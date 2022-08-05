https://ria.ru/20220805/erdogan-1807542195.html

Эрдоган заявил о новой странице в отношениях с Россией

Эрдоган заявил о новой странице в отношениях с Россией - РИА Новости, 05.08.2022

Эрдоган заявил о новой странице в отношениях с Россией

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган перед началом переговоров с Владимиром Путиным в Сочи заявил, что главам двух государств предстоит открыть новую страницу... РИА Новости, 05.08.2022

2022-08-05T15:35

2022-08-05T15:35

2022-08-05T16:43

в мире

россия

турция

черное море

реджеп тайип эрдоган

владимир путин

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/13/1789391269_0:114:3072:1842_1920x0_80_0_0_2f6285204215f707484aee8decf34968.jpg

СОЧИ, 5 авг — РИА Новости. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган перед началом переговоров с Владимиром Путиным в Сочи заявил, что главам двух государств предстоит открыть новую страницу в вопросах сотрудничества.Он пояснил, что имеет в виду вопросы энергетического сотрудничества, экспорт зерна по Черному морю, туризм и региональные вопросы.Также одной из тем переговоров станет сирийский вопрос, продолжил Эрдоган. Он подчеркнул, что борьба с терроризмом в регионе имеет важное значение, и весь мир следит за переговорами в Сочи.

https://ria.ru/20220805/peregovory-1807538328.html

россия

турция

черное море

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, россия, турция, черное море, реджеп тайип эрдоган, владимир путин