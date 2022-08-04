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США консолидируют военный фронт против Китая. И России

США консолидируют военный фронт против Китая. И России - РИА Новости, 04.08.2022

США консолидируют военный фронт против Китая. И России

Провокации — излюбленный инструмент США. В этот раз в провокации против Китая Вашингтон отвел главную роль спикеру палаты представителей Нэнси Пелоси, а... РИА Новости, 04.08.2022

2022-08-04T08:00

2022-08-04T08:00

2022-08-04T08:12

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нэнси пелоси

китай

сша

тайвань

министерство обороны сша

государственный департамент сша

агентство по международному развитию сша

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Провокации — излюбленный инструмент США. В этот раз в провокации против Китая Вашингтон отвел главную роль спикеру палаты представителей Нэнси Пелоси, а инструментом послужил Тайвань.Китай как главного соперника Соединенных Штатов обозначил еще президент Обама, заявив о "развороте к Азии" в 2012 году: Поднебесная ростом своей экономики в понимании Вашингтона "бросала вызов". Трамп продолжил в свойственной ему абразивной манере, но Пекин выдержал Трампа со снисходительностью державы с историей в четыре тысячи лет — "и это тоже пройдет". От Байдена ожидали лучших манер при том же курсе — и получили. Накануне прилета незваного гостя госсекретарь Блинкен прикрыл провокацию дипломатическим утешением: "Мы стремимся избежать конфликта и конфронтации".Весь фокус в эти дни был нацелен на главу делегации Нэнси Пелоси, которая давала визиту статус, служила символом и рупором. Китайским властям она известна долгой историей критики и поддержки всяческой оппозиции. В 1991 году, через два года после крупной американской провокации, вылившейся в масштабный протест на площади Тяньаньмэнь, конгрессвумен Пелоси посетила эту площадь и вывесила плакат в честь погибших демонстрантов. В 2008 году, уже лидер демократов в палате представителей, Пелоси встретилась с Далай-ламой, духовным лидером тибетского буддизма, который тогда возглавлял правительство Тибета в изгнании, в Индии.Однако суть нынешнего визита на Тайвань не столько в главе, сколько в составе делегации. Вот кто отправился в турне со спикером:Члены делегации представляют важнейшие силовые комитеты, которые готовят принятия решений о военных действиях.Заметим, какие благостные биографии членов делегации Госдепартамент написал для сайта Американского института в Тайване, который подменяет собой посольство США (установление дипотношений с КНР в 1979 году потребовало признания "политики одного Китая" и прекращения дипотношений с Тайванем). Председателя Комитета по иностранным делам Грегори Микса (Gregory Meeks), чтобы мы знали, отличает особое "сострадание, глубокое чувство социальной справедливости, приверженность обществу и готовность протянуть руку помощи нуждающимся". Член Комитета по вооруженным силам Энди Ким (Andy Kim) "и его жена воспитывают двух маленьких мальчиков на соседней улице от той, где он вырос". Хотя, да, он "служил в USAID, Пентагоне, Госдепартаменте, Совете национальной безопасности Белого дома, а также в Афганистане в качестве советника генералов Петреуса и Аллена".Очевидно, что США на данный момент не готовы запустить военные действия против Китая — требуется предварительно консолидировать все необходимые составляющие. Для подготовки войны против мировой державы с населением в полтора миллиарда и с экономикой, сравнимой с американской, требуются годы и десятилетия пропаганды на свое население и в мире, наращивание военного потенциала в регионе, превращение соседей Китая в лояльных союзников, активный подрыв внутренней стабильности путем разжигания противоречий, переустройство собственной экономики, которая очень плотно привязана к китайской и многие другие подготовительные меры.Все это в последнее десятилетие Вашингтон активно делает, но количественный рост такой политики пока далек от качественной готовности. Подобных провокаций потребуются еще десятки, чтобы Пентагон набрал достаточно финансирования на войну против Китая. Застрельщики антикитайской политики, наверное, с завистью смотрели в эти месяцы на десятки миллиардов в поддержку Украины против России, которые выделил конгресс. И сказали примерно следующее: "Нэнси, не пора ли тебе съездить в Тайвань, давно спикер там не был". И правда, последний визит спикера конгресса США на Тайвань состоялся 25 лет назад, тогда в Тайбей отправился республиканец-радикал и профессиональный провокатор Ньют Гингрич.Белый дом и Пентагон как раз обновляют кадры под текущие задачи: в июне на пост командующего Командованием специальных операций США был выдвинут генерал Брайан Фентон (Bryan Fenton), "зеленый берет" с миссией "освобождать угнетенных" (спецназ сухопутных войск США). Фентон в 2015-2019 годы занимал высокие посты в Индо-Тихоокеанском регионе. Накануне приземления спикера в Тайване, 1 августа, сенат утвердил его на новом высоком и ответственном — в особенности за Украину и Китай — посту.Нужен ли Китаю военный конфликт прямо сейчас, в перспективе и в принципе? Прямо сейчас — категорически не нужен. На вторую половину осени запланирован ХХ съезд Коммунистической партии, на котором выберут лидера на следующие пять лет, и пертурбаций в данный момент стоит избегать. Да, китайские дипломаты и военные делали строгие предупреждения Вашингтону в рамках национальной политической культуры — соблюдали лицо.В перспективе — а в Китае уже построены планы до 2049 года — конфликт тоже не нужен. По части внутренней политики важнейшая социальная цель Пекина — построить общество среднего достатка, и война эту задачу аннулирует. По части экономики Пекин получает самые крупные преимущества от взаимодействия с США и Европой: технологии, торговля, финансы.А в принципе насколько война является средством достижения целей для Китая? Хотят ли китайцы войны? Без сомнения, в Китае, как в любом другом государстве, есть небольшая часть националистов и оголтелых "патриотов". Но, по мнению большинства российских китаистов, национальное мировоззрение насквозь пропитано учением великого исторического стратега Сунь-Цзы, который считал, что войны следует избегать, как только возможно: "Лучшее из лучшего — покорить чужую армию, не сражаясь". Большинство его трактата "Искусство войны" учит тому, как перехитрить противника, чтобы физическая битва была бы не нужна.Провоцировать китайцев с их мудростью и выдержкой весьма сложно: государь не должен поднимать оружие из-за своего гнева, полководец не должен вступать в бой из-за своей злобы, учил Сунь-Цзы. Председатель Си, выдержав паузу, ответил на "нецивилизованную кампанию империалистов" вполне в этом ключе: "Мы продолжаем смотреть на мир широко раскрытыми глазами, чтобы не пропустить ни одной провокации со стороны американских реакционеров".У Китая есть масса средств ответить Америке и без войны. Конечно, больше всех пострадает, как всегда, инструмент провокации — в данном случае Тайвань. Едва Пелоси покинула остров, Китай демонстративно развернул широкомасштабные учения с трех сторон Тайваня, заявил о прекращении поставок песка, то есть кремния — сырья для микропроцессоров, принял другие меры. И это только за первый день, а ответ Пекина будет, без сомнений, "длинный".Отношения Пекина с Вашингтоном не прервутся, но будут еще более напряженными. Внутри Китая притихнет проамериканское и прозападное лобби, которое там есть, как в любой стране.Насколько эта американская провокация "подвинет" Пекин ближе к Москве? В той мере, насколько события формируют неприятие американских методов — но не в ущерб интересам Китая.Выгодно ли России, чтобы США усиливали военный потенциал против Китая? Нет. У нас с Китаем стратегический альянс, и ослабление партнера значит ослабление всего альянса. Вооружения, которые США расставляют против Китая в Тихоокеанском регионе — они и против России. Мы с Китаем противостоим одному противнику, и за эти дни, усилиями США, наш альянс консолидировался еще на ступень.

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