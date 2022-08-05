https://ria.ru/20220805/briks-1807460304.html

В Кремле допустили, что Путин и Эрдоган обсудят вступление Турции в БРИКС

В Кремле допустили, что Путин и Эрдоган обсудят вступление Турции в БРИКС - РИА Новости, 05.08.2022

В Кремле допустили, что Путин и Эрдоган обсудят вступление Турции в БРИКС

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не исключил, что главы РФ и Турции Владимир Путин и Тайип Эрдоган могут обсудить вступление Турции в БРИКС,... РИА Новости, 05.08.2022

2022-08-05T12:18

2022-08-05T12:18

2022-08-05T12:24

в мире

турция

россия

владимир путин

реджеп тайип эрдоган

брикс

дмитрий песков

сочи

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МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не исключил, что главы РФ и Турции Владимир Путин и Тайип Эрдоган могут обсудить вступление Турции в БРИКС, отметив, что особых планов на этот счет нет.Журналисты его спросили, будет ли обсуждаться президентами РФ и Турции конвенция Монтрё о режиме Черного моря и проливов, а также вопрос о вступлении Турции в БРИКС. Песков отметил, что конвенция — очень важный элемент в комплексе договорно-правовой базы для всех причерноморские стран, в том числе для отношений России с Турцией. "Тут обсуждать нечего, конвенция действует, и она очень и очень важна. Что касается БРИКС, нельзя исключать, но каких-то особых планов на этот счет сегодня нет", - сообщил Песков.Также он уточнил, что визит Эрдогана в Россию рабочий и не предусматривает украшение улиц городов национальными флагами. "Если вы соберетесь это делать, мы будем это только приветствовать, как и наши турецкие коллеги, но по нашей протокольной практике флаги вывешиваются в ходе государственного визита, а сегодня будет рабочий визит господина Эрдогана, что не предусматривает украшение улиц городов флагами национальными", - сообщил Песков.Президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган встретятся в Сочи, чтобы обсудить вопросы двустороннего взаимодействия, "сверить часы" по эффективности работы механизма вывоза зерна из украинских портов, а также обменяться мнениями по мировым делам, в частности, по ситуации в Сирии и на Украине.

https://ria.ru/20220629/briks-1798819396.html

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, турция, россия, владимир путин, реджеп тайип эрдоган, брикс, дмитрий песков, сочи