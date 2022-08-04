10:53 04.08.2022 (обновлено: 15:26 04.08.2022)
"Нет времени на бездельников": в Китае не захотели говорить с Зеленским
Читатели "Гуаньча" высмеяли Зеленского, захотевшего лично поговорить с Си Цзиньпином
© AFP 2022 / Ukrainian Presidential Press ServiceПрезидент Владимир Зеленский разговаривает с журналистами во время поездки в Черноморск
Президент Владимир Зеленский разговаривает с журналистами во время поездки в Черноморск
МОСКВА, 4 авг — РИА Новости. Читатели портала "Гуаньча" резко отреагировали на заявления президента Украины Владимира Зеленского, захотевшего обсудить кризис в стране с председателем КНР Си Цзиньпином.
Китайских пользователей Сети возмутили несвоевременность высказываний украинского лидера на фоне скандала из-за визита спикера палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси на Тайвань.
"Зеленский такой: я уже больше полугода хожу в футболочке и стал звездой мирового масштаба, почему за пару дней все внимание крадет 80-летняя старуха в Тайбэе?" — сыронизировал h200hh.
"Увидев смещение фокуса, актер решил коснуться горячих точек", — прокомментировал другой читатель.
"Наши лидеры и дипломаты слишком заняты, чтобы встречаться с бездельниками", — отметил один из комментаторов.
"Развернуться захотели? Боюсь, уже поздновато! США тратят недостаточно денег или США недовыполняют свои обещания?" — заинтересовался другой пользователь.
"Накануне форсирования Народно-освободительной армией реки Янцзы "исполняющий обязанности председателя" гоминьдановского правительства Ли Цзунжэнь отправился к советскому послу, чтобы просить Советский Союз помочь и не допустить форсирования реки. И ему ответили: Гоминьдан никогда не порвет связи с США, так что же может сделать для вас Советский Союз? Можно провести параллель с Зеленским: уважаемый господин президент, Украина же никогда не разорвет связи с США, так что же Китай может сделать для вас?" — написал bjpc.
Многие комментаторы припомнили, что именно администрация Зеленского приняла решение вернуть украинское авиастроительное предприятие "Мотор Сич" в государственную собственность, в обход интересов крупнейших китайских инвесторов. Инвестиционная компания Beijing Skyrizon потребовала признать Украину нарушившей двустороннее инвестиционное соглашение и выплатить истцам полную компенсацию всех понесенных убытков на сумму более 4,5 миллиарда долларов США.
"В 2021 году по требованию правительства США Зеленский наложил вето на приобретение Китаем украинского производителя авиадвигателей "Мотор Сич". Теперь он хочет обмануть Китай, чтобы тот помог ему сделать то, что не отвечает интересам Китая. Это такое презрение по отношению к Китаю! В этот критический момент Китай и Россия должны объединиться, и такой клоун, как Зеленский, не должен никого провоцировать!" — возмутился пользователь Юань Дашен.
"Если вы хотите вести переговоры с Китаем, то должны сначала компенсировать убытки, вызванные разрывом контракта по "Мотор Сич", — потребовал другой читатель.
Зеленский ранее заявил, что хочет "напрямую" переговорить с Си Цзиньпином на тему конфликта на Украине: он утверждает, что после начала спецоперации у Киева "не было никаких разговоров" с Пекином.
В июне председатель КНР в телефонном разговоре с Владимиром Путиным подчеркивал, что все заинтересованные стороны должны добиваться надлежащего урегулирования украинского кризиса.