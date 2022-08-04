https://ria.ru/20220804/vizit-1807125325.html

В Пекине назвали визит Пелоси на Тайвань нарушением суверенитета Китая

В Пекине назвали визит Пелоси на Тайвань нарушением суверенитета Китая - РИА Новости, 04.08.2022

В Пекине назвали визит Пелоси на Тайвань нарушением суверенитета Китая

Визит спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси на Тайвань стал не поддержкой "демократии и свободы", а провокацией и нарушением суверенитета Китая, заявил РИА Новости, 04.08.2022

2022-08-04T06:56

2022-08-04T06:56

2022-08-04T06:56

в мире

си цзиньпин

тайвань

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нэнси пелоси

визит пелоси на тайвань

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ПЕКИН, 4 авг – РИА Новости. Визит спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси на Тайвань стал не поддержкой "демократии и свободы", а провокацией и нарушением суверенитета Китая, заявил в четверг официальный представитель канцелярии Госсовета КНР по делам Тайваня Ма Сяогуан."Что касается необъявленного визита Пелоси на Тайвань, то факты вполне очевидны, а характер (произошедшего – ред.) крайне серьезен. Это не отстаивание и защита "демократии и свободы", а провокация и нарушение государственного суверенитета и территориальной целостности Китая", - сказал Ма Сяогуан, слова которого приводятся в распространенном канцелярией заявлении.Чиновник отметил, что тайваньский вопрос не является "региональной" проблемой, это исключительно внутренний вопрос Китая, "принятие нами необходимых мер для ответа является необходимым справедливым и обоснованным действием для защиты суверенитета и территориальной целостности".По его словам, наказание Пекина в отношении "твердолобых сторонников "независимости Тайваня" и внешних вмешивающихся сил - это мера, принимаемая любым суверенным государством для защиты своего суверенитета, безопасности и интересов развития в соответствии с международным правом и основными нормами международных отношений"."Мы призываем соответствующие организации и отдельных лиц перестать смешивать правду и ложь, выдавать черное за белое, прекратить оправдывать силы, выступающие за независимость Тайваня, и тех, кто вмешивается во внутренние дела других стран, принять конкретные меры для соблюдения обязательств по тайваньскому вопросу и принципа "одного Китая", а также прекратить любые действий по вмешательству во внутренние дела Китая и подрыву суверенитета и территориальной целостности КНР", - указал он.Визит Пелоси на Тайвань состоялся 2-3 августа и стал первой поездкой спикера палаты представителей США на Тайвань с 1997 года, она стала самым высокопоставленным американским чиновником, посетившим остров за последние 25 лет. Администрация США, которую председатель КНР Си Цзиньпин предупредил, что "играющий с огнем рискует обжечься", заверила Пекин в неотступности от политики "одного Китая", но дистанцировалась от визита, заявив, что Пелоси принимает решения сама.В итоге визит стал толчком для нового витка напряженности в Тайваньском проливе. Помимо объявления о начале военных учений с 4 по 7 августа, Пекин ввел санкции против двух тайваньских фондов, приостановил экспорт природного песка на остров и импорт с Тайваня цитрусовых и некоторых видов рыбной продукции, а МИД КНР заявил, что Китай намерен принять решительные и жесткие меры, а также дал понять, что все негативные последствия визита, против которого Пекин выступал несколько месяцев, еще впереди, и ответственность за них будут нести Вашингтон и Тайбэй.

https://ria.ru/20220803/oon-1807091002.html

https://ria.ru/20220803/pelosi-1807077369.html

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