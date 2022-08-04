https://ria.ru/20220804/tayvan-1807152579.html

Китай отменил встречу с главой МИД Японии из-за заявления G7 по Тайваню

Китай отменил встречу с главой МИД Японии из-за заявления G7 по Тайваню - РИА Новости, 04.08.2022

Китай отменил встречу с главой МИД Японии из-за заявления G7 по Тайваню

Китай отменил планируемую в Пномпене встречу глав внешнеполитических ведомств КНР и Японии из-за заявления стран G7 по ситуации вокруг Тайваня, заявила на... РИА Новости, 04.08.2022

2022-08-04T10:32

2022-08-04T10:32

2022-08-04T11:30

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ПЕКИН, 4 авг – РИА Новости. Китай отменил планируемую в Пномпене встречу глав внешнеполитических ведомств КНР и Японии из-за заявления стран G7 по ситуации вокруг Тайваня, заявила на брифинге в четверг официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин.Ранее главы МИД стран G7 выразили озабоченность "угрожающими" действиями КНР, в частности, военными учениями, которые могут привести к эскалации. Главы МИД "семерки" также выразили мнение, что "эскалационная" реакция КНР на визит на остров спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси рискует усилить напряженность в регионе."Китай больше не организует встречу министров иностранных дел Китая и Японии в Пномпене, потому что Япония вместе со странами G7 и ЕС выступила с совместным заявлением, в котором безосновательно обвиняет Китай и выдает черное за белое", - заявила дипломат.Она подчеркнула, что "Япония несет историческую вину в тайваньском вопросе и не имеет права делать безответственных высказываний по вопросам, связанным с Тайванем".Визит Пелоси на Тайвань состоялся 2-3 августа и стал первой поездкой спикера палаты представителей США на Тайвань с 1997 года, она стала самым высокопоставленным американским чиновником, посетившим остров за последние 25 лет. Администрация США, которую председатель КНР Си Цзиньпин предупредил, что "играющий с огнем рискует обжечься", заверила Пекин в неотступности от политики "одного Китая", но дистанцировалась от визита, заявив, что Пелоси принимает решения сама.В итоге визит стал толчком для нового витка напряженности в Тайваньском проливе. Помимо объявления о начале военных учений с 4 по 7 августа, Пекин ввел санкции против двух тайваньских фондов, приостановил экспорт природного песка на остров и импорт с Тайваня цитрусовых и некоторых видов рыбной продукции, а МИД КНР заявил, что Китай намерен принять решительные и жесткие меры, а также дал понять, что все негативные последствия визита, против которого Пекин выступал несколько месяцев, еще впереди, и ответственность за них будут нести Вашингтон и Тайбэй.

https://ria.ru/20220802/kitay-1806754830.html

https://radiosputnik.ria.ru/20220804/kitay-1807154178.html

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, китай, япония, тайвань