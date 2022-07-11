https://ria.ru/20220711/spetsnaz-1801566108.html

США готовятся к большой войне с Россией в Европе

США готовятся к большой войне с Россией в Европе - РИА Новости, 11.07.2022

США готовятся к большой войне с Россией в Европе

В последние недели едва ли не каждый день приходят новости об очередных военных формированиях, программах боевой подготовки, ресурсах и вооружениях, которыми... РИА Новости, 11.07.2022

2022-07-11T08:00

2022-07-11T08:00

2022-07-11T08:00

авторы

сша

нато

центральное разведывательное управление (цру)

вооруженные силы сша

европа

россия

украина

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В последние недели едва ли не каждый день приходят новости об очередных военных формированиях, программах боевой подготовки, ресурсах и вооружениях, которыми США и НАТО усиливают Киев. В сумме с кадровыми назначениями на военные посты ситуация выглядит как качественный апгрейд силовых возможностей для длительного конфликта с Россией. Причем масштаб подготовки Запада таков, что становится очевидным: речь может идти не только о Донбассе.Что конкретно готовит противник? Американские и европейские чиновники подтверждают "Нью-Йорк таймс", что в интересах Киева действует "секретная сеть коммандос и шпионов, спешащих предоставить оружие, разведданные и боевую подготовку". Большая часть этой работы происходит на базах в Германии, Франции и Великобритании, но кадры ЦРУ и несколько десятков спецназовцев Великобритании, Франции, Канады и Литвы работают на территории Украины.Для координации военной помощи Украине вскоре после 24 февраля на военной базе в Германии был создан штаб планирования, продолжает "Нью-Йорк таймс", и сейчас в него входят ни много ни мало 20 стран. Штаб создан 10-м полком спецназа Сухопутных войск США (Army’s 10th Special Forces Group), который уже занимался подготовкой украинского спецназа на базе на западе страны. Чтобы оценить текущий в этом штабе процесс, необходимо знать, что это за 10-й полк спецназа США.Силы специального назначения Сухопутных войск США, широко известные как "зеленые береты", в качестве девиза заявляют миссию "De Oppresso Liber" ("Освобождать угнетенных"). Они ведут не столько открытые войны, сколько диверсионные, противоповстанческие, контртеррористические и другие специальные мероприятия, включая свержение неугодных США правительств в третьих странах и подготовку иностранных военных для совместных задач. Главная задача "зеленых беретов" — проникать на оккупированные врагом территории и вместе с местными силами вести скрытную борьбу. К слову, Рэмбо в исполнении Сильвестра Сталлоне как раз и был "зеленым беретом", неспособным вернуться в мирную жизнь.Десятый полк спецназа, созданный в 1952 году, предназначен именно для европейского театра военных действий, конкретно для ведения диверсионной войны после "советского вторжения" в Европу — так называемые stay behind подразделения. Да, в то время как Советский Союз был занят восстановлением страны, радикальные круги США, опираясь на нацистскую сеть генерала Рейнхарда Гелена (начальника разведки Восточного фронта, перешедшего на сторону Соединенных Штатов), готовились к противодействию СССР.Первая зарубежная база была оборудована в ноябре 1953 года в городе Бад-Тёльц (Bad Tölz) в Баварии, в построенных в 1937 году для частей СС казармах. Планировалось, что половину личного состава составят европейцы, убежденные антикоммунисты: читай — недобитые наци. Часть американских кадров изначально принадлежала ЦРУ. В 1955 году "Нью-Йорк таймс" впервые упомянула 10-й полк как "освободительные" войска для борьбы в тылу врага.В 1960-е 10-й полк вел подготовку по нетрадиционной войне для партнеров по НАТО. В 1990-1991 годах "зеленые береты" участвовали в первой войне в Персидском заливе. По этому поводу газета "Бостон геральд" сообщила: "Склонность 10-го полка спецназа к секретности настолько высока, что пресс-атташе военной базы не знал, что подразделение отправилось на войну, пока они не вернулись домой". Во второй раз в Ирак группа зашла еще до официального вторжения вместе с Центром специальных мероприятий ЦРУ, который ведет черные операции, всегда отрицаемые правительством.У 10-го полка спецназа есть свой герой-символ, чьим именем названа ежегодная награда для лучшего оперативного подразделения. Он же в 2010 году был назван первым (!) почетным членом полка, а в 2011-м введен в Зал почета Командования специальных операций США. Зовут героя Ларри Торн, в финском оригинале Лаури Терни. Свою славу он завоевал как солдат трех армий, посвятивший жизнь борьбе с коммунистами: в рядах финской армии в Зимней войне и во время Второй мировой, за что получил высшую награду Финляндии — Крест Маннергейма; в финском добровольческом батальоне ваффен-СС после выхода Финляндии из войны с СССР в сентябре 1944-го; и в спецназе армии США во Вьетнаме. Оцените: именно такого типа нужно было выбрать главным героем из всех американцев и европейцев, отслуживших в полку за семьдесят лет.Самые секретные и кровавые американские операции против непокорных в годы холодной войны, свержение правительств, героизация нациста — все это будни 10-го полка спецназа на протяжении десятилетий. Но есть и больше. Внимательные и интересующиеся военной историей читатели еще при упоминании подразделений stay behind и затем на словах "подготовка по нетрадиционной войне для партнеров по НАТО" в 1960-е годы могли воскликнуть: неужели "Гладио"?! Верная гипотеза, уважаемые читатели.Об операции "Гладио", одном из самых темных и кровавых секретов ЦРУ, стало известно в 1990 году. Оказалось, что в 1960-80-е в Западной Европе действовали секретные подразделения под контролем ЦРУ, созданные национальными спецслужбами. Изначально эти ячейки из ультраправых радикалов должны были "воевать в тылу", но поскольку Советский Союз все никак не шел войной на Европу, а левые правительства на континенте набирали популярность, сеть перешла к проведению терактов в рамках "стратегии напряженности". Ответственность за теракты возлагалась на левых радикалов, таким образом компрометируя местные левые партии и Москву, а целью такого терроризма "под чужим флагом" было поддержание единства НАТО. В одной Италии с 1969-го по 1987-й было совершено более 14 500 (!) терактов — это были "свинцовые семидесятые". Почти 500 человек погибли, около 1200 были ранены. Один из главных специалистов по этой теме, швейцарский исследователь Даниэль Гансер раскрыл большую часть сети в книге "Секретные армии НАТО: операция "Гладио" и терроризм в Западной Европе".И кто же готовил европейских террористов сети "Гладио"? Они проходили подготовку на базе… 10-го полка спецназа США в Бад-Тёльце в Германии. Командир итальянской сети "Гладио" генерал Серравалле рассказывал, как в 1972 году "посетил 10-й полк специального назначения в бывших казармах СС в Бад-Тёльце по меньшей мере дважды. Их командиром был полковник Людвиг Фастенхаммер, истинный Рэмбо".Таким образом, на сегодня имеем следующий факт: секретный штаб в Германии с высококомпетентными кадрами и обширным опытом черных спецопераций, включая терроризм "под чужим флагом", с нацистом в качестве героя, при участии 20 стран НАТО — этот штаб организует и ведет украинскими и собственными руками военные действия против России.Кто командует этим штабом на военной базе в Германии? Десятый полк спецназа подчиняется региональному Европейскому командованию (EUCOM) и функциональному Командованию специальных операций в Европе (SOCEUR). Руководство Европейского командования США только что обновилось: на этот пост 1 июля заступил генерал Кристофер Каволи. Четвертого июля он же стал Верховным главнокомандующим союзными войсками в Европе — эти две должности совмещаются.Познакомимся с генералом Каволи. Сын офицера ВС США итальянского происхождения, Кристофер Каволи родился в Вюрцбурге в Западной Германии, вырос в Риме, Вероне, Виченце (где также велась подготовка террористов "Гладио") и Гиссене. Окончил ни много ни мало Принстон в 1987-м и вернулся на базу в Виченце десантником на 1988-1991 годы. В 1995-м поступил на программу подготовки офицеров для работы за рубежом, в 1997 году окончил уже Йель со степенью магистра по России и Восточной Европе. В 1999 году майор Каволи стал начальником отдела перспективных операций 10-й горной дивизии и был направлен в Боснию. С 2001-го подполковник Каволи был директором по России в Управлении стратегических планов и политики Объединенного штаба. Воевал в Афганистане. После милитаризации конфликта в Донбассе Каволи в июле 2014-го возглавил Объединенное многонациональное учебное командование 7-й армии на учебном полигоне Графенвор (Grafenwöhr) в Германии. А до того занимался примерно тем же: с октября 2020-го был командующим армией США в Европе и Африке (два региона в том же году были объединены в единое командование). Говорит на пяти языках, включая русский.Таким образом, действиями США и НАТО в Европе командует потомственный офицер, интеллектуальный стратег с отличным знанием советских и российских военных дел и политики, а также обширным опытом специальных боевых действий. Это, наверное, самый квалифицированный кадр в военной системе США, который мог бы занимать сегодня главную военную должность в Европе.Итак, Соединенные Штаты закладывают в Европе серьезную военную инфраструктуру под командованием наиболее компетентных кадров — на длительный военный конфликт с целью изматывания и истощения России. Мы должны быть готовы к такому сценарию не только в военном, но и в экономическом отношении, причем относительный выигрыш в этом противостоянии может быть достигнут только путем лучшей, чем США, организации и интеллекта.

https://ria.ru/20220710/voyna-1801429452.html

https://ria.ru/20220626/spetsnaz-1798222130.html

https://ria.ru/20220628/nato-1798566553.html

https://ria.ru/20220518/oruzhie-1788951725.html

https://ria.ru/20220709/tsru-1801359732.html

https://ria.ru/20220709/naemniki-1801348277.html

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авторы, сша, нато, центральное разведывательное управление (цру), вооруженные силы сша, европа, россия, украина, донбасс, ситуация в днр и лнр