https://ria.ru/20220804/uzbekistan-1807272073.html
Власти Узбекистана рассказали, сколько российских туристов посетило страну
Власти Узбекистана рассказали, сколько российских туристов посетило страну - РИА Новости, 04.08.2022
Власти Узбекистана рассказали, сколько российских туристов посетило страну
Поток российских туристов в Узбекистан вырос за первые пять месяцев 2022 года почти в три раза, сообщила РИА Новости директор Национального PR-центра при... РИА Новости, 04.08.2022
2022-08-04T18:51
2022-08-04T18:51
2022-08-04T18:52
туризм
туризм
новости - туризм
узбекистан
россия
казахстан
куда поехать
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МОСКВА, 4 авг — РИА Новости. Поток российских туристов в Узбекистан вырос за первые пять месяцев 2022 года почти в три раза, сообщила РИА Новости директор Национального PR-центра при министерстве туризма и культурного наследия Узбекистана Дилфуза Самандарова в рамках турфорума "Путешествуй!""С января по май 2022 года Узбекистан посетили 132 тысячи россиян", — сказала она. За аналогичный период прошлого года число туристов из РФ составило 49 тысяч."По количеству гостей Россия находится на четвертом месте после наших соседей — Казахстана, Киргизии и Таджикистана", — добавила Самандарова.Сейчас республика предлагает путешественникам не только традиционный экскурсионный туризм, активно развиваются и другие направления, например, экстремальный, археологический и гастрономический, когда в ходе поездки гости могут попробовать плов в разных регионах Узбекистана, отметила эксперт.Следствием многообразия программы стал рост числа гостей из РФ."Сейчас из России к нам летит 100 рейсов в неделю, и билетов нет. Это значит, что у нас все хорошо", — добавила она.
https://ria.ru/20210502/uzbekistan-1603292777.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
туризм, новости - туризм, узбекистан, россия, казахстан, куда поехать, куда можно лететь, туристы, киргизия, вднх
18:51 04.08.2022 (обновлено: 18:52 04.08.2022)
Власти Узбекистана рассказали, сколько российских туристов посетило страну
Власти Узбекистана рассказали о росте числа российских туристов в три раза за пять месяцев
МОСКВА, 4 авг — РИА Новости. Поток российских туристов в Узбекистан вырос за первые пять месяцев 2022 года почти в три раза, сообщила РИА Новости директор Национального PR-центра при министерстве туризма и культурного наследия Узбекистана Дилфуза Самандарова в рамках турфорума "Путешествуй!"
"С января по май 2022 года Узбекистан посетили 132 тысячи россиян", — сказала она. За аналогичный период прошлого года число туристов из РФ составило 49 тысяч.
"По количеству гостей Россия находится на четвертом месте после наших соседей — Казахстана, Киргизии и Таджикистана", — добавила Самандарова.
Сейчас республика предлагает путешественникам не только традиционный экскурсионный туризм, активно развиваются и другие направления, например, экстремальный, археологический и гастрономический, когда в ходе поездки гости могут попробовать плов в разных регионах Узбекистана, отметила эксперт.
Следствием многообразия программы стал рост числа гостей из РФ.
"Сейчас из России к нам летит 100 рейсов в неделю, и билетов нет. Это значит, что у нас все хорошо", — добавила она.