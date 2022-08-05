https://ria.ru/20220805/erdogan-1807542195.html
Эрдоган заявил о новой странице в отношениях с Россией
Эрдоган заявил о новой странице в отношениях с Россией - РИА Новости, 05.08.2022
Эрдоган заявил о новой странице в отношениях с Россией
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган перед началом переговоров с Владимиром Путиным в Сочи заявил, что главам двух государств предстоит открыть новую страницу... РИА Новости, 05.08.2022
2022-08-05T15:35
2022-08-05T15:35
2022-08-05T16:43
в мире
россия
турция
черное море
реджеп тайип эрдоган
владимир путин
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СОЧИ, 5 авг — РИА Новости. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган перед началом переговоров с Владимиром Путиным в Сочи заявил, что главам двух государств предстоит открыть новую страницу в вопросах сотрудничества.Он пояснил, что имеет в виду вопросы энергетического сотрудничества, экспорт зерна по Черному морю, туризм и региональные вопросы.Также одной из тем переговоров станет сирийский вопрос, продолжил Эрдоган. Он подчеркнул, что борьба с терроризмом в регионе имеет важное значение, и весь мир следит за переговорами в Сочи.
https://ria.ru/20220805/peregovory-1807538328.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, турция, черное море, реджеп тайип эрдоган, владимир путин
15:35 05.08.2022 (обновлено: 16:43 05.08.2022)
Эрдоган заявил о новой странице в отношениях с Россией
Эрдоган заявил Путину, что им предстоит открыть новую страницу в вопросах сотрудничества