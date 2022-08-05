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Двое детей закрылись в жару в машине в Дагестане, один из них умер - РИА Новости, 05.08.2022
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Двое детей закрылись в жару в машине в Дагестане, один из них умер
Двое детей закрылись в жару в машине в Дагестане, один из них умер - РИА Новости, 05.08.2022
Двое детей закрылись в жару в машине в Дагестане, один из них умер
Двое маленьких детей в Дагестане закрылись в жару в автомобиле: мальчик скончался от теплового удара, девочка в критическом состоянии в больнице, сообщает... РИА Новости, 05.08.2022
2022-08-05T22:28
2022-08-05T22:53
происшествия
кизлярский район
республика дагестан
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МАХАЧКАЛА, 5 авг - РИА Новости. Двое маленьких детей в Дагестане закрылись в жару в автомобиле: мальчик скончался от теплового удара, девочка в критическом состоянии в больнице, сообщает региональное МВД.По информации правоохранителей, четырехлетний мальчик и двухлетняя девочка пропали в пятницу в селе Вперед Кизлярского района. Обращаться в полицию родители не стали и вели поиск своими силами, подключились соседи, жители села, были проверены водоемы, овраги, пустыри.Также в процессе поисков были осмотрены автомобили. Дети находились на заднем сидении одного из них, и из-за тонировки их сначала не заметили."Двое маленьких детей заперлись в автомобиле, проведя там несколько часов, получили тепловые удары. Один ребенок скончался. Другой доставлен в больницу, состояние ребенка критическое. За жизнь девочки борются врачи", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20220802/dagestan-1806670262.html
кизлярский район
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происшествия, кизлярский район, республика дагестан
22:28 05.08.2022 (обновлено: 22:53 05.08.2022)
 
Двое детей закрылись в жару в машине в Дагестане, один из них умер

В Дагестане один из детей, закрывшихся в жару в машине, умер от теплового удара

© РИА Новости / Кирилл КаллиниковАвтомобиль скорой помощи
Автомобиль скорой помощи - РИА Новости, 1920, 05.08.2022
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Автомобиль скорой помощи. Архивное фото
Читать ria.ru в
МАХАЧКАЛА, 5 авг - РИА Новости. Двое маленьких детей в Дагестане закрылись в жару в автомобиле: мальчик скончался от теплового удара, девочка в критическом состоянии в больнице, сообщает региональное МВД.
По информации правоохранителей, четырехлетний мальчик и двухлетняя девочка пропали в пятницу в селе Вперед Кизлярского района. Обращаться в полицию родители не стали и вели поиск своими силами, подключились соседи, жители села, были проверены водоемы, овраги, пустыри.
Также в процессе поисков были осмотрены автомобили. Дети находились на заднем сидении одного из них, и из-за тонировки их сначала не заметили.
"Двое маленьких детей заперлись в автомобиле, проведя там несколько часов, получили тепловые удары. Один ребенок скончался. Другой доставлен в больницу, состояние ребенка критическое. За жизнь девочки борются врачи", - говорится в сообщении.
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ПроисшествияКизлярский районРеспублика Дагестан
 
 
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