https://ria.ru/20220804/zerno-1807357920.html

Координационный центр планирует выход трех судов с зерном из портов Украины

Координационный центр планирует выход трех судов с зерном из портов Украины - РИА Новости, 04.08.2022

Координационный центр планирует выход трех судов с зерном из портов Украины

Координационный центр в Стамбуле планирует выход трех сухогрузов с зерном из украинских портов, предварительно в пятницу, сообщил министр национальной обороны... РИА Новости, 04.08.2022

2022-08-04T21:13

2022-08-04T21:13

2022-08-04T21:29

экономика

стамбул

россия

украина

оон

хулуси акар

турция

сергей шойгу

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АНКАРА, 4 авг - РИА Новости. Координационный центр в Стамбуле планирует выход трех сухогрузов с зерном из украинских портов, предварительно в пятницу, сообщил министр национальной обороны Турции Хулуси Акар.В Стамбуле 22 июля министр обороны России Сергей Шойгу подписал два взаимосвязанных документа по решению проблем поставок продовольствия и удобрений на мировые рынки. Документы представляют собой единый пакет. Первый – меморандум – предполагает обязательства ООН снять различные ограничения на экспорт российской сельхозпродукции и удобрений на мировые рынки. Второй определяет алгоритм вывоза украинской сельхозпродукции из черноморских портов, подконтрольных Украине. В основе второго документа - предложенный Россией алгоритм, по которому создается морской гуманитарный коридор для безопасного выхода коммерческих судов из контролируемых Украиной черноморских портов и обратно.

https://ria.ru/20220714/zerno-1802326298.html

стамбул

россия

украина

турция

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экономика, стамбул, россия, украина, оон, хулуси акар, турция, сергей шойгу