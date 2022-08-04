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"Ты кто такой, чтобы говорить с Си?" Китайцы резко ответили Зеленскому - РИА Новости, 04.08.2022
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"Ты кто такой, чтобы говорить с Си?" Китайцы резко ответили Зеленскому
"Ты кто такой, чтобы говорить с Си?" Китайцы резко ответили Зеленскому - РИА Новости, 04.08.2022
"Ты кто такой, чтобы говорить с Си?" Китайцы резко ответили Зеленскому
Читатели South China Morning Post оценили заявление президента Украины Владимира Зеленского, который захотел "напрямую" переговорить с председателем КНР Си... РИА Новости, 04.08.2022
2022-08-04T20:56
2022-08-04T22:44
в мире
си цзиньпин
нэнси пелоси
владимир путин
украина
россия
китай
владимир зеленский
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МОСКВА, 4 авг — РИА Новости. Читатели South China Morning Post оценили заявление президента Украины Владимира Зеленского, который захотел "напрямую" переговорить с председателем КНР Си Цзиньпином."Шансы того, что Китай поможет вам, сейчас составляют менее нуля процентов. Вы можете поблагодарить за это (спикера палаты представителей США. — Прим. ред.) Нэнси Пелоси", — отметил Exar K."Зеленский? Ты кто вообще такой, чтобы говорить с Си?" — спросил Man M."Все это не касается Китая", — считает Sun Wah N."Какое удобное время он выбрал! Сразу после визита Пелоси на Тайвань", — заметил еще один пользователь.Зеленский ранее заявил, что хочет "напрямую" переговорить с Си Цзиньпином на тему конфликта на Украине. По его словам, после начала российской спецоперации у Киева "не было никаких разговоров" с Пекином.В июне китайский лидер в телефонном разговоре с президентом России Владимиром Путиным подчеркивал, что все заинтересованные стороны должны добиваться надлежащего урегулирования украинского кризиса.
https://ria.ru/20220727/zelenskiy-1805438352.html
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в мире, си цзиньпин, нэнси пелоси, владимир путин, украина, россия, китай, владимир зеленский
20:56 04.08.2022 (обновлено: 22:44 04.08.2022)
 
"Ты кто такой, чтобы говорить с Си?" Китайцы резко ответили Зеленскому

Китайцы резко ответили президенту Украины Зеленскому после его заявления о Си Цзиньпине

© AP Photo / Efrem LukatskyПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 04.08.2022
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 4 авг — РИА Новости. Читатели South China Morning Post оценили заявление президента Украины Владимира Зеленского, который захотел "напрямую" переговорить с председателем КНР Си Цзиньпином.
"Он марионетка американского правительства. Хочет втянуть нас в свое болото, чтобы задеть нашего партнера — Россию. Мечтать не вредно", — написал Ching-Chang T.
"Шансы того, что Китай поможет вам, сейчас составляют менее нуля процентов. Вы можете поблагодарить за это (спикера палаты представителей США. — Прим. ред.) Нэнси Пелоси", — отметил Exar K.
"Зеленский? Ты кто вообще такой, чтобы говорить с Си?" — спросил Man M.
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"Все это не касается Китая", — считает Sun Wah N.
"Какое удобное время он выбрал! Сразу после визита Пелоси на Тайвань", — заметил еще один пользователь.
Зеленский ранее заявил, что хочет "напрямую" переговорить с Си Цзиньпином на тему конфликта на Украине. По его словам, после начала российской спецоперации у Киева "не было никаких разговоров" с Пекином.
В июне китайский лидер в телефонном разговоре с президентом России Владимиром Путиным подчеркивал, что все заинтересованные стороны должны добиваться надлежащего урегулирования украинского кризиса.
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В миреСи ЦзиньпинНэнси ПелосиВладимир ПутинУкраинаРоссияКитайВладимир Зеленский
 
 
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