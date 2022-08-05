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В ЛНР откроют штаб гуманитарной миссии "Детям — в руки" - РИА Новости, 05.08.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220805/deti-1807611292.html
В ЛНР откроют штаб гуманитарной миссии "Детям — в руки"
В ЛНР откроют штаб гуманитарной миссии "Детям — в руки" - РИА Новости, 05.08.2022
В ЛНР откроют штаб гуманитарной миссии "Детям — в руки"
Штаб гуманитарной миссии "Детям - в руки" решили открыть в ЛНР, сообщила уполномоченный по правам ребенка при президенте РФ Мария Львова-Белова в своем... РИА Новости, 05.08.2022
2022-08-05T18:09
2022-08-05T18:09
специальная военная операция на украине
луганская народная республика
в мире
мария львова-белова
дети
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МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Штаб гуманитарной миссии "Детям - в руки" решили открыть в ЛНР, сообщила уполномоченный по правам ребенка при президенте РФ Мария Львова-Белова в своем Telegram-канале.Ранее Львова-Белова приехала в ЛНР, где передала детям гуманитарную помощь и договорилась о передаче 104 детей из детдомов республики в 30 российских семей, которые примут по несколько братьев и сестер.
https://ria.ru/20220709/pomosch-1801385906.html
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луганская народная республика, в мире, мария львова-белова, дети
18:09 05.08.2022
 
В ЛНР откроют штаб гуманитарной миссии "Детям — в руки"

Омбудсмен Львова-Белова: в ЛНР откроют штаб гуманитарной миссии "Детям — в руки"

© РИА Новости / Нина Зотина / Перейти в фотобанкУполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова
Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова - РИА Новости, 1920, 05.08.2022
© РИА Новости / Нина Зотина
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Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова. Архивное фото
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МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Штаб гуманитарной миссии "Детям - в руки" решили открыть в ЛНР, сообщила уполномоченный по правам ребенка при президенте РФ Мария Львова-Белова в своем Telegram-канале.
"Приняли решение об организации в ЛНР штаба гуманитарной миссии "Детям – в руки". Для того, чтобы адресная помощь до семей с детьми доходила быстрее", - говорится в сообщении.
Ранее Львова-Белова приехала в ЛНР, где передала детям гуманитарную помощь и договорилась о передаче 104 детей из детдомов республики в 30 российских семей, которые примут по несколько братьев и сестер.
Люди несут коробки из пункта гуманитарной помощи в Мариуполе - РИА Новости, 1920, 09.07.2022
9 июля, 11:16Специальная военная операция на Украине
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Специальная военная операция на УкраинеЛуганская Народная РеспубликаВ миреМария Львова-БеловаДети
 
 
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