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Заболевший COVID-19 актер Филиппенко пока остается в больнице - РИА Новости, 05.08.2022
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Культура
https://ria.ru/20220805/filippenko-1807605087.html
Заболевший COVID-19 актер Филиппенко пока остается в больнице
Заболевший COVID-19 актер Филиппенко пока остается в больнице - РИА Новости, 05.08.2022
Заболевший COVID-19 актер Филиппенко пока остается в больнице
Александр Филиппенко, заболевший коронавирусом, сообщил РИА Новости, что его еще не выписали больницы. РИА Новости, 05.08.2022
2022-08-05T18:09
2022-08-05T18:09
культура
новости культуры
александр филиппенко
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
знаменитости
звезды
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МОСКВА, 5 авг — РИА Новости. Александр Филиппенко, заболевший коронавирусом, сообщил РИА Новости, что его еще не выписали больницы."Идет медленно, динамика положительная, все идет по плану, как они (врачи – Прим. ред.) считают", — сказал Филиппенко.Он отметил, что выполняет все рекомендации докторов. Сейчас артист ждет результат теста. Он будет известен в начале следующей недели. Также Филиппенко добавил, что уже чувствует себя хорошо."Есть слабость, какие-то еще вещи, но главное, что температура 35,8", — говорит актер.Филиппенко сообщил РИА Новости о своей госпитализации 3 августа, к тому моменту, по его словам, он находился в больнице уже два дня, а заболел еще раньше, но сначала решил отлежаться на даче.Александр Филиппенко – советский и российский актер театра и кино. Известен ролями в фильмах "Чемпион мира", "Алиса", "Петр Первый. Завещание", "Счастливый конец" и других.
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новости культуры, александр филиппенко, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, знаменитости, звезды
18:09 05.08.2022
 
Заболевший COVID-19 актер Филиппенко пока остается в больнице

Заболевший COVID-19 актер Филиппенко пока остается в больнице, но динамика положительная

© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкАктер Александр Филиппенко в роли Баптиста в сцене из спектакля "Укрощение строптивой"
Актер Александр Филиппенко в роли Баптиста в сцене из спектакля Укрощение строптивой - РИА Новости, 1920, 05.08.2022
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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МОСКВА, 5 авг — РИА Новости. Александр Филиппенко, заболевший коронавирусом, сообщил РИА Новости, что его еще не выписали больницы.
"Идет медленно, динамика положительная, все идет по плану, как они (врачи – Прим. ред.) считают", — сказал Филиппенко.
Он отметил, что выполняет все рекомендации докторов.
Сейчас артист ждет результат теста. Он будет известен в начале следующей недели. Также Филиппенко добавил, что уже чувствует себя хорошо.
"Есть слабость, какие-то еще вещи, но главное, что температура 35,8", — говорит актер.
Филиппенко сообщил РИА Новости о своей госпитализации 3 августа, к тому моменту, по его словам, он находился в больнице уже два дня, а заболел еще раньше, но сначала решил отлежаться на даче.
Александр Филиппенко – советский и российский актер театра и кино. Известен ролями в фильмах "Чемпион мира", "Алиса", "Петр Первый. Завещание", "Счастливый конец" и других.
Александр Филиппенко - РИА Новости, 1920, 04.08.2022
Вчера, 12:06Культура
Госпитализированный с коронавирусом Филиппенко рассказал о самочувствии
 
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