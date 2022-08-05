https://ria.ru/20220805/aukus-1807395232.html

Запад пытается использовать AUKUS в интересах НАТО, заявил Лавров

Запад пытается использовать AUKUS в интересах НАТО, заявил Лавров - РИА Новости, 05.08.2022

Запад пытается использовать AUKUS в интересах НАТО, заявил Лавров

Запад пытается использовать AUKUS для продвижения интересов НАТО в Индо-Тихоокеанском регионе, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 05.08.2022

2022-08-05T08:40

2022-08-05T08:40

2022-08-05T08:59

в мире

австралия

пномпень

новая зеландия

нато

сергей лавров

aukus

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ПНОМПЕНЬ, 5 авг - РИА Новости. Запад пытается использовать AUKUS для продвижения интересов НАТО в Индо-Тихоокеанском регионе, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров."Налицо тенденция использовать AUKUS для продвижения интересов НАТО в Индо-Тихоокеанском регионе. Собственно, натовцы этого и не скрывают", - заявил Лавров на пресс-конференции в Пномпене.Он отметил, что "в этой работе активно используются милитаристские настроения, которые проявляются в современной Японии"."Японию, Новую Зеландию, Австралию подтягивают к деятельности, которая сопряжена с расширением натовской инфраструктуры на регион, в котором мы находимся, и с формированием здесь логистических цепочек под нужды натовской военной деятельности", - отметил он.В середине сентября 2021 года Австралия заключила сделку с Великобританией и США в области обороны и безопасности в рамках нового партнерства AUKUS.

https://ria.ru/20220802/aukus-1806809060.html

https://ria.ru/20220429/avstraliya-1786123861.html

австралия

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новая зеландия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, австралия, пномпень, новая зеландия, нато, сергей лавров, aukus