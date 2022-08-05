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Эрдоган призвал не откладывать работы по АЭС "Аккую" - РИА Новости, 05.08.2022
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Эрдоган призвал не откладывать работы по АЭС "Аккую"
Эрдоган призвал не откладывать работы по АЭС "Аккую" - РИА Новости, 05.08.2022
Эрдоган призвал не откладывать работы по АЭС "Аккую"
Президент Турции Тайип Эрдоган на встрече с российским коллегой Владимиром Путиным в Сочи заявил, что Анкаре и Москве необходимо сделать так, чтобы работы на... РИА Новости, 05.08.2022
2022-08-05T15:31
2022-08-05T15:48
турция
аэс "аккую"
в мире
реджеп тайип эрдоган
россия
владимир путин
государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
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СОЧИ, 5 авг - РИА Новости. Президент Турции Тайип Эрдоган на встрече с российским коллегой Владимиром Путиным в Сочи заявил, что Анкаре и Москве необходимо сделать так, чтобы работы на АЭС "Аккую" не были отложены."Тема "Аккую" важна. Нем необходимо свести процесс к определенной точке, к определенному решению. Необходимо сделать так, чтобы процесс не откладывался. Важно, чтобы работы шли и продолжались по определенному графику. Надеюсь, что наши переговоры по этой теме будут очень полезными", - сказал Эрдоган.
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турция, аэс "аккую", в мире, реджеп тайип эрдоган, россия, владимир путин, государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
15:31 05.08.2022 (обновлено: 15:48 05.08.2022)
 
Эрдоган призвал не откладывать работы по АЭС "Аккую"

Эрдоган призвал сделать так, чтобы работы на АЭС "Аккую" не были отложены

© Sputnik / Туран Салджы / Перейти в фотобанкСтроительная площадка АЭС "Аккую" в турецкой провинции Мерсин
Строительная площадка АЭС Аккую в турецкой провинции Мерсин - РИА Новости, 1920, 05.08.2022
© Sputnik / Туран Салджы
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Строительная площадка АЭС "Аккую" в турецкой провинции Мерсин. Архивное фото
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СОЧИ, 5 авг - РИА Новости. Президент Турции Тайип Эрдоган на встрече с российским коллегой Владимиром Путиным в Сочи заявил, что Анкаре и Москве необходимо сделать так, чтобы работы на АЭС "Аккую" не были отложены.
"Тема "Аккую" важна. Нем необходимо свести процесс к определенной точке, к определенному решению. Необходимо сделать так, чтобы процесс не откладывался. Важно, чтобы работы шли и продолжались по определенному графику. Надеюсь, что наши переговоры по этой теме будут очень полезными", - сказал Эрдоган.
Молоток судьи - РИА Новости, 1920, 01.08.2022
1 августа, 21:18
СМИ: бывший подрядчик АЭС "Аккую" может подать в суд на "Росатом"
 
ТурцияАЭС "Аккую"В миреРеджеп Тайип ЭрдоганРоссияВладимир ПутинГосударственная корпорация по атомной энергии "Росатом"
 
 
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