https://ria.ru/20220805/dostoevskiy-1807398215.html
Исследователь рассказал о "пророчествах" Достоевского о России и мире
Исследователь рассказал о "пророчествах" Достоевского о России и мире - РИА Новости, 05.08.2022
Исследователь рассказал о "пророчествах" Достоевского о России и мире
Федор Достоевский говорил о России конца XIX века как о стране, которая "колеблется над бездной", и предсказывал, что освобожденные Россией славянские народы... РИА Новости, 05.08.2022
2022-08-05T09:09
2022-08-05T09:09
2022-08-05T09:09
россия
омск
федор достоевский
общество
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МОСКВА, 5 авг - РИА Новости, Ольга Липич. Федор Достоевский говорил о России конца XIX века как о стране, которая "колеблется над бездной", и предсказывал, что освобожденные Россией славянские народы будут от нее отворачиваться, рассказал в интервью РИА Новости основатель Фонда Достоевского, профессор МГУ им. Ломоносова, филолог Игорь Волгин."О России в 1878-79 годах он говорит, что она стоит на какой-то окончательной точке, колеблясь над бездной. Но вообще это статическое положение России... Можно сказать, что ныне весь мир стоит на какой-то окончательной точке, колеблясь над бездной. И если использовать метафору Семеновского плаца (избавление петрашевцев от смертной казни - ред.), еще неизвестно, будет ли мир в конце концов помилован", - сказал Волгин.Он добавил, что Достоевский не предсказывал конкретных событий, "но у него были пророческие суждения о человеческих судьбах: до чего может дойти человек". "Если взять, например, сон Раскольникова - безумие, убийства, своего рода конец света - это тоже некое предсказание. Поразительно предположение, что славяне – если Россия их освободит - будут от нее отворачиваться", - рассказал исследователь.В конце июля во Введенском ставропигиальном мужском монастыре Оптина пустынь прошли Дни Достоевского. В рамках мероприятия был заложен камень будущего памятника Достоевскому, он был привезен из Омска - с места каторги писателя. Одиннадцатого ноября 2021 года исполнилось 200 лет со дня рождения Достоевского.Читайте полный текст интервью >>
https://ria.ru/20220805/revolyutsionery-1807394348.html
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россия, омск, федор достоевский, общество
Исследователь рассказал о "пророчествах" Достоевского о России и мире
Профессор МГУ Волгин рассказал о "пророчествах" Достоевского о России и мире
МОСКВА, 5 авг - РИА Новости, Ольга Липич. Федор Достоевский говорил о России конца XIX века как о стране, которая "колеблется над бездной", и предсказывал, что освобожденные Россией славянские народы будут от нее отворачиваться, рассказал в интервью РИА Новости основатель Фонда Достоевского, профессор МГУ им. Ломоносова, филолог Игорь Волгин.
"О России
в 1878-79 годах он говорит, что она стоит на какой-то окончательной точке, колеблясь над бездной. Но вообще это статическое положение России... Можно сказать, что ныне весь мир стоит на какой-то окончательной точке, колеблясь над бездной. И если использовать метафору Семеновского плаца (избавление петрашевцев от смертной казни - ред.), еще неизвестно, будет ли мир в конце концов помилован", - сказал Волгин.
Он добавил, что Достоевский не предсказывал конкретных событий, "но у него были пророческие суждения о человеческих судьбах: до чего может дойти человек". "Если взять, например, сон Раскольникова - безумие, убийства, своего рода конец света - это тоже некое предсказание. Поразительно предположение, что славяне – если Россия их освободит - будут от нее отворачиваться", - рассказал исследователь.
В конце июля во Введенском ставропигиальном мужском монастыре Оптина пустынь прошли Дни Достоевского. В рамках мероприятия был заложен камень будущего памятника Достоевскому, он был привезен из Омска
- с места каторги писателя. Одиннадцатого ноября 2021 года исполнилось 200 лет со дня рождения Достоевского.