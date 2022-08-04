https://ria.ru/20220804/zelenskiy-1807123006.html
Зеленский захотел "напрямую" обсудить с Си Цзиньпином конфликт на Украине
Зеленский захотел "напрямую" обсудить с Си Цзиньпином конфликт на Украине - РИА Новости, 04.08.2022
Зеленский захотел "напрямую" обсудить с Си Цзиньпином конфликт на Украине
Владимир Зеленский заявил, что хочет "напрямую" переговорить с председателем КНР Си Цзиньпином на тему конфликта на Украине. РИА Новости, 04.08.2022
2022-08-04T04:55
2022-08-04T04:55
2022-08-04T08:24
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МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Владимир Зеленский заявил, что хочет "напрямую" переговорить с председателем КНР Си Цзиньпином на тему конфликта на Украине."Я хотел бы поговорить напрямую. У меня был один разговор с Си Цзиньпином, который состоялся год назад", - сказал Зеленский китайскому изданию South China Morning Post.По его словам, после начала российской спецоперации у Украины "не было никаких разговоров с Китаем". "Хотя я считаю, что это было бы полезно", - добавил он.В июне Си Цзиньпин в телефонном разговоре с президентом России Владимиром Путиным заявил, что все заинтересованные стороны должны добиваться надлежащего урегулирования украинского кризиса.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
https://ria.ru/20220803/nedoverie-1806819454.html
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в мире, си цзиньпин, владимир путин, россия, донбасс, украина, владимир зеленский
04:55 04.08.2022 (обновлено: 08:24 04.08.2022)
Зеленский захотел "напрямую" обсудить с Си Цзиньпином конфликт на Украине
Президент Зеленский захотел лично обсудить с Си Цзиньпином конфликт на Украине