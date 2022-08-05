https://ria.ru/20220805/dagestan-1807661580.html

Двое детей закрылись в жару в машине в Дагестане, один из них умер

Двое детей закрылись в жару в машине в Дагестане, один из них умер - РИА Новости, 05.08.2022

Двое детей закрылись в жару в машине в Дагестане, один из них умер

Двое маленьких детей в Дагестане закрылись в жару в автомобиле: мальчик скончался от теплового удара, девочка в критическом состоянии в больнице, сообщает... РИА Новости, 05.08.2022

2022-08-05T22:28

2022-08-05T22:28

2022-08-05T22:53

происшествия

кизлярский район

республика дагестан

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МАХАЧКАЛА, 5 авг - РИА Новости. Двое маленьких детей в Дагестане закрылись в жару в автомобиле: мальчик скончался от теплового удара, девочка в критическом состоянии в больнице, сообщает региональное МВД.По информации правоохранителей, четырехлетний мальчик и двухлетняя девочка пропали в пятницу в селе Вперед Кизлярского района. Обращаться в полицию родители не стали и вели поиск своими силами, подключились соседи, жители села, были проверены водоемы, овраги, пустыри.Также в процессе поисков были осмотрены автомобили. Дети находились на заднем сидении одного из них, и из-за тонировки их сначала не заметили."Двое маленьких детей заперлись в автомобиле, проведя там несколько часов, получили тепловые удары. Один ребенок скончался. Другой доставлен в больницу, состояние ребенка критическое. За жизнь девочки борются врачи", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20220802/dagestan-1806670262.html

кизлярский район

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происшествия, кизлярский район, республика дагестан