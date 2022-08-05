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Путин и Эрдоган обсудили строительство АЭС "Аккую" и "Турецкий поток" - РИА Новости, 05.08.2022
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Путин и Эрдоган обсудили строительство АЭС "Аккую" и "Турецкий поток"
Путин и Эрдоган обсудили строительство АЭС "Аккую" и "Турецкий поток" - РИА Новости, 05.08.2022
Путин и Эрдоган обсудили строительство АЭС "Аккую" и "Турецкий поток"
На переговорах президентов России и Турции Владимира Путина и Тайипа Эрдогана подробно обсуждалось строительство АЭС "Аккую" и газопровод "Турецкий поток",... РИА Новости, 05.08.2022
2022-08-05T20:09
2022-08-05T20:09
экономика
аэс "аккую"
турецкий поток
владимир путин
реджеп тайип эрдоган
россия
турция
в мире
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СОЧИ, 5 авг - РИА Новости. На переговорах президентов России и Турции Владимира Путина и Тайипа Эрдогана подробно обсуждалось строительство АЭС "Аккую" и газопровод "Турецкий поток", сообщил вице-премьер РФ Александр Новак."Ключевой сферой наших взаимоотношений является энергетика, которая сегодня между президентами очень подробно обсуждалась. В том числе это и строительство атомной станции "Аккую" и выход в сроки к 2023 году для запуска этого проекта. Это "Турецкий поток", который был построен, который успешно функционирует", - сказал Новак журналистам по итогам переговоров.
https://ria.ru/20220627/gazprom-1798564038.html
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экономика, аэс "аккую", турецкий поток, владимир путин, реджеп тайип эрдоган, россия, турция, в мире, александр новак
20:09 05.08.2022
 
Путин и Эрдоган обсудили строительство АЭС "Аккую" и "Турецкий поток"

Путин и Эрдоган обсудили строительство АЭС "Аккую" и газопровод "Турецкий поток"

© РИА Новости / POOL / Перейти в фотобанкПрезидент России Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган
Президент России Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган - РИА Новости, 1920, 05.08.2022
© РИА Новости / POOL
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Президент России Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган
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СОЧИ, 5 авг - РИА Новости. На переговорах президентов России и Турции Владимира Путина и Тайипа Эрдогана подробно обсуждалось строительство АЭС "Аккую" и газопровод "Турецкий поток", сообщил вице-премьер РФ Александр Новак.
"Ключевой сферой наших взаимоотношений является энергетика, которая сегодня между президентами очень подробно обсуждалась. В том числе это и строительство атомной станции "Аккую" и выход в сроки к 2023 году для запуска этого проекта. Это "Турецкий поток", который был построен, который успешно функционирует", - сказал Новак журналистам по итогам переговоров.
Компрессорная станция Казачья, входящая в систему газопроводов для обеспечения поставок газа для Турецкого потока - РИА Новости, 1920, 27.06.2022
27 июня, 20:38
"Газпром" возобновил поставки по "Турецкому потоку"
 
ЭкономикаАЭС "Аккую"Турецкий потокВладимир ПутинРеджеп Тайип ЭрдоганРоссияТурцияВ миреАлександр Новак
 
 
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