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Онлайн-презентация электромобиля Evolute пройдет в конце августа - РИА Новости, 05.08.2022
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Онлайн-презентация электромобиля Evolute пройдет в конце августа
Онлайн-презентация электромобиля Evolute пройдет в конце августа - РИА Новости, 05.08.2022
Онлайн-презентация электромобиля Evolute пройдет в конце августа
Легковой электромобиль Evolute будет презентован в последних числах августа в онлайн-формате, сообщили РИА Новости в пресс-службе Минпромторга РФ. РИА Новости, 05.08.2022
2022-08-05T14:41
2022-08-05T14:56
экономика
авто
денис мантуров
россия
липецк
москва
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
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МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Легковой электромобиль Evolute будет презентован в последних числах августа в онлайн-формате, сообщили РИА Новости в пресс-службе Минпромторга РФ.Как отмечали в Минпромторге в июле, производство электромобилей Evolute на заводе "Моторинвест" в Липецке начнется в сентябре, в этом же месяце они поступят в продажу."Презентация планируется в последних числах августа в онлайн-формате", - ответили в министерстве на соответствующий вопрос."На данный момент в дилерской сети предусмотрено девять городов: Москва, Санкт-Петербург, Нижний Новгород, Казань, Краснодар, Липецк, Воронеж, Сочи, Ростов-на-Дону. Но пока преждевременно говорить, запустятся ли продажи одновременно во всех этих регионах. Также обслуживание на первом этапе будет осуществляться через дилерскую сеть", - рассказали в министерстве.Данные о цене нового электрокара пока не разглашаются, но она будет сопоставима с автомобилями подобного класса на ДВС, уточнили в Минпромторге.Ранее вице-премьер - министр промышленности и торговли Денис Мантуров заявлял, что на электрокары этой марки можно получить льготный автокредит - скидку 35% от стоимости автомобиля, но не более 925 тысяч рублей. Также Evolute участвует в программе льготного автолизинга.В марте "Моторинвест" заключил с Минпромторгом РФ и Липецкой областью СПИК по производству электромобилей, инвестиции компании превысят 13 миллиарда рублей. Согласно планам компании, в течение десяти лет ожидается выпуск 242 тысяч автомобилей.
https://ria.ru/20220802/elektro-1806454857.html
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экономика, авто, денис мантуров, россия, липецк, москва, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
14:41 05.08.2022 (обновлено: 14:56 05.08.2022)
 
Онлайн-презентация электромобиля Evolute пройдет в конце августа

Минпромторг: электромобиль Evolute презентуют в конце августа в онлайн-формате

© МинпромторгЭлектромобиль Evolute
Электромобиль Evolute
© Минпромторг
Электромобиль Evolute. Архивное фото
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МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Легковой электромобиль Evolute будет презентован в последних числах августа в онлайн-формате, сообщили РИА Новости в пресс-службе Минпромторга РФ.
Как отмечали в Минпромторге в июле, производство электромобилей Evolute на заводе "Моторинвест" в Липецке начнется в сентябре, в этом же месяце они поступят в продажу.
"Презентация планируется в последних числах августа в онлайн-формате", - ответили в министерстве на соответствующий вопрос.
"На данный момент в дилерской сети предусмотрено девять городов: Москва, Санкт-Петербург, Нижний Новгород, Казань, Краснодар, Липецк, Воронеж, Сочи, Ростов-на-Дону. Но пока преждевременно говорить, запустятся ли продажи одновременно во всех этих регионах. Также обслуживание на первом этапе будет осуществляться через дилерскую сеть", - рассказали в министерстве.
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Данные о цене нового электрокара пока не разглашаются, но она будет сопоставима с автомобилями подобного класса на ДВС, уточнили в Минпромторге.
Ранее вице-премьер - министр промышленности и торговли Денис Мантуров заявлял, что на электрокары этой марки можно получить льготный автокредит - скидку 35% от стоимости автомобиля, но не более 925 тысяч рублей. Также Evolute участвует в программе льготного автолизинга.
В марте "Моторинвест" заключил с Минпромторгом РФ и Липецкой областью СПИК по производству электромобилей, инвестиции компании превысят 13 миллиарда рублей. Согласно планам компании, в течение десяти лет ожидается выпуск 242 тысяч автомобилей.
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ЭкономикаАвтоДенис МантуровРоссияЛипецкМоскваМинистерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России)
 
 
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