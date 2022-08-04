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Ученые выяснили, как путешествовал по миру вымирающий моллюск

Ученые выяснили, как путешествовал по миру вымирающий моллюск - РИА Новости, 04.08.2022

Ученые выяснили, как путешествовал по миру вымирающий моллюск

Ученые определили пути расселения пресноводного двустворчатого моллюска европейской жемчужницы (Margaritifera margaritifera) 15-12 тысяч лет назад, на основе... РИА Новости, 04.08.2022

2022-08-04T09:00

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МОСКВА, 4 авг — РИА Новости. Ученые определили пути расселения пресноводного двустворчатого моллюска европейской жемчужницы (Margaritifera margaritifera) 15-12 тысяч лет назад, на основе анализа генетических данных, и подтвердили гипотезу о существовании "рефугиумов" – убежищ для пресноводной фауны в период последнего оледенения, рассказали РИА Новости в Министерстве науки и высшего образования.Россия веками была мировым лидером по добыче речного жемчуга и перламутра, однако из-за варварского истребления в XIX веке европейская жемчужница находится под угрозой исчезновения и занесена в Красную книгу. Сегодня моллюск обитает в реках и ручьях таежной зоны Северо-Запада России, а также в реках Западной Европы, Балтии, Белоруссии, атлантического побережья северо-восточной части США и восточного побережья Канады.Биологи Федерального исследовательского центра комплексного изучения Арктики имени академика Н.П. Лаверова Уральского отделения РАН (Лаверовский центр, Архангельск), Карельского научного центра РАН (Петрозаводск) и Всероссийского научно-исследовательского института рыбного хозяйства и океанографии (Москва) изучают генетическую изменчивость европейской жемчужницы.Ученые использовали для исследований фрагменты последовательности гена COI (цитохром-с-оксидазы первой субъединицы). Проанализировав сходство этих участков у моллюсков из разных популяций, исследователи смогли оценить степень их родства и выявили пути расселения вида и области-убежища в период оледенения.Они подтвердили более ранние данные зарубежных коллег, что на территории Пиренейского полуострова, юге Франции и на Британских островах в период последнего оледенения существовали "рефугиумы" – убежища для пресноводной фауны.В этих убежищах жемчужница смогла уцелеть на пике оледенения. Вероятно, оттуда моллюск начал расселяться по своему ареалу после отступления ледника 15-12 тысяч лет назад. Мигрировать моллюску помогал механизм паразитирования: личинки прикрепляются к жабрам лососевых рыб (семги и кумжи), обеспечивающих питание и способствующих расселению.Выяснилось, что наиболее генетически сходны между собой популяции жемчужницы в северо-восточной части Европы (Кольский полуостров, север Республики Карелия) и в Северной Америке. По мнению ученых, европейская жемчужница неоднократно пересекала Северную Атлантику вместе с лососем.Наиболее интересные данные предоставила исследователям северная часть Карелии, считает ведущий научный сотрудник лаборатории молекулярной экологии и биогеографии Лаверовского центра Илья Вихрев.Сегодня ученые изучают изменения в геноме моллюсков за последние несколько сотен лет и оценивают антропогенное влияние на генетическое разнообразие жемчужниц."К примеру, из-за отсутствия генетического разнообразия, популяция европейской жемчужницы в реке Пейпия в Ленинградской области находится под угрозой исчезновения. Риск вымирания усиливается снижением численности рыб-хозяев, загрязнением воды промышленными и бытовыми стоками, искусственным изменением состояния русла рек. Негативно влияет и глобальное потепление: повышение среднелетней температуры сокращает продолжительность жизни жемчужниц", — отметил Илья Вихрев.Исследование проводится в рамках проекта РНФ 21-74-10130 "Прогноз влияния изменения климата на генетическое разнообразие и состояние популяций угрожаемых видов крупных пресноводных двустворчатых моллюсков (Bivalvia: Unionoida) России". Результаты исследования опубликованы в журнале Diversity.

https://ria.ru/20220208/okean-1771544590.html

https://ria.ru/20211028/kamchatka-1756646587.html

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