Рейтинг@Mail.ru
Ученые выяснили, как путешествовал по миру вымирающий моллюск - РИА Новости, 04.08.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Супертег Наука 2021январь - РИА Новости, 1920, 14.10.2019
Наука
https://ria.ru/20220804/uchenye-1807002498.html
Ученые выяснили, как путешествовал по миру вымирающий моллюск
Ученые выяснили, как путешествовал по миру вымирающий моллюск - РИА Новости, 04.08.2022
Ученые выяснили, как путешествовал по миру вымирающий моллюск
Ученые определили пути расселения пресноводного двустворчатого моллюска европейской жемчужницы (Margaritifera margaritifera) 15-12 тысяч лет назад, на основе... РИА Новости, 04.08.2022
2022-08-04T09:00
2022-08-04T09:21
наука
российская академия наук
россия
министерство науки и высшего образования рф (минобрнауки россии)
франция
великобритания
университетская наука
навигатор абитуриента
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/03/1806994735_0:104:2000:1229_1920x0_80_0_0_aa3b832f849956530da9f88c212fcf02.jpg
МОСКВА, 4 авг — РИА Новости. Ученые определили пути расселения пресноводного двустворчатого моллюска европейской жемчужницы (Margaritifera margaritifera) 15-12 тысяч лет назад, на основе анализа генетических данных, и подтвердили гипотезу о существовании "рефугиумов" – убежищ для пресноводной фауны в период последнего оледенения, рассказали РИА Новости в Министерстве науки и высшего образования.Россия веками была мировым лидером по добыче речного жемчуга и перламутра, однако из-за варварского истребления в XIX веке европейская жемчужница находится под угрозой исчезновения и занесена в Красную книгу. Сегодня моллюск обитает в реках и ручьях таежной зоны Северо-Запада России, а также в реках Западной Европы, Балтии, Белоруссии, атлантического побережья северо-восточной части США и восточного побережья Канады.Биологи Федерального исследовательского центра комплексного изучения Арктики имени академика Н.П. Лаверова Уральского отделения РАН (Лаверовский центр, Архангельск), Карельского научного центра РАН (Петрозаводск) и Всероссийского научно-исследовательского института рыбного хозяйства и океанографии (Москва) изучают генетическую изменчивость европейской жемчужницы.Ученые использовали для исследований фрагменты последовательности гена COI (цитохром-с-оксидазы первой субъединицы). Проанализировав сходство этих участков у моллюсков из разных популяций, исследователи смогли оценить степень их родства и выявили пути расселения вида и области-убежища в период оледенения.Они подтвердили более ранние данные зарубежных коллег, что на территории Пиренейского полуострова, юге Франции и на Британских островах в период последнего оледенения существовали "рефугиумы" – убежища для пресноводной фауны.В этих убежищах жемчужница смогла уцелеть на пике оледенения. Вероятно, оттуда моллюск начал расселяться по своему ареалу после отступления ледника 15-12 тысяч лет назад. Мигрировать моллюску помогал механизм паразитирования: личинки прикрепляются к жабрам лососевых рыб (семги и кумжи), обеспечивающих питание и способствующих расселению.Выяснилось, что наиболее генетически сходны между собой популяции жемчужницы в северо-восточной части Европы (Кольский полуостров, север Республики Карелия) и в Северной Америке. По мнению ученых, европейская жемчужница неоднократно пересекала Северную Атлантику вместе с лососем.Наиболее интересные данные предоставила исследователям северная часть Карелии, считает ведущий научный сотрудник лаборатории молекулярной экологии и биогеографии Лаверовского центра Илья Вихрев.Сегодня ученые изучают изменения в геноме моллюсков за последние несколько сотен лет и оценивают антропогенное влияние на генетическое разнообразие жемчужниц."К примеру, из-за отсутствия генетического разнообразия, популяция европейской жемчужницы в реке Пейпия в Ленинградской области находится под угрозой исчезновения. Риск вымирания усиливается снижением численности рыб-хозяев, загрязнением воды промышленными и бытовыми стоками, искусственным изменением состояния русла рек. Негативно влияет и глобальное потепление: повышение среднелетней температуры сокращает продолжительность жизни жемчужниц", — отметил Илья Вихрев.Исследование проводится в рамках проекта РНФ 21-74-10130 "Прогноз влияния изменения климата на генетическое разнообразие и состояние популяций угрожаемых видов крупных пресноводных двустворчатых моллюсков (Bivalvia: Unionoida) России". Результаты исследования опубликованы в журнале Diversity.
https://ria.ru/20220208/okean-1771544590.html
https://ria.ru/20211028/kamchatka-1756646587.html
россия
франция
великобритания
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/03/1806994735_112:0:1889:1333_1920x0_80_0_0_a4c601937d89cd5f7b87513a024d03ce.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
российская академия наук, россия, министерство науки и высшего образования рф (минобрнауки россии), франция, великобритания, университетская наука, навигатор абитуриента
09:00 04.08.2022 (обновлено: 09:21 04.08.2022)
 

Ученые выяснили, как путешествовал по миру вымирающий моллюск

© Фото : ФИЦКИА УрО РАН, Александр Петров Подводные снимки Европейской жемчужницы в реке Солза, Архангельская область
Подводные снимки Европейской жемчужницы в реке Солза, Архангельская область - РИА Новости, 1920, 04.08.2022
© Фото : ФИЦКИА УрО РАН, Александр Петров
Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 авг — РИА Новости. Ученые определили пути расселения пресноводного двустворчатого моллюска европейской жемчужницы (Margaritifera margaritifera) 15-12 тысяч лет назад, на основе анализа генетических данных, и подтвердили гипотезу о существовании "рефугиумов" – убежищ для пресноводной фауны в период последнего оледенения, рассказали РИА Новости в Министерстве науки и высшего образования.
Россия веками была мировым лидером по добыче речного жемчуга и перламутра, однако из-за варварского истребления в XIX веке европейская жемчужница находится под угрозой исчезновения и занесена в Красную книгу. Сегодня моллюск обитает в реках и ручьях таежной зоны Северо-Запада России, а также в реках Западной Европы, Балтии, Белоруссии, атлантического побережья северо-восточной части США и восточного побережья Канады.
Биологи Федерального исследовательского центра комплексного изучения Арктики имени академика Н.П. Лаверова Уральского отделения РАН (Лаверовский центр, Архангельск), Карельского научного центра РАН (Петрозаводск) и Всероссийского научно-исследовательского института рыбного хозяйства и океанографии (Москва) изучают генетическую изменчивость европейской жемчужницы.
© Фото : ФИЦКИА УрО РАН, Александр ПетровПодводные снимки Европейской жемчужницы в реке Солза, Архангельская область
Подводные снимки Европейской жемчужницы в реке Солза, Архангельская область
1 из 2
Подводные снимки Европейской жемчужницы в реке Солза, Архангельская область
© Фото : ФИЦКИА УрО РАН, Александр Петров
© Фото : ФИЦКИА УрО РАН, Олег БеспалыйЕвропейская жемчужница
Европейская жемчужница
2 из 2
Европейская жемчужница
© Фото : ФИЦКИА УрО РАН, Олег Беспалый
1 из 2
Подводные снимки Европейской жемчужницы в реке Солза, Архангельская область
© Фото : ФИЦКИА УрО РАН, Александр Петров
2 из 2
Европейская жемчужница
© Фото : ФИЦКИА УрО РАН, Олег Беспалый
Ученые использовали для исследований фрагменты последовательности гена COI (цитохром-с-оксидазы первой субъединицы). Проанализировав сходство этих участков у моллюсков из разных популяций, исследователи смогли оценить степень их родства и выявили пути расселения вида и области-убежища в период оледенения.
Они подтвердили более ранние данные зарубежных коллег, что на территории Пиренейского полуострова, юге Франции и на Британских островах в период последнего оледенения существовали "рефугиумы" – убежища для пресноводной фауны.
В этих убежищах жемчужница смогла уцелеть на пике оледенения. Вероятно, оттуда моллюск начал расселяться по своему ареалу после отступления ледника 15-12 тысяч лет назад. Мигрировать моллюску помогал механизм паразитирования: личинки прикрепляются к жабрам лососевых рыб (семги и кумжи), обеспечивающих питание и способствующих расселению.
Исследование Марианской впадины в Тихом океане - РИА Новости, 1920, 08.02.2022
8 февраля, 08:00Наука
Множество таинственных животных. На Земле нашли самое обитаемое место
Выяснилось, что наиболее генетически сходны между собой популяции жемчужницы в северо-восточной части Европы (Кольский полуостров, север Республики Карелия) и в Северной Америке. По мнению ученых, европейская жемчужница неоднократно пересекала Северную Атлантику вместе с лососем.
Наиболее интересные данные предоставила исследователям северная часть Карелии, считает ведущий научный сотрудник лаборатории молекулярной экологии и биогеографии Лаверовского центра Илья Вихрев.

"Это зона встречи миграционных потоков с юга – Балтийского моря, Финского залива, и с севера – Северной Атлантики, Северной Америки. Именно здесь наблюдается наибольшее генетическое разнообразие: популяции в соседних притоках рек могут сильно отличаться между собой генетически. Такие регионы важны для любого вида: чем выше генетическое разнообразие, тем устойчивее биологическая система", – сообщается в релизе минобрнауки.

Сегодня ученые изучают изменения в геноме моллюсков за последние несколько сотен лет и оценивают антропогенное влияние на генетическое разнообразие жемчужниц.
"К примеру, из-за отсутствия генетического разнообразия, популяция европейской жемчужницы в реке Пейпия в Ленинградской области находится под угрозой исчезновения. Риск вымирания усиливается снижением численности рыб-хозяев, загрязнением воды промышленными и бытовыми стоками, искусственным изменением состояния русла рек. Негативно влияет и глобальное потепление: повышение среднелетней температуры сокращает продолжительность жизни жемчужниц", — отметил Илья Вихрев.
Регионы России. Камчатка - РИА Новости, 1920, 28.10.2021
28 октября 2021, 12:16
На Камчатке после "красного прилива" исчезли целые группы морских животных
Исследование проводится в рамках проекта РНФ 21-74-10130 "Прогноз влияния изменения климата на генетическое разнообразие и состояние популяций угрожаемых видов крупных пресноводных двустворчатых моллюсков (Bivalvia: Unionoida) России". Результаты исследования опубликованы в журнале Diversity.
 
НаукаРоссийская академия наукРоссияМинистерство науки и высшего образования РФ (Минобрнауки России)ФранцияВеликобританияУниверситетская наукаНавигатор абитуриента
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала