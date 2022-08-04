https://ria.ru/20220804/zelenskiy-1807355599.html

"Ты кто такой, чтобы говорить с Си?" Китайцы резко ответили Зеленскому

"Ты кто такой, чтобы говорить с Си?" Китайцы резко ответили Зеленскому - РИА Новости, 04.08.2022

"Ты кто такой, чтобы говорить с Си?" Китайцы резко ответили Зеленскому

Читатели South China Morning Post оценили заявление президента Украины Владимира Зеленского, который захотел "напрямую" переговорить с председателем КНР Си... РИА Новости, 04.08.2022

2022-08-04T20:56

2022-08-04T20:56

2022-08-04T22:44

в мире

си цзиньпин

нэнси пелоси

владимир путин

украина

россия

китай

владимир зеленский

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МОСКВА, 4 авг — РИА Новости. Читатели South China Morning Post оценили заявление президента Украины Владимира Зеленского, который захотел "напрямую" переговорить с председателем КНР Си Цзиньпином."Шансы того, что Китай поможет вам, сейчас составляют менее нуля процентов. Вы можете поблагодарить за это (спикера палаты представителей США. — Прим. ред.) Нэнси Пелоси", — отметил Exar K."Зеленский? Ты кто вообще такой, чтобы говорить с Си?" — спросил Man M."Все это не касается Китая", — считает Sun Wah N."Какое удобное время он выбрал! Сразу после визита Пелоси на Тайвань", — заметил еще один пользователь.Зеленский ранее заявил, что хочет "напрямую" переговорить с Си Цзиньпином на тему конфликта на Украине. По его словам, после начала российской спецоперации у Киева "не было никаких разговоров" с Пекином.В июне китайский лидер в телефонном разговоре с президентом России Владимиром Путиным подчеркивал, что все заинтересованные стороны должны добиваться надлежащего урегулирования украинского кризиса.

https://ria.ru/20220727/zelenskiy-1805438352.html

https://ria.ru/20220719/zelenskiy-1803574433.html

украина

россия

китай

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Игорь Тоноян

Игорь Тоноян

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Игорь Тоноян

в мире, си цзиньпин, нэнси пелоси, владимир путин, украина, россия, китай, владимир зеленский