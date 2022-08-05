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СМИ: Эрдоган намерен обсудить с Путиным операцию Турции на севере Сирии - РИА Новости, 05.08.2022
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СМИ: Эрдоган намерен обсудить с Путиным операцию Турции на севере Сирии
СМИ: Эрдоган намерен обсудить с Путиным операцию Турции на севере Сирии - РИА Новости, 05.08.2022
СМИ: Эрдоган намерен обсудить с Путиным операцию Турции на севере Сирии
Президент Турции Тайип Эрдоган намерен обсудить с российским коллегой Владимиром Путиным на переговорах в Сочи подготовку турецких ВС к новой военной операции... РИА Новости, 05.08.2022
2022-08-05T06:43
2022-08-05T06:43
в мире
владимир путин
реджеп тайип эрдоган
россия
турция
сочи
сирия
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АНКАРА, 5 июл – РИА Новости. Президент Турции Тайип Эрдоган намерен обсудить с российским коллегой Владимиром Путиным на переговорах в Сочи подготовку турецких ВС к новой военной операции на севере Сирии, пишет в пятницу агентство Anadolu."Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган посетит в пятницу, 5 августа, Сочи, где проведет переговоры с российским коллегой Владимиром Путиным. Вторая за последние 17 дней встреча лидеров Турции и РФ носит критически важный характер. В повестке дня переговоров на высшем уровне приоритетным вопросом значится подготовка к новой антитеррористической операции ВС Турции на севере Сирии", - пишет агентство.Кроме того, темами для переговоров могут стать ситуация на Украине и реализация соглашений о снятии ограничений на поставку российских продуктов на экспорт и о содействии России вывозу украинского зерна."На фоне отбытия из портов Одессы первого сухогруза с украинским зерном лидеры Турции и РФ обсудят шаги по устранению проблем на пути действенности "зернового коридора"... Наконец, лидеры Турции и России обсудят тему наращивания товарооборота между двумя странами, развития сотрудничества в том числе в сфере энергетики и оборонпрома, реализации стратегических проектов", - пишет агентство.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
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в мире, владимир путин, реджеп тайип эрдоган, россия, турция, сочи, сирия
06:43 05.08.2022
 
СМИ: Эрдоган намерен обсудить с Путиным операцию Турции на севере Сирии

Anadolu: Эрдоган намерен обсудить с Путиным в Сочи операцию ВС Турции на севере Сирии

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган
Президент РФ Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган - РИА Новости, 1920, 05.08.2022
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Президент РФ Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Архивное фото
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АНКАРА, 5 июл – РИА Новости. Президент Турции Тайип Эрдоган намерен обсудить с российским коллегой Владимиром Путиным на переговорах в Сочи подготовку турецких ВС к новой военной операции на севере Сирии, пишет в пятницу агентство Anadolu.
"Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган посетит в пятницу, 5 августа, Сочи, где проведет переговоры с российским коллегой Владимиром Путиным. Вторая за последние 17 дней встреча лидеров Турции и РФ носит критически важный характер. В повестке дня переговоров на высшем уровне приоритетным вопросом значится подготовка к новой антитеррористической операции ВС Турции на севере Сирии", - пишет агентство.
Кроме того, темами для переговоров могут стать ситуация на Украине и реализация соглашений о снятии ограничений на поставку российских продуктов на экспорт и о содействии России вывозу украинского зерна.
"На фоне отбытия из портов Одессы первого сухогруза с украинским зерном лидеры Турции и РФ обсудят шаги по устранению проблем на пути действенности "зернового коридора"... Наконец, лидеры Турции и России обсудят тему наращивания товарооборота между двумя странами, развития сотрудничества в том числе в сфере энергетики и оборонпрома, реализации стратегических проектов", - пишет агентство.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
Президент России Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган - РИА Новости, 1920, 02.08.2022
2 августа, 13:33
Песков рассказал о предстоящей встрече Путина с Эрдоганом в Сочи
 
В миреВладимир ПутинРеджеп Тайип ЭрдоганРоссияТурцияСочиСирия
 
 
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