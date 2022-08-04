https://ria.ru/20220804/uzbekistan-1807272073.html

Власти Узбекистана рассказали, сколько российских туристов посетило страну

Власти Узбекистана рассказали, сколько российских туристов посетило страну - РИА Новости, 04.08.2022

Власти Узбекистана рассказали, сколько российских туристов посетило страну

Поток российских туристов в Узбекистан вырос за первые пять месяцев 2022 года почти в три раза, сообщила РИА Новости директор Национального PR-центра при... РИА Новости, 04.08.2022

2022-08-04T18:51

2022-08-04T18:51

2022-08-04T18:52

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МОСКВА, 4 авг — РИА Новости. Поток российских туристов в Узбекистан вырос за первые пять месяцев 2022 года почти в три раза, сообщила РИА Новости директор Национального PR-центра при министерстве туризма и культурного наследия Узбекистана Дилфуза Самандарова в рамках турфорума "Путешествуй!""С января по май 2022 года Узбекистан посетили 132 тысячи россиян", — сказала она. За аналогичный период прошлого года число туристов из РФ составило 49 тысяч."По количеству гостей Россия находится на четвертом месте после наших соседей — Казахстана, Киргизии и Таджикистана", — добавила Самандарова.Сейчас республика предлагает путешественникам не только традиционный экскурсионный туризм, активно развиваются и другие направления, например, экстремальный, археологический и гастрономический, когда в ходе поездки гости могут попробовать плов в разных регионах Узбекистана, отметила эксперт.Следствием многообразия программы стал рост числа гостей из РФ."Сейчас из России к нам летит 100 рейсов в неделю, и билетов нет. Это значит, что у нас все хорошо", — добавила она.

https://ria.ru/20210502/uzbekistan-1603292777.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мария Селиванова

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