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В Кремле допустили, что Путин и Эрдоган обсудят вступление Турции в БРИКС - РИА Новости, 05.08.2022
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В Кремле допустили, что Путин и Эрдоган обсудят вступление Турции в БРИКС
В Кремле допустили, что Путин и Эрдоган обсудят вступление Турции в БРИКС - РИА Новости, 05.08.2022
В Кремле допустили, что Путин и Эрдоган обсудят вступление Турции в БРИКС
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не исключил, что главы РФ и Турции Владимир Путин и Тайип Эрдоган могут обсудить вступление Турции в БРИКС,... РИА Новости, 05.08.2022
2022-08-05T12:18
2022-08-05T12:24
в мире
турция
россия
владимир путин
реджеп тайип эрдоган
брикс
дмитрий песков
сочи
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МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не исключил, что главы РФ и Турции Владимир Путин и Тайип Эрдоган могут обсудить вступление Турции в БРИКС, отметив, что особых планов на этот счет нет.Журналисты его спросили, будет ли обсуждаться президентами РФ и Турции конвенция Монтрё о режиме Черного моря и проливов, а также вопрос о вступлении Турции в БРИКС. Песков отметил, что конвенция — очень важный элемент в комплексе договорно-правовой базы для всех причерноморские стран, в том числе для отношений России с Турцией. "Тут обсуждать нечего, конвенция действует, и она очень и очень важна. Что касается БРИКС, нельзя исключать, но каких-то особых планов на этот счет сегодня нет", - сообщил Песков.Также он уточнил, что визит Эрдогана в Россию рабочий и не предусматривает украшение улиц городов национальными флагами. "Если вы соберетесь это делать, мы будем это только приветствовать, как и наши турецкие коллеги, но по нашей протокольной практике флаги вывешиваются в ходе государственного визита, а сегодня будет рабочий визит господина Эрдогана, что не предусматривает украшение улиц городов флагами национальными", - сообщил Песков.Президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган встретятся в Сочи, чтобы обсудить вопросы двустороннего взаимодействия, "сверить часы" по эффективности работы механизма вывоза зерна из украинских портов, а также обменяться мнениями по мировым делам, в частности, по ситуации в Сирии и на Украине.
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в мире, турция, россия, владимир путин, реджеп тайип эрдоган, брикс, дмитрий песков, сочи
12:18 05.08.2022 (обновлено: 12:24 05.08.2022)
 
В Кремле допустили, что Путин и Эрдоган обсудят вступление Турции в БРИКС

Песков не исключил, что Путин и Эрдоган обсудят возможность вступления Турции в БРИКС

© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган
Президент РФ Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган - РИА Новости, 1920, 05.08.2022
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Президент РФ Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не исключил, что главы РФ и Турции Владимир Путин и Тайип Эрдоган могут обсудить вступление Турции в БРИКС, отметив, что особых планов на этот счет нет.
Журналисты его спросили, будет ли обсуждаться президентами РФ и Турции конвенция Монтрё о режиме Черного моря и проливов, а также вопрос о вступлении Турции в БРИКС. Песков отметил, что конвенция — очень важный элемент в комплексе договорно-правовой базы для всех причерноморские стран, в том числе для отношений России с Турцией. "Тут обсуждать нечего, конвенция действует, и она очень и очень важна. Что касается БРИКС, нельзя исключать, но каких-то особых планов на этот счет сегодня нет", - сообщил Песков.
Также он уточнил, что визит Эрдогана в Россию рабочий и не предусматривает украшение улиц городов национальными флагами. "Если вы соберетесь это делать, мы будем это только приветствовать, как и наши турецкие коллеги, но по нашей протокольной практике флаги вывешиваются в ходе государственного визита, а сегодня будет рабочий визит господина Эрдогана, что не предусматривает украшение улиц городов флагами национальными", - сообщил Песков.
Президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган встретятся в Сочи, чтобы обсудить вопросы двустороннего взаимодействия, "сверить часы" по эффективности работы механизма вывоза зерна из украинских портов, а также обменяться мнениями по мировым делам, в частности, по ситуации в Сирии и на Украине.
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В миреТурцияРоссияВладимир ПутинРеджеп Тайип ЭрдоганБРИКСДмитрий ПесковСочи
 
 
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