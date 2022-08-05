https://ria.ru/20220805/deti-1807611292.html

В ЛНР откроют штаб гуманитарной миссии "Детям — в руки"

В ЛНР откроют штаб гуманитарной миссии "Детям — в руки" - РИА Новости, 05.08.2022

В ЛНР откроют штаб гуманитарной миссии "Детям — в руки"

Штаб гуманитарной миссии "Детям - в руки" решили открыть в ЛНР, сообщила уполномоченный по правам ребенка при президенте РФ Мария Львова-Белова в своем... РИА Новости, 05.08.2022

2022-08-05T18:09

2022-08-05T18:09

2022-08-05T18:09

специальная военная операция на украине

луганская народная республика

в мире

мария львова-белова

дети

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МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Штаб гуманитарной миссии "Детям - в руки" решили открыть в ЛНР, сообщила уполномоченный по правам ребенка при президенте РФ Мария Львова-Белова в своем Telegram-канале.Ранее Львова-Белова приехала в ЛНР, где передала детям гуманитарную помощь и договорилась о передаче 104 детей из детдомов республики в 30 российских семей, которые примут по несколько братьев и сестер.

https://ria.ru/20220709/pomosch-1801385906.html

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луганская народная республика, в мире, мария львова-белова, дети