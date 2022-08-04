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В Москве в субботу ожидается пик жары - РИА Новости, 04.08.2022
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В Москве в субботу ожидается пик жары
В Москве в субботу ожидается пик жары - РИА Новости, 04.08.2022
В Москве в субботу ожидается пик жары
Пик аномальной жары ожидается в Москве в субботу - до плюс 32, такая температура воздуха может войти в тройку самих жарких для 6 августа, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 04.08.2022
2022-08-04T15:32
2022-08-04T16:45
общество
москва
центр "фобос"
евгений тишковец
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МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Пик аномальной жары ожидается в Москве в субботу - до плюс 32, такая температура воздуха может войти в тройку самих жарких для 6 августа, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец."Финал текущей недели в Центральной России ознаменуется заключительной в этом сезоне волной 30-градусной жары. В пятницу погожий антициклон позволит воздуху прогреться до плюс 27 - плюс 32, а на пик, в условиях солнечной и сухой погоды, аномальная жара выйдет в субботу, когда в регионе показания термометров повысятся до плюс 28 - плюс 33, в Москве будет плюс 30 - плюс 32, что на 9-10 градусов выше положенной климатической нормы августа", - рассказал Тишковец.Он отметил, что такая высокая температура в этот день бывает крайне редко. Так, в прошлом веке за всю историю регулярных наблюдений на базовой столичной метеостанции ВДНХ не было ни одного случая, когда столбики термометров достигали отметки плюс 30."В век глобального потепления такое случалось лишь дважды: в самом знойном 2010 году - плюс 37,6 и в 2014 году - плюс 30,4. То есть, ожидаемая в субботу температура воздуха может войти в тройку самих жарких для 6 августа – идеальный выходной для отдыха и купания", - добавил метеоролог.
https://ria.ru/20220804/groza-1807249055.html
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общество, москва, центр "фобос", евгений тишковец
15:32 04.08.2022 (обновлено: 16:45 04.08.2022)
 
В Москве в субботу ожидается пик жары

Синоптик: пик жары ожидается в Москве в субботу, температура поднимется до +32

© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкДевушка отдыхает у фонтана на Манежной площади в жаркую погоду в Москве
Девушка отдыхает у фонтана на Манежной площади в жаркую погоду в Москве - РИА Новости, 1920, 04.08.2022
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Девушка отдыхает у фонтана на Манежной площади в жаркую погоду в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Пик аномальной жары ожидается в Москве в субботу - до плюс 32, такая температура воздуха может войти в тройку самих жарких для 6 августа, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.
"Финал текущей недели в Центральной России ознаменуется заключительной в этом сезоне волной 30-градусной жары. В пятницу погожий антициклон позволит воздуху прогреться до плюс 27 - плюс 32, а на пик, в условиях солнечной и сухой погоды, аномальная жара выйдет в субботу, когда в регионе показания термометров повысятся до плюс 28 - плюс 33, в Москве будет плюс 30 - плюс 32, что на 9-10 градусов выше положенной климатической нормы августа", - рассказал Тишковец.
Гроза в Москве - РИА Новости, 1920, 04.08.2022
15:30
Москвичей предупредили о грозе с градом в воскресенье
Он отметил, что такая высокая температура в этот день бывает крайне редко. Так, в прошлом веке за всю историю регулярных наблюдений на базовой столичной метеостанции ВДНХ не было ни одного случая, когда столбики термометров достигали отметки плюс 30.
"В век глобального потепления такое случалось лишь дважды: в самом знойном 2010 году - плюс 37,6 и в 2014 году - плюс 30,4. То есть, ожидаемая в субботу температура воздуха может войти в тройку самих жарких для 6 августа – идеальный выходной для отдыха и купания", - добавил метеоролог.
Как в тропиках: в Россию пришла жара
© РИА Новости / Михаил Голенков / Перейти в фотобанк

В Калининградской области температура воздуха за сутки превысила норму на девять градусов и повысилась до плюс 33.

Отдыхающие на пляже в Зеленоградске Калининградской области
1 из 15

В Калининградской области температура воздуха за сутки превысила норму на девять градусов и повысилась до плюс 33.

© РИА Новости / Михаил Голенков
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© РИА Новости / Михаил Голенков / Перейти в фотобанк

Местные жители и отдыхающие потянулись к морю, на пляжах стало многолюдно.

Отдыхающие на пляже в Зеленоградске Калининградской области
2 из 15

Местные жители и отдыхающие потянулись к морю, на пляжах стало многолюдно.

© РИА Новости / Михаил Голенков
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© РИА Новости / Михаил Голенков / Перейти в фотобанк

Самых отчаянных смельчаков не пугает даже прохладная вода Балтики.

Спасатель на пляже в Зеленоградске Калининградской области
3 из 15

Самых отчаянных смельчаков не пугает даже прохладная вода Балтики.

© РИА Новости / Михаил Голенков
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© РИА Новости / Михаил Голенков / Перейти в фотобанк

Отдыхающие на пляже в Калининградской области.

Отдыхающие на пляже в Зеленоградске Калининградской области
4 из 15

Отдыхающие на пляже в Калининградской области.

© РИА Новости / Михаил Голенков
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© РИА Новости / Михаил Киреев / Перейти в фотобанк

В Санкт-Петербурге из-за жары объявили "желтый" уровень погодной опасности.

Дети играют в фонтане в Санкт-Петербурге
5 из 15

В Санкт-Петербурге из-за жары объявили "желтый" уровень погодной опасности.

© РИА Новости / Михаил Киреев
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Михаил Киреев / Перейти в фотобанк

Владельцам домашних животных специалисты советуют делать остановки во время прогулки и давать питомцу как больше воды, где бы он ни находился — дома или в пути.

Собака отряхивается от воды в фонтане в Санкт-Петербурге
6 из 15

Владельцам домашних животных специалисты советуют делать остановки во время прогулки и давать питомцу как больше воды, где бы он ни находился — дома или в пути.

© РИА Новости / Михаил Киреев
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© РИА Новости / Михаил Киреев / Перейти в фотобанк

Городские власти призвали жителей проявлять особую осторожность во время жары.

Люди отдыхают на пляже в Санкт-Петербурге
7 из 15

Городские власти призвали жителей проявлять особую осторожность во время жары.

© РИА Новости / Михаил Киреев
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© РИА Новости / Михаил Киреев / Перейти в фотобанк

Люди отдыхают на пляже в Санкт-Петербурге.

Люди отдыхают на пляже в Санкт-Петербурге
8 из 15

Люди отдыхают на пляже в Санкт-Петербурге.

© РИА Новости / Михаил Киреев
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанк

Рекордная субтропическая жара установилась в Москве.

Девушка под зонтом в жаркую погоду в Москве
9 из 15

Рекордная субтропическая жара установилась в Москве.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанк

Пик зноя пришелся на 27 июня. В этот день синоптики ожидают 32-34 градуса.

Дети купаются в фонтанах на Манежной площади в жаркую погоду в Москве
10 из 15

Пик зноя пришелся на 27 июня. В этот день синоптики ожидают 32-34 градуса.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанк

Жара в Москве может побить рекорд дня — плюс 33,6 градуса.

Девушка пьет воду возле здания Центрального телеграфа на Тверской улице в Москве
11 из 15

Жара в Москве может побить рекорд дня — плюс 33,6 градуса.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанк

Такая погода, как сейчас, бывает в столице в конце июня раз в 12 лет.

Девушка отдыхает у фонтана на Манежной площади в жаркую погоду в Москве
12 из 15

Такая погода, как сейчас, бывает в столице в конце июня раз в 12 лет.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
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© РИА Новости / Владимир Вяткин / Перейти в фотобанк

Аномально жаркий период в Москве не будет долгим: уже во вторник температура упадет до 26-28.

Люди в жаркую погоду возле фонтана Дружба народов на ВДНХ в Москве
13 из 15

Аномально жаркий период в Москве не будет долгим: уже во вторник температура упадет до 26-28.

© РИА Новости / Владимир Вяткин
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© РИА Новости / Илья Наймушин / Перейти в фотобанк

Тем не менее, по словам синоптиков, лето будет комфортным, а температура воздуха — близкой к норме.

Люди катаются на скоростной моторной лодке на реке Мана при температуре воздуха +30 градусов по Цельсию в окрестностях поселка Усть-Мана в Красноярском крае
14 из 15

Тем не менее, по словам синоптиков, лето будет комфортным, а температура воздуха — близкой к норме.

© РИА Новости / Илья Наймушин
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Илья Наймушин / Перейти в фотобанк

За всю историю наблюдений самое жаркое лето было в 2010-м, на втором месте оказалось лето 1972-го, на третьем — 2021 года.

Люди загорают на берегу реки Мана при температуре воздуха +30 градусов по Цельсию в окрестностях поселка Усть-Мана в Красноярском крае
15 из 15

За всю историю наблюдений самое жаркое лето было в 2010-м, на втором месте оказалось лето 1972-го, на третьем — 2021 года.

© РИА Новости / Илья Наймушин
Перейти в фотобанк
1 из 15

В Калининградской области температура воздуха за сутки превысила норму на девять градусов и повысилась до плюс 33.

© РИА Новости / Михаил Голенков
Перейти в фотобанк
2 из 15

Местные жители и отдыхающие потянулись к морю, на пляжах стало многолюдно.

© РИА Новости / Михаил Голенков
Перейти в фотобанк
3 из 15

Самых отчаянных смельчаков не пугает даже прохладная вода Балтики.

© РИА Новости / Михаил Голенков
Перейти в фотобанк
4 из 15

Отдыхающие на пляже в Калининградской области.

© РИА Новости / Михаил Голенков
Перейти в фотобанк
5 из 15

В Санкт-Петербурге из-за жары объявили "желтый" уровень погодной опасности.

© РИА Новости / Михаил Киреев
Перейти в фотобанк
6 из 15

Владельцам домашних животных специалисты советуют делать остановки во время прогулки и давать питомцу как больше воды, где бы он ни находился — дома или в пути.

© РИА Новости / Михаил Киреев
Перейти в фотобанк
7 из 15

Городские власти призвали жителей проявлять особую осторожность во время жары.

© РИА Новости / Михаил Киреев
Перейти в фотобанк
8 из 15

Люди отдыхают на пляже в Санкт-Петербурге.

© РИА Новости / Михаил Киреев
Перейти в фотобанк
9 из 15

Рекордная субтропическая жара установилась в Москве.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
10 из 15

Пик зноя пришелся на 27 июня. В этот день синоптики ожидают 32-34 градуса.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
11 из 15

Жара в Москве может побить рекорд дня — плюс 33,6 градуса.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
12 из 15

Такая погода, как сейчас, бывает в столице в конце июня раз в 12 лет.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
13 из 15

Аномально жаркий период в Москве не будет долгим: уже во вторник температура упадет до 26-28.

© РИА Новости / Владимир Вяткин
Перейти в фотобанк
14 из 15

Тем не менее, по словам синоптиков, лето будет комфортным, а температура воздуха — близкой к норме.

© РИА Новости / Илья Наймушин
Перейти в фотобанк
15 из 15

За всю историю наблюдений самое жаркое лето было в 2010-м, на втором месте оказалось лето 1972-го, на третьем — 2021 года.

© РИА Новости / Илья Наймушин
Перейти в фотобанк
 
ОбществоМоскваЦентр "Фобос"Евгений Тишковец
 
 
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