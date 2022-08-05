https://ria.ru/20220805/dtp-1807380411.html
В Дагестане в результате массового ДТП погибли два человека
В Дагестане в результате массового ДТП погибли два человека - РИА Новости, 05.08.2022
В Дагестане в результате массового ДТП погибли два человека
Четыре автомобиля столкнулись в Дагестане, два человека погибли, еще три пострадали, сообщает пресс-служба регионального главка МВД. РИА Новости, 05.08.2022
2022-08-05T02:08
2022-08-05T02:08
2022-08-05T02:08
происшествия
республика дагестан
каякентский район
сергокалинский район
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МАХАЧКАЛА, 5 авг - РИА Новости. Четыре автомобиля столкнулись в Дагестане, два человека погибли, еще три пострадали, сообщает пресс-служба регионального главка МВД.По предварительной информации правоохранителей, вечером 4 августа на 61-м километре дороги "Манас - Сергокала - Первомайск" в Каякентском районе Дагестана водитель автомобиля ВАЗ-21104 выехал на встречную полосу для обгона и столкнулся с Lada Granta и Lada Priora, которые в последующем столкнулись с Mitsubishi Carisma."В результате ДТП водитель ВАЗ-21104 и его 14-летний пассажир скончались от полученных тяжких телесных повреждений. Еще трое пассажиров - 50-летний мужчина и две женщины 49 и 53 лет, все - жители Сергокалинского района, - с различными травмами доставлены в больницу", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20220804/dtp-1807308563.html
каякентский район
сергокалинский район
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происшествия, республика дагестан, каякентский район, сергокалинский район
В Дагестане в результате массового ДТП погибли два человека
В Дагестане в результате массового ДТП погибли два человека, еще три пострадали