12:47 04.08.2022 (обновлено: 12:53 04.08.2022)
Британия и страны ЕС заблокировали аккаунты РИА Новости в Twitter
Британия и 27 стран ЕС заблокировали аккаунты РИА Новости в Twitter
Приложение Twitter на экране мобильного телефона. Архивное фото
МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Аккаунты РИА Новости заблокированы в 27 странах Евросоюза и Великобритании, следует из сообщения самой социальной сети.
В данный момент при попытке зайти на страницу из указанных стран отображается сообщение: "Доступ к учетной записи закрыт", при этом указано, что блокировка касается всех стран ЕС и Великобритании. Речь идет об аккаунтах РИА Новости @rianru, Срочные сообщения РИА Новости @riabreakingnews, РИА Новости Спорт @rsportru, а также аккаунта входящего наряду с РИА Новости с медиагруппу "Россия сегодня" агентства экономической информации "Прайм" @1prime_ru.
16 июня, 08:30Рогозин назвал Twitter рупором антироссийской пропаганды
Twitter ранее неоднократно блокировал аккаунты российских журналистов и СМИ, в частности телеканала RT, канал обжаловал это решение. Кроме того, была заблокирована и страница Дмитрия Рогозина, занимавшего на тот момент пост главы Роскосмоса.
Глава МИД РФ Сергей Лавров ранее заявил, что Москва не ожидала, что Запад введет санкции в отношении журналистов, спортсменов, представителей культуры. Глава Совета по правам человека при президенте РФ Валерий Фадеев направил обращение представителю ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Терезе Рибейру и призвал ее принять меры по соблюдению норм, касающихся свободы прессы, из-за притеснения русскоязычных изданий.
Ситуация с российскими СМИ на Западе в последние годы становится все сложнее. В ноябре 2016 года Европарламент принял резолюцию, в которой говорится о необходимости противодействия российским СМИ, при этом главными угрозами в документе названы Sputnik и RT. Ряд западных политиков, включая американских сенаторов и конгрессменов, а также президента Франции, обвиняли Sputnik и RT во вмешательстве в выборы в США и Франции, однако не приводили при этом никаких доказательств. Официальные российские представители назвали такие заявления голословными.
3 июня, 22:53Сайт РИА Новости заблокировали в Азербайджане