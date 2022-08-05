https://ria.ru/20220805/bayden-1807427977.html

"Они не настолько глупы": в США исключили переизбрание Байдена

"Они не настолько глупы": в США исключили переизбрание Байдена - РИА Новости, 05.08.2022

"Они не настолько глупы": в США исключили переизбрание Байдена

Возраст и кондиции действующего президента США Джо Байдена не позволят ему участвовать в выборах 2024 года, считает ведущий Fox News Карл Роув. РИА Новости, 05.08.2022

2022-08-05T11:14

2022-08-05T11:14

2022-08-05T11:41

в мире

карин жан-пьер

сша

джо байден

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МОСКВА, 5 авг — РИА Новости. Возраст и кондиции действующего президента США Джо Байдена не позволят ему участвовать в выборах 2024 года, считает ведущий Fox News Карл Роув.По его словам, члены Демократической партии "не настолько глупы", чтобы выдвигать кандидатуру 82-летнего человека, которому "сложно связать два предложения". Он предположил, что даже если нынешний глава государства вновь решит участвовать в выборах, выступив наперекор своей же партии, большинство голосов окажется на стороне более молодого поколения. К тому же Байден вряд ли "пойдет на поправку" в течение оставшихся полутора лет на посту, считает Роув.Обозреватель уверен, что президент не станет противиться воле демократов и вести какие-либо дебаты, поскольку все вокруг, в том числе он сам, видят колоссальное ухудшение рейтингов. "Демократы не настолько глупы: он смотрит на эти цифры, лидеры демократов смотрят на эти цифры. Они найдут способ, его семья найдет способ, он найдет способ встать и взглянуть правде в глаза: ему не стоит выдвигать свою кандидатуру, так как это плохо и для партии, и для страны", — подытожил Роув.Байден, которому в этом году исполняется 80 лет, стал самым пожилым президентом США в истории. Критики регулярно пишут об умственном упадке главы государства, ссылаясь на частые оплошности и случаи, когда американский лидер теряет ход мыслей. Недавно пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер сообщила, что Байден на фоне снижающихся рейтингов и второго квартала падения ВВП планирует переизбраться в 2024 году.

https://ria.ru/20220804/katastrofa-1807117816.html

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Станислав Ванд

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Станислав Ванд

в мире, карин жан-пьер, сша, джо байден