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Координационный центр планирует выход трех судов с зерном из портов Украины - РИА Новости, 04.08.2022
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Координационный центр планирует выход трех судов с зерном из портов Украины
Координационный центр планирует выход трех судов с зерном из портов Украины - РИА Новости, 04.08.2022
Координационный центр планирует выход трех судов с зерном из портов Украины
Координационный центр в Стамбуле планирует выход трех сухогрузов с зерном из украинских портов, предварительно в пятницу, сообщил министр национальной обороны... РИА Новости, 04.08.2022
2022-08-04T21:13
2022-08-04T21:29
экономика
стамбул
россия
украина
оон
хулуси акар
турция
сергей шойгу
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АНКАРА, 4 авг - РИА Новости. Координационный центр в Стамбуле планирует выход трех сухогрузов с зерном из украинских портов, предварительно в пятницу, сообщил министр национальной обороны Турции Хулуси Акар.В Стамбуле 22 июля министр обороны России Сергей Шойгу подписал два взаимосвязанных документа по решению проблем поставок продовольствия и удобрений на мировые рынки. Документы представляют собой единый пакет. Первый – меморандум – предполагает обязательства ООН снять различные ограничения на экспорт российской сельхозпродукции и удобрений на мировые рынки. Второй определяет алгоритм вывоза украинской сельхозпродукции из черноморских портов, подконтрольных Украине. В основе второго документа - предложенный Россией алгоритм, по которому создается морской гуманитарный коридор для безопасного выхода коммерческих судов из контролируемых Украиной черноморских портов и обратно.
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экономика, стамбул, россия, украина, оон, хулуси акар, турция, сергей шойгу
21:13 04.08.2022 (обновлено: 21:29 04.08.2022)
 
Координационный центр планирует выход трех судов с зерном из портов Украины

Координационный центр планирует выход трех кораблей с зерном из портов Украины в пятницу

© AP Photo / Ukrainian Infrastucture Ministry Press OfficeСухогруз Razoni с грузом зерновых в порту Одессы, Украина
Сухогруз Razoni с грузом зерновых в порту Одессы, Украина - РИА Новости, 1920, 04.08.2022
© AP Photo / Ukrainian Infrastucture Ministry Press Office
Сухогруз Razoni с грузом зерновых в порту Одессы, Украина. Архивное фото
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АНКАРА, 4 авг - РИА Новости. Координационный центр в Стамбуле планирует выход трех сухогрузов с зерном из украинских портов, предварительно в пятницу, сообщил министр национальной обороны Турции Хулуси Акар.
"При интенсивной работе Объединенного координационного центра предварительно в пятницу планируется выход из украинских портов трех кораблей", - приводит слова Акара гостелеканал TRT Haber.
В Стамбуле 22 июля министр обороны России Сергей Шойгу подписал два взаимосвязанных документа по решению проблем поставок продовольствия и удобрений на мировые рынки. Документы представляют собой единый пакет. Первый – меморандум – предполагает обязательства ООН снять различные ограничения на экспорт российской сельхозпродукции и удобрений на мировые рынки. Второй определяет алгоритм вывоза украинской сельхозпродукции из черноморских портов, подконтрольных Украине. В основе второго документа - предложенный Россией алгоритм, по которому создается морской гуманитарный коридор для безопасного выхода коммерческих судов из контролируемых Украиной черноморских портов и обратно.
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ЭкономикаСтамбулРоссияУкраинаООНХулуси АкарТурцияСергей Шойгу
 
 
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