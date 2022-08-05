https://ria.ru/20220805/erdogan-1807387502.html

СМИ: Эрдоган намерен обсудить с Путиным операцию Турции на севере Сирии

СМИ: Эрдоган намерен обсудить с Путиным операцию Турции на севере Сирии - РИА Новости, 05.08.2022

СМИ: Эрдоган намерен обсудить с Путиным операцию Турции на севере Сирии

Президент Турции Тайип Эрдоган намерен обсудить с российским коллегой Владимиром Путиным на переговорах в Сочи подготовку турецких ВС к новой военной операции... РИА Новости, 05.08.2022

2022-08-05T06:43

2022-08-05T06:43

2022-08-05T06:43

в мире

владимир путин

реджеп тайип эрдоган

россия

турция

сочи

сирия

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АНКАРА, 5 июл – РИА Новости. Президент Турции Тайип Эрдоган намерен обсудить с российским коллегой Владимиром Путиным на переговорах в Сочи подготовку турецких ВС к новой военной операции на севере Сирии, пишет в пятницу агентство Anadolu."Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган посетит в пятницу, 5 августа, Сочи, где проведет переговоры с российским коллегой Владимиром Путиным. Вторая за последние 17 дней встреча лидеров Турции и РФ носит критически важный характер. В повестке дня переговоров на высшем уровне приоритетным вопросом значится подготовка к новой антитеррористической операции ВС Турции на севере Сирии", - пишет агентство.Кроме того, темами для переговоров могут стать ситуация на Украине и реализация соглашений о снятии ограничений на поставку российских продуктов на экспорт и о содействии России вывозу украинского зерна."На фоне отбытия из портов Одессы первого сухогруза с украинским зерном лидеры Турции и РФ обсудят шаги по устранению проблем на пути действенности "зернового коридора"... Наконец, лидеры Турции и России обсудят тему наращивания товарооборота между двумя странами, развития сотрудничества в том числе в сфере энергетики и оборонпрома, реализации стратегических проектов", - пишет агентство.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.

https://ria.ru/20220802/erdogan-1806649215.html

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