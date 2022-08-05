13:35 05.08.2022 (обновлено: 14:27 05.08.2022)
Эрдоган вылетел в Сочи в сопровождении главы национальной разведки
Эрдоган вылетел в Сочи на встречу с Путиным в сопровождении главы национальной разведки
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Архивное фото
АНКАРА, 5 авг — РИА Новости. Президент Турции Тайип Эрдоган вылетел в Сочи на переговоры с Владимиром Путиным, в состав делегации вошел глава нацразведки Хакан Фидан, сообщило агентство Anadolu.
"Эрдоган обменяется мнениями по актуальным глобальным и региональным вопросам, а также двусторонним отношениям между Турцией и Россией в ходе встреч, которые он проведет со своим российским коллегой в рамках однодневной программы", — уточнило агентство.
Помимо главы нацразведки, турецкого лидера сопровождают глава МИД Мевлют Чавушоглу, министр обороны Хулуси Акар, министр энергетики Фатих Донмез, министр финансов Нуреддин Небати, министр торговли Мехмет Муш, министр сельского и лесного хозяйства Вахит Киришчи, а также члены президентской администрации.
По информации телеканала TRT Haber, самолет Эрдогана приземлится в России около 15:00, сначала президенты проведут переговоры тет-а-тет, а затем к ним присоединятся делегации.
Как сообщал представитель Кремля Дмитрий Песков, Владимир Путин уже находится в Сочи.
Он уточнил, что об итогах встречи прессу проинформирует вице-премьер и сопредседатель межправкомиссии Александр Новак.
Последний раз Путин и Эрдоган встречались в Тегеране на трехстороннем саммите по Сирии 19 июля. Три дня спустя, 22 июля, представители России, Турции, Украины и ООН подписали в Стамбуле пакет соглашений о вывозе украинского зерна по Черному морю и о содействии в снятии различных ограничений на экспорт российских сельхозпродукции и удобрений.