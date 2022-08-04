https://ria.ru/20220804/zerno-1807218159.html

Россия надеется, что механизм по вывозу зерна с Украины продолжит работать

Россия надеется, что механизм по вывозу зерна с Украины продолжит работать - РИА Новости, 04.08.2022

Россия надеется, что механизм по вывозу зерна с Украины продолжит работать

Россия надеется, что механизм по вывозу зерна с Украины будет продолжать эффективно работать, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий... РИА Новости, 04.08.2022

2022-08-04T13:49

2022-08-04T13:49

2022-08-04T13:49

в мире

украина

дмитрий песков

владимир путин

россия

одесса

оон

ситуация в днр и лнр

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/03/1807033660_0:0:3189:1794_1920x0_80_0_0_1ab7cde972ca80a1f82b37ecfd75d586.jpg

МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Россия надеется, что механизм по вывозу зерна с Украины будет продолжать эффективно работать, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.Ранее пресс-служба Кремля сообщила о том, что президент России Владимир Путин и президент Турции Тайип Эрдоган 5 августа в Сочи обсудят энергетику и расширение торгово-экономических связей."Это же не одноразовый механизм, а именно механизм, который призван обеспечить вывоз того зерна, которое в этих портах скопилось. Поэтому мы надеемся на то, что так же эффективно этот механизм будет продолжать работать", - сказал Песков, отвечая на вопрос, есть ли гарантии, что остальные суда тоже пройдут без проблем.Отвечая на вопрос о том, какие конкретно темы будут затронуты в ходе встречи двух президентов, Песков отметил, что это и различные измерения двусторонних отношений, и региональные конфликты, а также работа механизма по вывозу зерна."Прежде всего это различные измерения наших двусторонних отношений: это и торгово-экономическое взаимодействие, и обсуждение региональных конфликтов. И, конечно, обмен мнениями по украинским делам и по сирийским делам. Это требует личного внимания двух президентов. Будет обмен мнениями о том, как, собственно, прошел первый рейс с зерном из Одессы. В целом это хорошая возможность оценить эффективность работы того механизма, который был создан благодаря стамбульским договоренностям. Ну и много других вопросов на повестке дня", - сказал Песков.В Стамбуле 22 июля состоялось подписание многосторонних соглашений о снятии ограничений на поставку российских продуктов на экспорт и о содействии России вывозу украинского зерна. Сделка, которую подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагает вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу.Ранее судно Razoni ("Разони") прибыло в Босфор, на борту находится 26 тысяч тонн украинской кукурузы. В портах Одессы очереди ждут еще 16 судов.Гуманитарная операция спланирована при активном участии российских офицеров в составе Совместного координационного центра в Стамбуле. Как напомнило ведомство, 22 июля в Стамбуле министр обороны России Сергей Шойгу подписал два взаимосвязанных документа по решению проблем поставок продовольствия и удобрений на мировые рынки. Документы представляют собой единый пакет. Первый – меморандум – предполагает обязательства ООН снять различные ограничения на экспорт российской сельхозпродукции и удобрений на мировые рынки. Второй определяет алгоритм вывоза украинской сельхозпродукции из черноморских портов, подконтрольных Украине. В основе второго документа - предложенный Россией алгоритм, по которому создается морской гуманитарный коридор для безопасного выхода коммерческих судов из контролируемых Украиной черноморских портов и обратно.

https://radiosputnik.ria.ru/20220729/publikatsiya-1805859726.html

https://ria.ru/20220803/zerno-1807084178.html

украина

россия

одесса

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, украина, дмитрий песков, владимир путин, россия, одесса, оон, ситуация в днр и лнр