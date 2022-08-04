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Китай начал масштабные учения вокруг Тайваня - РИА Новости, 04.08.2022
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Китай начал масштабные учения вокруг Тайваня
Китай начал масштабные учения вокруг Тайваня - РИА Новости, 04.08.2022
Китай начал масштабные учения вокруг Тайваня
Народно-освободительная армия Китая начала масштабные учения с боевыми стрельбами вокруг Тайваня, сообщает Центральное телевидение Китая. РИА Новости, 04.08.2022
2022-08-04T07:27
2022-08-04T07:46
в мире
нэнси пелоси
си цзиньпин
тайвань
китай
мид кнр
сша
визит пелоси на тайвань
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ПЕКИН, 4 авг – РИА Новости. Народно-освободительная армия Китая начала масштабные учения с боевыми стрельбами вокруг Тайваня, сообщает Центральное телевидение Китая.Маневры, ставшие ответом на визит в Тайбэй спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси, стартовали в четверг 12.00 по местному времени (7.00 мск) в шести районах в акватории вокруг острова, они продлятся до полудня воскресенья.Китайская сторона выпустила предупреждение для морских судов и самолетов не заходить в акваторию и воздушное пространство в районах, где идут учения, координаты которых были опубликованы ранее.Нэнси Пелоси прилетела в Тайбэй во вторник вечером. Это первый визит спикера палаты представителей Конгресса США на Тайвань с 1997 года после Ньюта Гингрича. Американская администрация, которую председатель КНР предупредил, что "играющий с огнем рискует обжечься", заверила Пекин в неотступности от политики "одного Китая", но дистанцировалась от визита, так как, по мнению Вашингтона, спикер принимает решения сама.Визит Пелоси стал толчком для нового витка напряженности в Тайваньском проливе. Помимо объявления о начале военных учений с 4 по 7 августа, Пекин ввел санкции против двух тайваньских фондов, приостановил экспорт природного песка на остров и импорт с Тайваня цитрусовых и некоторых видов рыбной продукции, а МИД КНР заявил, что Китай намерен принять решительные и жесткие меры, а также дал понять, что все негативные последствия визита, против которого Пекин выступал несколько месяцев, еще впереди и ответственность за них будут нести Вашингтон и Тайбэй.Китай считает Тайвань своей провинцией и всегда выступает против любых контактов представителей Тайбэя с действующими чиновниками, особенно высокопоставленными, или военными из стран, с которыми у Пекина есть дипломатические отношения.
https://ria.ru/20220804/borrel-1807124484.html
https://ria.ru/20220804/bespilotnik-1807124242.html
тайвань
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в мире, нэнси пелоси, си цзиньпин, тайвань, китай, мид кнр, сша, визит пелоси на тайвань
07:27 04.08.2022 (обновлено: 07:46 04.08.2022)
 
Китай начал масштабные учения вокруг Тайваня

Вооруженные силы Китая начали масштабные учения с боевыми стрельбами вокруг Тайваня

© AP Photo / Kin CheungМоряки ВМС Народно-освободительной армии Китая
Моряки ВМС Народно-освободительной армии Китая - РИА Новости, 1920, 04.08.2022
© AP Photo / Kin Cheung
Моряки ВМС Народно-освободительной армии Китая. Архивное фото
Читать ria.ru в
ПЕКИН, 4 авг – РИА Новости. Народно-освободительная армия Китая начала масштабные учения с боевыми стрельбами вокруг Тайваня, сообщает Центральное телевидение Китая.
Маневры, ставшие ответом на визит в Тайбэй спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси, стартовали в четверг 12.00 по местному времени (7.00 мск) в шести районах в акватории вокруг острова, они продлятся до полудня воскресенья.
Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель - РИА Новости, 1920, 04.08.2022
06:13
Боррель спустя сутки прокомментировал визит Пелоси на Тайвань
Китайская сторона выпустила предупреждение для морских судов и самолетов не заходить в акваторию и воздушное пространство в районах, где идут учения, координаты которых были опубликованы ранее.
Нэнси Пелоси прилетела в Тайбэй во вторник вечером. Это первый визит спикера палаты представителей Конгресса США на Тайвань с 1997 года после Ньюта Гингрича. Американская администрация, которую председатель КНР предупредил, что "играющий с огнем рискует обжечься", заверила Пекин в неотступности от политики "одного Китая", но дистанцировалась от визита, так как, по мнению Вашингтона, спикер принимает решения сама.
Визит Пелоси стал толчком для нового витка напряженности в Тайваньском проливе. Помимо объявления о начале военных учений с 4 по 7 августа, Пекин ввел санкции против двух тайваньских фондов, приостановил экспорт природного песка на остров и импорт с Тайваня цитрусовых и некоторых видов рыбной продукции, а МИД КНР заявил, что Китай намерен принять решительные и жесткие меры, а также дал понять, что все негативные последствия визита, против которого Пекин выступал несколько месяцев, еще впереди и ответственность за них будут нести Вашингтон и Тайбэй.
Китай считает Тайвань своей провинцией и всегда выступает против любых контактов представителей Тайбэя с действующими чиновниками, особенно высокопоставленными, или военными из стран, с которыми у Пекина есть дипломатические отношения.
Южно-Китайское море - РИА Новости, 1920, 04.08.2022
06:10
Тайбэй сообщил о пролете беспилотника над островами в Тайваньском проливе
 
В миреНэнси ПелосиСи ЦзиньпинТайваньКитайМИД КНРСШАВизит Пелоси на Тайвань
 
 
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