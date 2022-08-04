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Запад попытается сорвать выборы в России осенью, предупредила Памфилова - РИА Новости, 04.08.2022
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Запад попытается сорвать выборы в России осенью, предупредила Памфилова
Запад попытается сорвать выборы в России осенью, предупредила Памфилова - РИА Новости, 04.08.2022
Запад попытается сорвать выборы в России осенью, предупредила Памфилова
Оппоненты России за рубежом сейчас затаились, но они попытаются сорвать и дискредитировать осенние выборы в стране, заявила председатель ЦИК Элла Памфилова. РИА Новости, 04.08.2022
2022-08-04T10:16
2022-08-04T10:41
политика
россия
цик рф
элла памфилова
единый день голосования в россии
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МОСКВА, 4 авг — РИА Новости. Оппоненты России за рубежом сейчас затаились, но они попытаются сорвать и дискредитировать осенние выборы в стране, заявила председатель ЦИК Элла Памфилова."Несмотря на то, что наши оппоненты за рубежом сейчас не очень проявляются, затаились, но работа там идёт очень серьезная для того, чтобы и сорвать, и дискредитировать большую федеральную кампанию. Я думаю, что и этой кампании достанется", — сказала Памфилова на форуме "Территория смыслов". Она добавила, что сейчас ощущается нарастание нервного напряжения."Очень большие деньги выделялись на Западе для того, чтобы каждую соринку держать, наши выборы под колпаком как элемент, рычаг влияния. Для того, чтобы можно было проводить своих политиков... которые тоже находятся у них как у кукловодов под влиянием", - подчеркнула она.Памфилова подчеркнула, что у России есть опыт нахождения "под таким прессом, под такой бесконечной критикой". "Под тем, что постоянно навязывалось... за рубеж постоянно тиражировалось, что выборы у нас всегда недемократичны, несвободны", - добавила председатель ЦИК.В России 11 сентября 2022 года состоится единый день голосования. Прямым голосованием будут избираться 14 губернаторов, депутаты шести заксобраний и гордум 12 административных центров.
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политика, россия, цик рф, элла памфилова, единый день голосования в россии
10:16 04.08.2022 (обновлено: 10:41 04.08.2022)
 
Запад попытается сорвать выборы в России осенью, предупредила Памфилова

Памфилова: Запад выделил большие деньги, чтобы держать выборы в России под колпаком

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкПредседатель Центральной избирательной комиссии РФ Элла Памфилова
Председатель Центральной избирательной комиссии РФ Элла Памфилова - РИА Новости, 1920, 04.08.2022
© РИА Новости / Максим Блинов
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Председатель Центральной избирательной комиссии РФ Элла Памфилова. Архивное фото
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МОСКВА, 4 авг — РИА Новости. Оппоненты России за рубежом сейчас затаились, но они попытаются сорвать и дискредитировать осенние выборы в стране, заявила председатель ЦИК Элла Памфилова.
"Несмотря на то, что наши оппоненты за рубежом сейчас не очень проявляются, затаились, но работа там идёт очень серьезная для того, чтобы и сорвать, и дискредитировать большую федеральную кампанию. Я думаю, что и этой кампании достанется", — сказала Памфилова на форуме "Территория смыслов". Она добавила, что сейчас ощущается нарастание нервного напряжения.
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"Очень большие деньги выделялись на Западе для того, чтобы каждую соринку держать, наши выборы под колпаком как элемент, рычаг влияния. Для того, чтобы можно было проводить своих политиков... которые тоже находятся у них как у кукловодов под влиянием", - подчеркнула она.
Памфилова подчеркнула, что у России есть опыт нахождения "под таким прессом, под такой бесконечной критикой". "Под тем, что постоянно навязывалось... за рубеж постоянно тиражировалось, что выборы у нас всегда недемократичны, несвободны", - добавила председатель ЦИК.
В России 11 сентября 2022 года состоится единый день голосования. Прямым голосованием будут избираться 14 губернаторов, депутаты шести заксобраний и гордум 12 административных центров.
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ПолитикаРоссияЦИК РФЭлла ПамфиловаЕдиный день голосования в России
 
 
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