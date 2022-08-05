https://ria.ru/20220805/energetika-1807643112.html

Путин и Эрдоган обсудили строительство АЭС "Аккую" и "Турецкий поток"

Путин и Эрдоган обсудили строительство АЭС "Аккую" и "Турецкий поток" - РИА Новости, 05.08.2022

Путин и Эрдоган обсудили строительство АЭС "Аккую" и "Турецкий поток"

На переговорах президентов России и Турции Владимира Путина и Тайипа Эрдогана подробно обсуждалось строительство АЭС "Аккую" и газопровод "Турецкий поток",... РИА Новости, 05.08.2022

2022-08-05T20:09

2022-08-05T20:09

2022-08-05T20:09

экономика

аэс "аккую"

турецкий поток

владимир путин

реджеп тайип эрдоган

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турция

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СОЧИ, 5 авг - РИА Новости. На переговорах президентов России и Турции Владимира Путина и Тайипа Эрдогана подробно обсуждалось строительство АЭС "Аккую" и газопровод "Турецкий поток", сообщил вице-премьер РФ Александр Новак."Ключевой сферой наших взаимоотношений является энергетика, которая сегодня между президентами очень подробно обсуждалась. В том числе это и строительство атомной станции "Аккую" и выход в сроки к 2023 году для запуска этого проекта. Это "Турецкий поток", который был построен, который успешно функционирует", - сказал Новак журналистам по итогам переговоров.

https://ria.ru/20220627/gazprom-1798564038.html

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экономика, аэс "аккую", турецкий поток, владимир путин, реджеп тайип эрдоган, россия, турция, в мире, александр новак