https://ria.ru/20220805/erdogan-1807488888.html

Эрдоган вылетел в Сочи в сопровождении главы национальной разведки

Эрдоган вылетел в Сочи в сопровождении главы национальной разведки - РИА Новости, 05.08.2022

Эрдоган вылетел в Сочи в сопровождении главы национальной разведки

Президент Турции Тайип Эрдоган вылетел в Сочи на переговоры с Владимиром Путиным, в состав делегации вошел глава нацразведки Хакан Фидан, сообщило агентство... РИА Новости, 05.08.2022

2022-08-05T13:35

2022-08-05T13:35

2022-08-05T14:27

в мире

турция

хакан фидан

реджеп тайип эрдоган

россия

владимир путин

сочи

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/14/1803637694_0:142:2912:1780_1920x0_80_0_0_665b0b77c6e16f607bf0203f7e4aba92.jpg

АНКАРА, 5 авг — РИА Новости. Президент Турции Тайип Эрдоган вылетел в Сочи на переговоры с Владимиром Путиным, в состав делегации вошел глава нацразведки Хакан Фидан, сообщило агентство Anadolu.Помимо главы нацразведки, турецкого лидера сопровождают глава МИД Мевлют Чавушоглу, министр обороны Хулуси Акар, министр энергетики Фатих Донмез, министр финансов Нуреддин Небати, министр торговли Мехмет Муш, министр сельского и лесного хозяйства Вахит Киришчи, а также члены президентской администрации.По информации телеканала TRT Haber, самолет Эрдогана приземлится в России около 15:00, сначала президенты проведут переговоры тет-а-тет, а затем к ним присоединятся делегации.Как сообщал представитель Кремля Дмитрий Песков, Владимир Путин уже находится в Сочи.Он уточнил, что об итогах встречи прессу проинформирует вице-премьер и сопредседатель межправкомиссии Александр Новак.Последний раз Путин и Эрдоган встречались в Тегеране на трехстороннем саммите по Сирии 19 июля. Три дня спустя, 22 июля, представители России, Турции, Украины и ООН подписали в Стамбуле пакет соглашений о вывозе украинского зерна по Черному морю и о содействии в снятии различных ограничений на экспорт российских сельхозпродукции и удобрений.

https://ria.ru/20220727/peregovory-1805293046.html

https://ria.ru/20220805/peskov-1807464409.html

турция

россия

сочи

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, турция, хакан фидан, реджеп тайип эрдоган, россия, владимир путин, сочи