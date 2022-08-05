Рейтинг@Mail.ru
Эрдоган заявил о новой странице в отношениях с Россией - РИА Новости, 05.08.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220805/erdogan-1807542195.html
Эрдоган заявил о новой странице в отношениях с Россией
Эрдоган заявил о новой странице в отношениях с Россией - РИА Новости, 05.08.2022
Эрдоган заявил о новой странице в отношениях с Россией
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган перед началом переговоров с Владимиром Путиным в Сочи заявил, что главам двух государств предстоит открыть новую страницу... РИА Новости, 05.08.2022
2022-08-05T15:35
2022-08-05T16:43
в мире
россия
турция
черное море
реджеп тайип эрдоган
владимир путин
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/13/1789391269_0:114:3072:1842_1920x0_80_0_0_2f6285204215f707484aee8decf34968.jpg
СОЧИ, 5 авг — РИА Новости. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган перед началом переговоров с Владимиром Путиным в Сочи заявил, что главам двух государств предстоит открыть новую страницу в вопросах сотрудничества.Он пояснил, что имеет в виду вопросы энергетического сотрудничества, экспорт зерна по Черному морю, туризм и региональные вопросы.Также одной из тем переговоров станет сирийский вопрос, продолжил Эрдоган. Он подчеркнул, что борьба с терроризмом в регионе имеет важное значение, и весь мир следит за переговорами в Сочи.
https://ria.ru/20220805/peregovory-1807538328.html
россия
турция
черное море
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/13/1789391269_242:0:2973:2048_1920x0_80_0_0_a6d0f68f7cfc59da0da023b041e6b528.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, турция, черное море, реджеп тайип эрдоган, владимир путин
15:35 05.08.2022 (обновлено: 16:43 05.08.2022)
 
Эрдоган заявил о новой странице в отношениях с Россией

Эрдоган заявил Путину, что им предстоит открыть новую страницу в вопросах сотрудничества

© AP Photo / Burhan OzbiliciПрезидент Турции Реджеп Тайип Эрдоган
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган - РИА Новости, 1920, 05.08.2022
© AP Photo / Burhan Ozbilici
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Архивное фото
Читать ria.ru в
СОЧИ, 5 авг — РИА Новости. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган перед началом переговоров с Владимиром Путиным в Сочи заявил, что главам двух государств предстоит открыть новую страницу в вопросах сотрудничества.
"Нам предстоит поставить точку. Верю, что наши переговоры откроют новую страницу в отношениях двух стран", — сказал турецкий лидер.
Он пояснил, что имеет в виду вопросы энергетического сотрудничества, экспорт зерна по Черному морю, туризм и региональные вопросы.
Также одной из тем переговоров станет сирийский вопрос, продолжил Эрдоган. Он подчеркнул, что борьба с терроризмом в регионе имеет важное значение, и весь мир следит за переговорами в Сочи.
Президент России Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время встречи в Сочи - РИА Новости, 1920, 05.08.2022
15:24
Путин и Эрдоган начали переговоры в Сочи
 
В миреРоссияТурцияЧерное мореРеджеп Тайип ЭрдоганВладимир Путин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала