в больнице уже два дня, а заболел еще раньше, но сначала решил отлежаться на даче.
Александр Филиппенко – советский и российский актер театра и кино. Известен ролями в фильмах "Чемпион мира", "Алиса", "Петр Первый. Завещание", "Счастливый конец" и других.