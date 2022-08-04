Россия надеется, что механизм по вывозу зерна с Украины продолжит работать
Песков: Россия надеется, что механизм по вывозу зерна с Украины будет продолжать работать
© Sputnik / Бурджу Окутан / Перейти в фотобанкСухогруз Razoni - первое судно, прибывшее с украинским зерном, выходит после досмотра из порта Стамбула
© Sputnik / Бурджу Окутан
Сухогруз Razoni - первое судно, прибывшее с украинским зерном, выходит после досмотра из порта Стамбула
МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Россия надеется, что механизм по вывозу зерна с Украины будет продолжать эффективно работать, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Ранее пресс-служба Кремля сообщила о том, что президент России Владимир Путин и президент Турции Тайип Эрдоган 5 августа в Сочи обсудят энергетику и расширение торгово-экономических связей.
"Это же не одноразовый механизм, а именно механизм, который призван обеспечить вывоз того зерна, которое в этих портах скопилось. Поэтому мы надеемся на то, что так же эффективно этот механизм будет продолжать работать", - сказал Песков, отвечая на вопрос, есть ли гарантии, что остальные суда тоже пройдут без проблем.
Отвечая на вопрос о том, какие конкретно темы будут затронуты в ходе встречи двух президентов, Песков отметил, что это и различные измерения двусторонних отношений, и региональные конфликты, а также работа механизма по вывозу зерна.
"Прежде всего это различные измерения наших двусторонних отношений: это и торгово-экономическое взаимодействие, и обсуждение региональных конфликтов. И, конечно, обмен мнениями по украинским делам и по сирийским делам. Это требует личного внимания двух президентов. Будет обмен мнениями о том, как, собственно, прошел первый рейс с зерном из Одессы. В целом это хорошая возможность оценить эффективность работы того механизма, который был создан благодаря стамбульским договоренностям. Ну и много других вопросов на повестке дня", - сказал Песков.
В Стамбуле 22 июля состоялось подписание многосторонних соглашений о снятии ограничений на поставку российских продуктов на экспорт и о содействии России вывозу украинского зерна. Сделка, которую подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагает вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу.
Ранее судно Razoni ("Разони") прибыло в Босфор, на борту находится 26 тысяч тонн украинской кукурузы. В портах Одессы очереди ждут еще 16 судов.
Гуманитарная операция спланирована при активном участии российских офицеров в составе Совместного координационного центра в Стамбуле. Как напомнило ведомство, 22 июля в Стамбуле министр обороны России Сергей Шойгу подписал два взаимосвязанных документа по решению проблем поставок продовольствия и удобрений на мировые рынки. Документы представляют собой единый пакет. Первый – меморандум – предполагает обязательства ООН снять различные ограничения на экспорт российской сельхозпродукции и удобрений на мировые рынки. Второй определяет алгоритм вывоза украинской сельхозпродукции из черноморских портов, подконтрольных Украине. В основе второго документа - предложенный Россией алгоритм, по которому создается морской гуманитарный коридор для безопасного выхода коммерческих судов из контролируемых Украиной черноморских портов и обратно.