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Запад пытается использовать AUKUS в интересах НАТО, заявил Лавров - РИА Новости, 05.08.2022
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Запад пытается использовать AUKUS в интересах НАТО, заявил Лавров
Запад пытается использовать AUKUS в интересах НАТО, заявил Лавров - РИА Новости, 05.08.2022
Запад пытается использовать AUKUS в интересах НАТО, заявил Лавров
Запад пытается использовать AUKUS для продвижения интересов НАТО в Индо-Тихоокеанском регионе, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 05.08.2022
2022-08-05T08:40
2022-08-05T08:59
в мире
австралия
пномпень
новая зеландия
нато
сергей лавров
aukus
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ПНОМПЕНЬ, 5 авг - РИА Новости. Запад пытается использовать AUKUS для продвижения интересов НАТО в Индо-Тихоокеанском регионе, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров."Налицо тенденция использовать AUKUS для продвижения интересов НАТО в Индо-Тихоокеанском регионе. Собственно, натовцы этого и не скрывают", - заявил Лавров на пресс-конференции в Пномпене.Он отметил, что "в этой работе активно используются милитаристские настроения, которые проявляются в современной Японии"."Японию, Новую Зеландию, Австралию подтягивают к деятельности, которая сопряжена с расширением натовской инфраструктуры на регион, в котором мы находимся, и с формированием здесь логистических цепочек под нужды натовской военной деятельности", - отметил он.В середине сентября 2021 года Австралия заключила сделку с Великобританией и США в области обороны и безопасности в рамках нового партнерства AUKUS.
https://ria.ru/20220802/aukus-1806809060.html
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в мире, австралия, пномпень, новая зеландия, нато, сергей лавров, aukus
08:40 05.08.2022 (обновлено: 08:59 05.08.2022)
 
Запад пытается использовать AUKUS в интересах НАТО, заявил Лавров

Глава МИД Лавров: Запад пытается использовать AUKUS для продвижения интересов НАТО

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 05.08.2022
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
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Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Архивное фото
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ПНОМПЕНЬ, 5 авг - РИА Новости. Запад пытается использовать AUKUS для продвижения интересов НАТО в Индо-Тихоокеанском регионе, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Налицо тенденция использовать AUKUS для продвижения интересов НАТО в Индо-Тихоокеанском регионе. Собственно, натовцы этого и не скрывают", - заявил Лавров на пресс-конференции в Пномпене.
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Он отметил, что "в этой работе активно используются милитаристские настроения, которые проявляются в современной Японии".
"Японию, Новую Зеландию, Австралию подтягивают к деятельности, которая сопряжена с расширением натовской инфраструктуры на регион, в котором мы находимся, и с формированием здесь логистических цепочек под нужды натовской военной деятельности", - отметил он.
В середине сентября 2021 года Австралия заключила сделку с Великобританией и США в области обороны и безопасности в рамках нового партнерства AUKUS.
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В миреАвстралияПномпеньНовая ЗеландияНАТОСергей ЛавровAUKUS
 
 
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