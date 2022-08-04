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Трасс обвинили, что она не задекларировала ужин за счет миллионера - РИА Новости, 04.08.2022
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Трасс обвинили, что она не задекларировала ужин за счет миллионера
Трасс обвинили, что она не задекларировала ужин за счет миллионера - РИА Новости, 04.08.2022
Трасс обвинили, что она не задекларировала ужин за счет миллионера
Главу МИД Великобритании Лиз Трасс, участвующую в гонке за кресло премьера, обвинили в том, что она не задекларировала ужин на 3000 фунтов за счет... РИА Новости, 04.08.2022
2022-08-04T15:37
2022-08-04T15:37
в мире
борис джонсон
тереза мэй
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МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Главу МИД Великобритании Лиз Трасс, участвующую в гонке за кресло премьера, обвинили в том, что она не задекларировала ужин на 3000 фунтов за счет мультимиллионера Робина Берли, сообщает британское издание Independent.Как отмечается в сообщении, согласно министерскому кодексу Британии, парламентарии обязаны декларировать подарки, в том числе мероприятия и угощения, на сумму свыше 300 фунтов.По информации Independent, в октябре прошлого года Трасс, разослав приглашения со своего парламентского электронного адреса, организовала так называемый ужин с шампанским для десятка членов Консервативной партии в закрытом клубе "5 Hertford St" в престижном районе Лондона Мейфэр.Однако позже, как пишет газета, это опроверг представитель Трасс, заявив, что организатором встречи был владелец клуба Робин Берли.Тем не менее, эта информация вызвала шквал критики особенно на фоне заявлений Трасс об экономии 11 миллиардов фунтов за счет сокращения зарплат в госсекторе, подчеркивает Independent.Борис Джонсон, сменивший Терезу Мэй на посту премьера в 2019 году, заявил 7 июля об уходе с должности главы кабмина и лидера Консервативной партии Великобритании. Это произошло на фоне скандала, связанного с назначением бывшего замглавы британского МИД по делам Европы и США Кристофера Пинчера на новую должность, несмотря на сообщения о домогательствах с его стороны.Ряд политиков утверждал, что Джонсон знал о небезупречном прошлом Пинчера. Позже премьер выступил с извинениями, однако в знак недоверия ему менее чем за двое суток свои посты покинули около 60 членов правительства и партийных функционеров, включая нескольких министров.Это не первый раз, когда Джонсон оказался под шквалом критики и перед угрозой потерять пост. Ранее скандал разразился вокруг вечеринок в правительственной резиденции на Даунинг-стрит во время общенационального локдауна в связи с коронавирусом. Ситуация усугубилась, когда выяснилось, что еще две вечеринки состоялись в апреле 2021 года - накануне похорон принца Филиппа, когда в Соединенном Королевстве еще действовали ограничения и был объявлен национальный траур. Позднее Джонсон принес извинения и заявил, что оплатил штраф, выписанный столичной полицией.После этого Консервативная партия объявила о проведении процедуры вотума недоверия Джонсону. Тогда он сумел удержаться на посту, заручившись поддержкой 211 представителей партии при 148 высказавшихся против.
https://ria.ru/20220803/britaniya-1806811721.html
https://ria.ru/20220802/trass-1806787937.html
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в мире, борис джонсон, тереза мэй, великобритания, лондон, европа, лиз трасс
15:37 04.08.2022
 
Трасс обвинили, что она не задекларировала ужин за счет миллионера

Independent: Трасс обвинили, что она не задекларировала ужин на 3000 фунтов за чужой счет

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкГлава МИД Великобритании Элизабет Трасс
Глава МИД Великобритании Элизабет Трасс - РИА Новости, 1920, 04.08.2022
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
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Глава МИД Великобритании Элизабет Трасс. Архивное фото
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МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Главу МИД Великобритании Лиз Трасс, участвующую в гонке за кресло премьера, обвинили в том, что она не задекларировала ужин на 3000 фунтов за счет мультимиллионера Робина Берли, сообщает британское издание Independent.
Как отмечается в сообщении, согласно министерскому кодексу Британии, парламентарии обязаны декларировать подарки, в том числе мероприятия и угощения, на сумму свыше 300 фунтов.
Лиз Трасс - РИА Новости, 1920, 03.08.2022
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По информации Independent, в октябре прошлого года Трасс, разослав приглашения со своего парламентского электронного адреса, организовала так называемый ужин с шампанским для десятка членов Консервативной партии в закрытом клубе "5 Hertford St" в престижном районе Лондона Мейфэр.
Однако позже, как пишет газета, это опроверг представитель Трасс, заявив, что организатором встречи был владелец клуба Робин Берли.
"Он (ужин) не был организован для нее, от ее имени или ею самой. Ее пригласил Робин Берли… Декларацию нужно было бы делать только в том случае, если бы это было мероприятие Лиз или превышало бы порог для индивидуальных деклараций парламентариев", - приводит издание слова представителя Трасс.
Тем не менее, эта информация вызвала шквал критики особенно на фоне заявлений Трасс об экономии 11 миллиардов фунтов за счет сокращения зарплат в госсекторе, подчеркивает Independent.
"Мы недавно потеряли одного премьер-министра после того, как он нарушил правила и не смог сказать всю правду парламенту. Это было бы трагедией, если потенциальный премьер-министр сделал бы то же самое еще до того, как попасть на Даунинг-стрит", - цитирует газета слова экс-министра по Brexit Дэвида Дэвис.
Борис Джонсон, сменивший Терезу Мэй на посту премьера в 2019 году, заявил 7 июля об уходе с должности главы кабмина и лидера Консервативной партии Великобритании. Это произошло на фоне скандала, связанного с назначением бывшего замглавы британского МИД по делам Европы и США Кристофера Пинчера на новую должность, несмотря на сообщения о домогательствах с его стороны.
Ряд политиков утверждал, что Джонсон знал о небезупречном прошлом Пинчера. Позже премьер выступил с извинениями, однако в знак недоверия ему менее чем за двое суток свои посты покинули около 60 членов правительства и партийных функционеров, включая нескольких министров.
Это не первый раз, когда Джонсон оказался под шквалом критики и перед угрозой потерять пост. Ранее скандал разразился вокруг вечеринок в правительственной резиденции на Даунинг-стрит во время общенационального локдауна в связи с коронавирусом. Ситуация усугубилась, когда выяснилось, что еще две вечеринки состоялись в апреле 2021 года - накануне похорон принца Филиппа, когда в Соединенном Королевстве еще действовали ограничения и был объявлен национальный траур. Позднее Джонсон принес извинения и заявил, что оплатил штраф, выписанный столичной полицией.
После этого Консервативная партия объявила о проведении процедуры вотума недоверия Джонсону. Тогда он сумел удержаться на посту, заручившись поддержкой 211 представителей партии при 148 высказавшихся против.
Глава МИД Великобритании Элизабет Трасс - РИА Новости, 1920, 02.08.2022
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Трасс вывела из себя британцев фразой про Путина
 
В миреБорис ДжонсонТереза МэйВеликобританияЛондонЕвропаЛиз Трасс
 
 
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