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Эрдоган вылетел в Сочи в сопровождении главы национальной разведки - РИА Новости, 05.08.2022
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Эрдоган вылетел в Сочи в сопровождении главы национальной разведки
Эрдоган вылетел в Сочи в сопровождении главы национальной разведки - РИА Новости, 05.08.2022
Эрдоган вылетел в Сочи в сопровождении главы национальной разведки
Президент Турции Тайип Эрдоган вылетел в Сочи на переговоры с Владимиром Путиным, в состав делегации вошел глава нацразведки Хакан Фидан, сообщило агентство... РИА Новости, 05.08.2022
2022-08-05T13:35
2022-08-05T14:27
в мире
турция
хакан фидан
реджеп тайип эрдоган
россия
владимир путин
сочи
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АНКАРА, 5 авг — РИА Новости. Президент Турции Тайип Эрдоган вылетел в Сочи на переговоры с Владимиром Путиным, в состав делегации вошел глава нацразведки Хакан Фидан, сообщило агентство Anadolu.Помимо главы нацразведки, турецкого лидера сопровождают глава МИД Мевлют Чавушоглу, министр обороны Хулуси Акар, министр энергетики Фатих Донмез, министр финансов Нуреддин Небати, министр торговли Мехмет Муш, министр сельского и лесного хозяйства Вахит Киришчи, а также члены президентской администрации.По информации телеканала TRT Haber, самолет Эрдогана приземлится в России около 15:00, сначала президенты проведут переговоры тет-а-тет, а затем к ним присоединятся делегации.Как сообщал представитель Кремля Дмитрий Песков, Владимир Путин уже находится в Сочи.Он уточнил, что об итогах встречи прессу проинформирует вице-премьер и сопредседатель межправкомиссии Александр Новак.Последний раз Путин и Эрдоган встречались в Тегеране на трехстороннем саммите по Сирии 19 июля. Три дня спустя, 22 июля, представители России, Турции, Украины и ООН подписали в Стамбуле пакет соглашений о вывозе украинского зерна по Черному морю и о содействии в снятии различных ограничений на экспорт российских сельхозпродукции и удобрений.
https://ria.ru/20220727/peregovory-1805293046.html
https://ria.ru/20220805/peskov-1807464409.html
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в мире, турция, хакан фидан, реджеп тайип эрдоган, россия, владимир путин, сочи
13:35 05.08.2022 (обновлено: 14:27 05.08.2022)
 
Эрдоган вылетел в Сочи в сопровождении главы национальной разведки

Эрдоган вылетел в Сочи на встречу с Путиным в сопровождении главы национальной разведки

© РИА Новости / POOL / Перейти в фотобанкПрезидент Турции Реджеп Тайип Эрдоган
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган - РИА Новости, 1920, 05.08.2022
© РИА Новости / POOL
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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Архивное фото
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АНКАРА, 5 авг — РИА Новости. Президент Турции Тайип Эрдоган вылетел в Сочи на переговоры с Владимиром Путиным, в состав делегации вошел глава нацразведки Хакан Фидан, сообщило агентство Anadolu.
"Эрдоган обменяется мнениями по актуальным глобальным и региональным вопросам, а также двусторонним отношениям между Турцией и Россией в ходе встреч, которые он проведет со своим российским коллегой в рамках однодневной программы", — уточнило агентство.
Помимо главы нацразведки, турецкого лидера сопровождают глава МИД Мевлют Чавушоглу, министр обороны Хулуси Акар, министр энергетики Фатих Донмез, министр финансов Нуреддин Небати, министр торговли Мехмет Муш, министр сельского и лесного хозяйства Вахит Киришчи, а также члены президентской администрации.
По информации телеканала TRT Haber, самолет Эрдогана приземлится в России около 15:00, сначала президенты проведут переговоры тет-а-тет, а затем к ним присоединятся делегации.
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Он уточнил, что об итогах встречи прессу проинформирует вице-премьер и сопредседатель межправкомиссии Александр Новак.
Последний раз Путин и Эрдоган встречались в Тегеране на трехстороннем саммите по Сирии 19 июля. Три дня спустя, 22 июля, представители России, Турции, Украины и ООН подписали в Стамбуле пакет соглашений о вывозе украинского зерна по Черному морю и о содействии в снятии различных ограничений на экспорт российских сельхозпродукции и удобрений.
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В миреТурцияХакан ФиданРеджеп Тайип ЭрдоганРоссияВладимир ПутинСочи
 
 
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