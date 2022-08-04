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Британия и страны ЕС заблокировали аккаунты РИА Новости в Twitter - РИА Новости, 04.08.2022
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Журналисты перед началом пресс-конференции - РИА Новости, 1920
Медиавойны
https://ria.ru/20220804/twitter-1807198333.html
Британия и страны ЕС заблокировали аккаунты РИА Новости в Twitter
Британия и страны ЕС заблокировали аккаунты РИА Новости в Twitter - РИА Новости, 04.08.2022
Британия и страны ЕС заблокировали аккаунты РИА Новости в Twitter
Аккаунты РИА Новости заблокированы в 27 странах Евросоюза и Великобритании, следует из сообщения самой социальной сети. РИА Новости, 04.08.2022
2022-08-04T12:47
2022-08-04T12:53
медиавойны
в мире
twitter
великобритания
евросоюз
россия
санкции в отношении россии
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МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Аккаунты РИА Новости заблокированы в 27 странах Евросоюза и Великобритании, следует из сообщения самой социальной сети.В данный момент при попытке зайти на страницу из указанных стран отображается сообщение: "Доступ к учетной записи закрыт", при этом указано, что блокировка касается всех стран ЕС и Великобритании. Речь идет об аккаунтах РИА Новости @rianru, Срочные сообщения РИА Новости @riabreakingnews, РИА Новости Спорт @rsportru, а также аккаунта входящего наряду с РИА Новости с медиагруппу "Россия сегодня" агентства экономической информации "Прайм" @1prime_ru.Twitter ранее неоднократно блокировал аккаунты российских журналистов и СМИ, в частности телеканала RT, канал обжаловал это решение. Кроме того, была заблокирована и страница Дмитрия Рогозина, занимавшего на тот момент пост главы Роскосмоса.Глава МИД РФ Сергей Лавров ранее заявил, что Москва не ожидала, что Запад введет санкции в отношении журналистов, спортсменов, представителей культуры. Глава Совета по правам человека при президенте РФ Валерий Фадеев направил обращение представителю ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Терезе Рибейру и призвал ее принять меры по соблюдению норм, касающихся свободы прессы, из-за притеснения русскоязычных изданий.Ситуация с российскими СМИ на Западе в последние годы становится все сложнее. В ноябре 2016 года Европарламент принял резолюцию, в которой говорится о необходимости противодействия российским СМИ, при этом главными угрозами в документе названы Sputnik и RT. Ряд западных политиков, включая американских сенаторов и конгрессменов, а также президента Франции, обвиняли Sputnik и RT во вмешательстве в выборы в США и Франции, однако не приводили при этом никаких доказательств. Официальные российские представители назвали такие заявления голословными.
https://ria.ru/20220616/twitter-1795638172.html
https://ria.ru/20220603/sayt-1793059966.html
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2022
Кирилл Волков
Кирилл Волков
Новости
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РИА Новости
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5
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96
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96
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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353
60
353
60
в мире, twitter, великобритания, евросоюз, россия, санкции в отношении россии
12:47 04.08.2022 (обновлено: 12:53 04.08.2022)
 
Британия и страны ЕС заблокировали аккаунты РИА Новости в Twitter

Британия и 27 стран ЕС заблокировали аккаунты РИА Новости в Twitter

© РИА Новости / Антон Денисов / Перейти в фотобанкПриложение Twitter на экране мобильного телефона
Приложение Twitter на экране мобильного телефона - РИА Новости, 1920, 04.08.2022
© РИА Новости / Антон Денисов
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Приложение Twitter на экране мобильного телефона. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Аккаунты РИА Новости заблокированы в 27 странах Евросоюза и Великобритании, следует из сообщения самой социальной сети.
В данный момент при попытке зайти на страницу из указанных стран отображается сообщение: "Доступ к учетной записи закрыт", при этом указано, что блокировка касается всех стран ЕС и Великобритании. Речь идет об аккаунтах РИА Новости @rianru, Срочные сообщения РИА Новости @riabreakingnews, РИА Новости Спорт @rsportru, а также аккаунта входящего наряду с РИА Новости с медиагруппу "Россия сегодня" агентства экономической информации "Прайм" @1prime_ru.
Генеральный директор госкорпорации Роскосмос Дмитрий Рогозин - РИА Новости, 1920, 16.06.2022
16 июня, 08:30
Рогозин назвал Twitter рупором антироссийской пропаганды
Twitter ранее неоднократно блокировал аккаунты российских журналистов и СМИ, в частности телеканала RT, канал обжаловал это решение. Кроме того, была заблокирована и страница Дмитрия Рогозина, занимавшего на тот момент пост главы Роскосмоса.
Глава МИД РФ Сергей Лавров ранее заявил, что Москва не ожидала, что Запад введет санкции в отношении журналистов, спортсменов, представителей культуры. Глава Совета по правам человека при президенте РФ Валерий Фадеев направил обращение представителю ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Терезе Рибейру и призвал ее принять меры по соблюдению норм, касающихся свободы прессы, из-за притеснения русскоязычных изданий.
Ситуация с российскими СМИ на Западе в последние годы становится все сложнее. В ноябре 2016 года Европарламент принял резолюцию, в которой говорится о необходимости противодействия российским СМИ, при этом главными угрозами в документе названы Sputnik и RT. Ряд западных политиков, включая американских сенаторов и конгрессменов, а также президента Франции, обвиняли Sputnik и RT во вмешательстве в выборы в США и Франции, однако не приводили при этом никаких доказательств. Официальные российские представители назвали такие заявления голословными.
Логотип сайта Ria.ru - РИА Новости, 1920, 03.06.2022
3 июня, 22:53
Сайт РИА Новости заблокировали в Азербайджане
 
МедиавойныВ миреTwitterВеликобританияЕвросоюзРоссияСанкции в отношении России
 
 
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