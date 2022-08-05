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Стартовали съемки нового сезона киносаги "Екатерина. Фавориты" - РИА Новости, 05.08.2022
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Культура
https://ria.ru/20220805/ekaterina-1807543350.html
Стартовали съемки нового сезона киносаги "Екатерина. Фавориты"
Стартовали съемки нового сезона киносаги "Екатерина. Фавориты" - РИА Новости, 05.08.2022
Стартовали съемки нового сезона киносаги "Екатерина. Фавориты"
В Москве начались съемки четвертого сезона киносаги "Екатерина. Фавориты" для телеканала "Россия", сообщает пресс-служба. РИА Новости, 05.08.2022
2022-08-05T16:10
2022-08-05T16:10
культура
новости культуры
кино и сериалы
марина александрова
москва
санкт-петербург
белоруссия
республика крым
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МОСКВА, 5 авг — РИА Новости. В Москве начались съемки четвертого сезона киносаги "Екатерина. Фавориты" для телеканала "Россия", сообщает пресс-служба.В главной роли — Марина Александрова.События в проекте разворачиваются в 1779 году. Императрица Екатерина II (Александрова) – на пике своего величия. "Моя героиня занимает особое место не только в моей творческой биографии, но и в жизни в целом. Екатерина многому меня учит: подглядывая за ней, я многое беру себе, а что-то отвергаю в своей жизни. Но эта женщина безусловно достойна внимания потомков, она не напрасно вошла в историю как Екатерина Великая", — говорит Александрова.Светлейший князь Потемкин (Владимир Яглыч), бывший фаворит, остается верным соратником Екатерины и фактически вторым лицом в государстве. Личная жизнь императрицы полна страстей и интриг. Под руководством Потемкина меняются фавориты Екатерины. Но один из них — Александр Ланской (Сергей Новосад) — становится ее любовью. Несмотря на разбитое сердце, Екатерина также строит масштабные государственные планы. Среди них манифест о престолонаследии. Она хочет передать трон внуку Александру, а не своему сыну Павлу (Павел Табаков). Но последний не собирается отказываться от прав на престол. "Начинается новая схватка за власть…" — говорится в описании проекта.Режиссер четвертой части киносаги — Дмитрий Петрунь ("Офицерские жены", "Торгсин")."Новый сезон рассказывает о последних годах правления Екатерины. Наша история посвящена любовным перипетиям, романтическим влюбленностям этой великой женщины и ее смелым государственным решениям. Мы старались сохранять реальные факты, связанные с историческими персонажами. Если наш фильм вызовет дискуссии – это хорошо. Ведь наша задача – будоражить зрителя, вступить с ним в диалог. Мы даже хотим, чтобы нас критиковали, поправляли, а за что-то и похвалили – и, конечно, надеемся увлечь зрителя!", — признается постановщик. В проекте появятся новые персонажи. Кроме Ланского, среди них подруга и сподвижница императрицы Екатерина Дашкова (Анна Ковальчук), граф Александр Строганов (Дмитрий Астрахан) и крупнейший книгоиздатель Николай Новиков (Алексей Колган), фавориты Иван Корсаков (Станислав Тикунов) и Александр Мамонов (Дмитрий Гудочкин).В киносаге снимаются Михаил Горевой, Игорь Балалаев, Диана Милютина, Николай Иванов, Софья Шуткина, Владимир Виноградов, Игорь Иванов, Татьяна Филатова и другие.Съемки пройдут в Москве, Санкт-Петербурге, Крыму и Белоруссии. Премьера исторической драмы "Екатерина. Фавориты" состоится на телеканале "Россия".
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Елена Громова
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РИА Новости
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новости культуры, кино и сериалы, марина александрова, москва, санкт-петербург, белоруссия, республика крым, куда сходить , что посмотреть
16:10 05.08.2022
 
Стартовали съемки нового сезона киносаги "Екатерина. Фавориты"

Стартовали съемки четвертого сезона киносаги "Екатерина. Фавориты" для телеканала "Россия"

© Фото предоставлено телеканалом "Россия"Съемки нового сезона киносаги "Екатерина. Фавориты" для телеканала "Россия"
Съемки нового сезона киносаги Екатерина. Фавориты для телеканала Россия
© Фото предоставлено телеканалом "Россия"
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 авг — РИА Новости. В Москве начались съемки четвертого сезона киносаги "Екатерина. Фавориты" для телеканала "Россия", сообщает пресс-служба.
В главной роли — Марина Александрова.
© Фото предоставлено телеканалом "Россия"Съемки нового сезона киносаги "Екатерина. Фавориты" для телеканала "Россия"
Съемки нового сезона киносаги Екатерина. Фавориты для телеканала Россия
© Фото предоставлено телеканалом "Россия"
Съемки нового сезона киносаги "Екатерина. Фавориты" для телеканала "Россия"
События в проекте разворачиваются в 1779 году. Императрица Екатерина II (Александрова) – на пике своего величия.
"Моя героиня занимает особое место не только в моей творческой биографии, но и в жизни в целом. Екатерина многому меня учит: подглядывая за ней, я многое беру себе, а что-то отвергаю в своей жизни. Но эта женщина безусловно достойна внимания потомков, она не напрасно вошла в историю как Екатерина Великая", — говорит Александрова.
© Фото предоставлено телеканалом "Россия"Съемки нового сезона киносаги "Екатерина. Фавориты" для телеканала "Россия"
Съемки нового сезона киносаги Екатерина. Фавориты для телеканала Россия
© Фото предоставлено телеканалом "Россия"
Съемки нового сезона киносаги "Екатерина. Фавориты" для телеканала "Россия"
Светлейший князь Потемкин (Владимир Яглыч), бывший фаворит, остается верным соратником Екатерины и фактически вторым лицом в государстве.
Личная жизнь императрицы полна страстей и интриг. Под руководством Потемкина меняются фавориты Екатерины. Но один из них — Александр Ланской (Сергей Новосад) — становится ее любовью.
© Фото предоставлено телеканалом "Россия"Съемки нового сезона киносаги "Екатерина. Фавориты" для телеканала "Россия"
Съемки нового сезона киносаги Екатерина. Фавориты для телеканала Россия
© Фото предоставлено телеканалом "Россия"
Съемки нового сезона киносаги "Екатерина. Фавориты" для телеканала "Россия"
Несмотря на разбитое сердце, Екатерина также строит масштабные государственные планы. Среди них манифест о престолонаследии. Она хочет передать трон внуку Александру, а не своему сыну Павлу (Павел Табаков). Но последний не собирается отказываться от прав на престол.
"Начинается новая схватка за власть…" — говорится в описании проекта.
© Фото предоставлено телеканалом "Россия"Съемки нового сезона киносаги "Екатерина. Фавориты" для телеканала "Россия"
Съемки нового сезона киносаги Екатерина. Фавориты для телеканала Россия
© Фото предоставлено телеканалом "Россия"
Съемки нового сезона киносаги "Екатерина. Фавориты" для телеканала "Россия"
Режиссер четвертой части киносаги — Дмитрий Петрунь ("Офицерские жены", "Торгсин").
"Новый сезон рассказывает о последних годах правления Екатерины. Наша история посвящена любовным перипетиям, романтическим влюбленностям этой великой женщины и ее смелым государственным решениям. Мы старались сохранять реальные факты, связанные с историческими персонажами. Если наш фильм вызовет дискуссии – это хорошо. Ведь наша задача – будоражить зрителя, вступить с ним в диалог. Мы даже хотим, чтобы нас критиковали, поправляли, а за что-то и похвалили – и, конечно, надеемся увлечь зрителя!", — признается постановщик.
© Фото предоставлено телеканалом "Россия"Съемки нового сезона киносаги "Екатерина. Фавориты" для телеканала "Россия"
Съемки нового сезона киносаги Екатерина. Фавориты для телеканала Россия
© Фото предоставлено телеканалом "Россия"
Съемки нового сезона киносаги "Екатерина. Фавориты" для телеканала "Россия"
В проекте появятся новые персонажи. Кроме Ланского, среди них подруга и сподвижница императрицы Екатерина Дашкова (Анна Ковальчук), граф Александр Строганов (Дмитрий Астрахан) и крупнейший книгоиздатель Николай Новиков (Алексей Колган), фавориты Иван Корсаков (Станислав Тикунов) и Александр Мамонов (Дмитрий Гудочкин).
В киносаге снимаются Михаил Горевой, Игорь Балалаев, Диана Милютина, Николай Иванов, Софья Шуткина, Владимир Виноградов, Игорь Иванов, Татьяна Филатова и другие.
Съемки пройдут в Москве, Санкт-Петербурге, Крыму и Белоруссии. Премьера исторической драмы "Екатерина. Фавориты" состоится на телеканале "Россия".
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