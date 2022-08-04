https://ria.ru/20220804/zhara-1807249631.html

В Москве в субботу ожидается пик жары

В Москве в субботу ожидается пик жары - РИА Новости, 04.08.2022

В Москве в субботу ожидается пик жары

Пик аномальной жары ожидается в Москве в субботу - до плюс 32, такая температура воздуха может войти в тройку самих жарких для 6 августа, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 04.08.2022

2022-08-04T15:32

2022-08-04T15:32

2022-08-04T16:45

общество

москва

центр "фобос"

евгений тишковец

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МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Пик аномальной жары ожидается в Москве в субботу - до плюс 32, такая температура воздуха может войти в тройку самих жарких для 6 августа, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец."Финал текущей недели в Центральной России ознаменуется заключительной в этом сезоне волной 30-градусной жары. В пятницу погожий антициклон позволит воздуху прогреться до плюс 27 - плюс 32, а на пик, в условиях солнечной и сухой погоды, аномальная жара выйдет в субботу, когда в регионе показания термометров повысятся до плюс 28 - плюс 33, в Москве будет плюс 30 - плюс 32, что на 9-10 градусов выше положенной климатической нормы августа", - рассказал Тишковец.Он отметил, что такая высокая температура в этот день бывает крайне редко. Так, в прошлом веке за всю историю регулярных наблюдений на базовой столичной метеостанции ВДНХ не было ни одного случая, когда столбики термометров достигали отметки плюс 30."В век глобального потепления такое случалось лишь дважды: в самом знойном 2010 году - плюс 37,6 и в 2014 году - плюс 30,4. То есть, ожидаемая в субботу температура воздуха может войти в тройку самих жарких для 6 августа – идеальный выходной для отдыха и купания", - добавил метеоролог.

https://ria.ru/20220804/groza-1807249055.html

москва

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

общество, москва, центр "фобос", евгений тишковец