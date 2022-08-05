14:41 05.08.2022 (обновлено: 14:56 05.08.2022)
Онлайн-презентация электромобиля Evolute пройдет в конце августа
Минпромторг: электромобиль Evolute презентуют в конце августа в онлайн-формате
© МинпромторгЭлектромобиль Evolute
© Минпромторг
Электромобиль Evolute. Архивное фото
МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Легковой электромобиль Evolute будет презентован в последних числах августа в онлайн-формате, сообщили РИА Новости в пресс-службе Минпромторга РФ.
Как отмечали в Минпромторге в июле, производство электромобилей Evolute на заводе "Моторинвест" в Липецке начнется в сентябре, в этом же месяце они поступят в продажу.
"Презентация планируется в последних числах августа в онлайн-формате", - ответили в министерстве на соответствующий вопрос.
"На данный момент в дилерской сети предусмотрено девять городов: Москва, Санкт-Петербург, Нижний Новгород, Казань, Краснодар, Липецк, Воронеж, Сочи, Ростов-на-Дону. Но пока преждевременно говорить, запустятся ли продажи одновременно во всех этих регионах. Также обслуживание на первом этапе будет осуществляться через дилерскую сеть", - рассказали в министерстве.
Данные о цене нового электрокара пока не разглашаются, но она будет сопоставима с автомобилями подобного класса на ДВС, уточнили в Минпромторге.
Ранее вице-премьер - министр промышленности и торговли Денис Мантуров заявлял, что на электрокары этой марки можно получить льготный автокредит - скидку 35% от стоимости автомобиля, но не более 925 тысяч рублей. Также Evolute участвует в программе льготного автолизинга.
В марте "Моторинвест" заключил с Минпромторгом РФ и Липецкой областью СПИК по производству электромобилей, инвестиции компании превысят 13 миллиарда рублей. Согласно планам компании, в течение десяти лет ожидается выпуск 242 тысяч автомобилей.
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