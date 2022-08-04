https://ria.ru/20220804/twitter-1807198333.html

Британия и страны ЕС заблокировали аккаунты РИА Новости в Twitter

Британия и страны ЕС заблокировали аккаунты РИА Новости в Twitter - РИА Новости, 04.08.2022

Британия и страны ЕС заблокировали аккаунты РИА Новости в Twitter

Аккаунты РИА Новости заблокированы в 27 странах Евросоюза и Великобритании, следует из сообщения самой социальной сети. РИА Новости, 04.08.2022

2022-08-04T12:47

2022-08-04T12:47

2022-08-04T12:53

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МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Аккаунты РИА Новости заблокированы в 27 странах Евросоюза и Великобритании, следует из сообщения самой социальной сети.В данный момент при попытке зайти на страницу из указанных стран отображается сообщение: "Доступ к учетной записи закрыт", при этом указано, что блокировка касается всех стран ЕС и Великобритании. Речь идет об аккаунтах РИА Новости @rianru, Срочные сообщения РИА Новости @riabreakingnews, РИА Новости Спорт @rsportru, а также аккаунта входящего наряду с РИА Новости с медиагруппу "Россия сегодня" агентства экономической информации "Прайм" @1prime_ru.Twitter ранее неоднократно блокировал аккаунты российских журналистов и СМИ, в частности телеканала RT, канал обжаловал это решение. Кроме того, была заблокирована и страница Дмитрия Рогозина, занимавшего на тот момент пост главы Роскосмоса.Глава МИД РФ Сергей Лавров ранее заявил, что Москва не ожидала, что Запад введет санкции в отношении журналистов, спортсменов, представителей культуры. Глава Совета по правам человека при президенте РФ Валерий Фадеев направил обращение представителю ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Терезе Рибейру и призвал ее принять меры по соблюдению норм, касающихся свободы прессы, из-за притеснения русскоязычных изданий.Ситуация с российскими СМИ на Западе в последние годы становится все сложнее. В ноябре 2016 года Европарламент принял резолюцию, в которой говорится о необходимости противодействия российским СМИ, при этом главными угрозами в документе названы Sputnik и RT. Ряд западных политиков, включая американских сенаторов и конгрессменов, а также президента Франции, обвиняли Sputnik и RT во вмешательстве в выборы в США и Франции, однако не приводили при этом никаких доказательств. Официальные российские представители назвали такие заявления голословными.

https://ria.ru/20220616/twitter-1795638172.html

https://ria.ru/20220603/sayt-1793059966.html

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Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, twitter, великобритания, евросоюз, россия, санкции в отношении россии