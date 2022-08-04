https://ria.ru/20220804/zelenskiy-1807157964.html

"Нет времени на бездельников": в Китае не захотели говорить с Зеленским

"Нет времени на бездельников": в Китае не захотели говорить с Зеленским - РИА Новости, 04.08.2022

"Нет времени на бездельников": в Китае не захотели говорить с Зеленским

Читатели портала "Гуаньча" резко отреагировали на заявления президента Украины Владимира Зеленского, захотевшего обсудить кризис в стране с председателем КНР Си РИА Новости, 04.08.2022

2022-08-04T10:53

2022-08-04T10:53

2022-08-04T15:26

в мире

технологии

си цзиньпин

нэнси пелоси

владимир путин

украина

сша

китай

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МОСКВА, 4 авг — РИА Новости. Читатели портала "Гуаньча" резко отреагировали на заявления президента Украины Владимира Зеленского, захотевшего обсудить кризис в стране с председателем КНР Си Цзиньпином.Китайских пользователей Сети возмутили несвоевременность высказываний украинского лидера на фоне скандала из-за визита спикера палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси на Тайвань."Вот Россия явно поддерживает позицию Китая по Тайваню, а Украина?" — спросил один из пользователей."Увидев смещение фокуса, актер решил коснуться горячих точек", — прокомментировал другой читатель."Развернуться захотели? Боюсь, уже поздновато! США тратят недостаточно денег или США недовыполняют свои обещания?" — заинтересовался другой пользователь."Накануне форсирования Народно-освободительной армией реки Янцзы "исполняющий обязанности председателя" гоминьдановского правительства Ли Цзунжэнь отправился к советскому послу, чтобы просить Советский Союз помочь и не допустить форсирования реки. И ему ответили: Гоминьдан никогда не порвет связи с США, так что же может сделать для вас Советский Союз? Можно провести параллель с Зеленским: уважаемый господин президент, Украина же никогда не разорвет связи с США, так что же Китай может сделать для вас?" — написал bjpc.Многие комментаторы припомнили, что именно администрация Зеленского приняла решение вернуть украинское авиастроительное предприятие "Мотор Сич" в государственную собственность, в обход интересов крупнейших китайских инвесторов. Инвестиционная компания Beijing Skyrizon потребовала признать Украину нарушившей двустороннее инвестиционное соглашение и выплатить истцам полную компенсацию всех понесенных убытков на сумму более 4,5 миллиарда долларов США."Если вы хотите вести переговоры с Китаем, то должны сначала компенсировать убытки, вызванные разрывом контракта по "Мотор Сич", — потребовал другой читатель.Зеленский ранее заявил, что хочет "напрямую" переговорить с Си Цзиньпином на тему конфликта на Украине: он утверждает, что после начала спецоперации у Киева "не было никаких разговоров" с Пекином.В июне председатель КНР в телефонном разговоре с Владимиром Путиным подчеркивал, что все заинтересованные стороны должны добиваться надлежащего урегулирования украинского кризиса.

https://radiosputnik.ria.ru/20220804/zelenskiy-1807133284.html

https://ria.ru/20220804/tayvan-1807152579.html

https://ria.ru/20220804/kitay-1807140243.html

https://ria.ru/20220803/kitay-1806869691.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Матыс

в мире, технологии, си цзиньпин, нэнси пелоси, владимир путин, украина, сша, китай, мотор сич, конгресс сша