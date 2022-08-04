07:27 04.08.2022 (обновлено: 07:46 04.08.2022)
Китай начал масштабные учения вокруг Тайваня
Вооруженные силы Китая начали масштабные учения с боевыми стрельбами вокруг Тайваня
© AP Photo / Kin CheungМоряки ВМС Народно-освободительной армии Китая
© AP Photo / Kin Cheung
Моряки ВМС Народно-освободительной армии Китая. Архивное фото
ПЕКИН, 4 авг – РИА Новости. Народно-освободительная армия Китая начала масштабные учения с боевыми стрельбами вокруг Тайваня, сообщает Центральное телевидение Китая.
Маневры, ставшие ответом на визит в Тайбэй спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси, стартовали в четверг 12.00 по местному времени (7.00 мск) в шести районах в акватории вокруг острова, они продлятся до полудня воскресенья.
Китайская сторона выпустила предупреждение для морских судов и самолетов не заходить в акваторию и воздушное пространство в районах, где идут учения, координаты которых были опубликованы ранее.
Нэнси Пелоси прилетела в Тайбэй во вторник вечером. Это первый визит спикера палаты представителей Конгресса США на Тайвань с 1997 года после Ньюта Гингрича. Американская администрация, которую председатель КНР предупредил, что "играющий с огнем рискует обжечься", заверила Пекин в неотступности от политики "одного Китая", но дистанцировалась от визита, так как, по мнению Вашингтона, спикер принимает решения сама.
Визит Пелоси стал толчком для нового витка напряженности в Тайваньском проливе. Помимо объявления о начале военных учений с 4 по 7 августа, Пекин ввел санкции против двух тайваньских фондов, приостановил экспорт природного песка на остров и импорт с Тайваня цитрусовых и некоторых видов рыбной продукции, а МИД КНР заявил, что Китай намерен принять решительные и жесткие меры, а также дал понять, что все негативные последствия визита, против которого Пекин выступал несколько месяцев, еще впереди и ответственность за них будут нести Вашингтон и Тайбэй.
Китай считает Тайвань своей провинцией и всегда выступает против любых контактов представителей Тайбэя с действующими чиновниками, особенно высокопоставленными, или военными из стран, с которыми у Пекина есть дипломатические отношения.