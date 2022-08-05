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Эрдоган призвал не откладывать работы по АЭС "Аккую"

Эрдоган призвал не откладывать работы по АЭС "Аккую" - РИА Новости, 05.08.2022

Эрдоган призвал не откладывать работы по АЭС "Аккую"

Президент Турции Тайип Эрдоган на встрече с российским коллегой Владимиром Путиным в Сочи заявил, что Анкаре и Москве необходимо сделать так, чтобы работы на... РИА Новости, 05.08.2022

2022-08-05T15:31

2022-08-05T15:31

2022-08-05T15:48

турция

аэс "аккую"

в мире

реджеп тайип эрдоган

россия

владимир путин

государственная корпорация по атомной энергии "росатом"

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СОЧИ, 5 авг - РИА Новости. Президент Турции Тайип Эрдоган на встрече с российским коллегой Владимиром Путиным в Сочи заявил, что Анкаре и Москве необходимо сделать так, чтобы работы на АЭС "Аккую" не были отложены."Тема "Аккую" важна. Нем необходимо свести процесс к определенной точке, к определенному решению. Необходимо сделать так, чтобы процесс не откладывался. Важно, чтобы работы шли и продолжались по определенному графику. Надеюсь, что наши переговоры по этой теме будут очень полезными", - сказал Эрдоган.

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Кирилл Волков

турция, аэс "аккую", в мире, реджеп тайип эрдоган, россия, владимир путин, государственная корпорация по атомной энергии "росатом"