https://ria.ru/20220805/filippenko-1807605087.html

Заболевший COVID-19 актер Филиппенко пока остается в больнице

Заболевший COVID-19 актер Филиппенко пока остается в больнице - РИА Новости, 05.08.2022

Заболевший COVID-19 актер Филиппенко пока остается в больнице

Александр Филиппенко, заболевший коронавирусом, сообщил РИА Новости, что его еще не выписали больницы. РИА Новости, 05.08.2022

2022-08-05T18:09

2022-08-05T18:09

2022-08-05T18:09

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МОСКВА, 5 авг — РИА Новости. Александр Филиппенко, заболевший коронавирусом, сообщил РИА Новости, что его еще не выписали больницы."Идет медленно, динамика положительная, все идет по плану, как они (врачи – Прим. ред.) считают", — сказал Филиппенко.Он отметил, что выполняет все рекомендации докторов. Сейчас артист ждет результат теста. Он будет известен в начале следующей недели. Также Филиппенко добавил, что уже чувствует себя хорошо."Есть слабость, какие-то еще вещи, но главное, что температура 35,8", — говорит актер.Филиппенко сообщил РИА Новости о своей госпитализации 3 августа, к тому моменту, по его словам, он находился в больнице уже два дня, а заболел еще раньше, но сначала решил отлежаться на даче.Александр Филиппенко – советский и российский актер театра и кино. Известен ролями в фильмах "Чемпион мира", "Алиса", "Петр Первый. Завещание", "Счастливый конец" и других.

https://ria.ru/20220804/filippenko-1807171167.html

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Елена Громова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Елена Громова

новости культуры, александр филиппенко, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, знаменитости, звезды