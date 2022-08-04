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В Госдуме считают, что Зеленский хочет попиариться за счет Си Цзиньпина - РИА Новости, 04.08.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220804/zelenskiy-1807288272.html
В Госдуме считают, что Зеленский хочет попиариться за счет Си Цзиньпина
В Госдуме считают, что Зеленский хочет попиариться за счет Си Цзиньпина - РИА Новости, 04.08.2022
В Госдуме считают, что Зеленский хочет попиариться за счет Си Цзиньпина
Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет уверен, что намерение Владимира Зеленского переговорить с председателем КНР Си Цзиньпином, продиктовано... РИА Новости, 04.08.2022
2022-08-04T17:25
2022-08-04T17:25
специальная военная операция на украине
в мире
китай
украина
россия
владимир зеленский
си цзиньпин
госдума рф
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 авг – РИА Новости. Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет уверен, что намерение Владимира Зеленского переговорить с председателем КНР Си Цзиньпином, продиктовано желанием попиариться за счет сильных руководителей других стран. Ранее Зеленский заявил, что хочет "напрямую" переговорить с председателем КНР Си Цзиньпином на тему ситуации на Украине."Зеленский, так же, как и власти Тайваня, – это вскормленные проекты США. Если первого задача - навредить русскому народу, то вторых - пошатнуть единство китайского. Зеленскому нужно общение или встреча с лидером Китая, только чтобы попиариться за счет сильных руководителей других стран и обратить на себя внимание", - сказал РИА Новости Шеремет.По его словам, сегодня Зеленский стал последним человек в мире, которому стоит жать руку. "Всем нужно помнить, что его руки по локти запачканы в крови украинского народа. Зеленскому стоит думать не о международных турне и разъездах, а как сложить свои полномочия и капитулировать, дав возможность сохранить остатки Украины", - подчеркнул депутат.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220804/zelenskiy-1807188152.html
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в мире, китай, украина, россия, владимир зеленский, си цзиньпин, госдума рф, михаил шеремет, ситуация в днр и лнр
17:25 04.08.2022
 
В Госдуме считают, что Зеленский хочет попиариться за счет Си Цзиньпина

Депутат Шеремет: желание Зеленского поговорить с Си Цзиньпином вызвано целью пропиариться

© РИА Новости / Александр Натрускин / Перейти в фотобанкДепутат Государственной Думы РФ Михаил Шеремет
Депутат Государственной Думы РФ Михаил Шеремет - РИА Новости, 1920, 04.08.2022
© РИА Новости / Александр Натрускин
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 авг – РИА Новости. Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет уверен, что намерение Владимира Зеленского переговорить с председателем КНР Си Цзиньпином, продиктовано желанием попиариться за счет сильных руководителей других стран. Ранее Зеленский заявил, что хочет "напрямую" переговорить с председателем КНР Си Цзиньпином на тему ситуации на Украине.
"Зеленский, так же, как и власти Тайваня, – это вскормленные проекты США. Если первого задача - навредить русскому народу, то вторых - пошатнуть единство китайского. Зеленскому нужно общение или встреча с лидером Китая, только чтобы попиариться за счет сильных руководителей других стран и обратить на себя внимание", - сказал РИА Новости Шеремет.
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 04.08.2022
12:26Специальная военная операция на Украине
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По его словам, сегодня Зеленский стал последним человек в мире, которому стоит жать руку. "Всем нужно помнить, что его руки по локти запачканы в крови украинского народа. Зеленскому стоит думать не о международных турне и разъездах, а как сложить свои полномочия и капитулировать, дав возможность сохранить остатки Украины", - подчеркнул депутат.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
Президент Украины Владимир Зеленский во время телеобращения - РИА Новости, 1920, 02.04.2022
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Зеленский оценил поддержку России со стороны Китая
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреКитайУкраинаРоссияВладимир ЗеленскийСи ЦзиньпинГосдума РФМихаил ШереметСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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