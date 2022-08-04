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Путин не планирует лететь в Петербург на 85 лет со дня рождения Собчака - РИА Новости, 04.08.2022
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Путин не планирует лететь в Петербург на 85 лет со дня рождения Собчака
Путин не планирует лететь в Петербург на 85 лет со дня рождения Собчака - РИА Новости, 04.08.2022
Путин не планирует лететь в Петербург на 85 лет со дня рождения Собчака
В планах президента России Владимира Путина нет поездки в Санкт-Петербург на 85 лет со дня рождения бывшего мэра города Анатолия Собчака, сообщил... РИА Новости, 04.08.2022
2022-08-04T17:34
2022-08-04T17:34
политика
владимир путин
анатолий собчак
дмитрий песков
санкт-петербург
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МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. В планах президента России Владимира Путина нет поездки в Санкт-Петербург на 85 лет со дня рождения бывшего мэра города Анатолия Собчака, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков."Поездки в Питер нет. Он иногда в Питер летал в этот день. Но сейчас нет", - сказал Песков журналистам.Он добавил, что сейчас рабочий график президента очень и очень напряженный, "в основном, это то, что не публикуется, то, что не афишируется, но график напряженный".
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политика, владимир путин, анатолий собчак, дмитрий песков, санкт-петербург
17:34 04.08.2022
 
Путин не планирует лететь в Петербург на 85 лет со дня рождения Собчака

Песков: Путин не планирует лететь в Петербург на 85 лет со дня рождения Собчака

© РИА Новости / Борис Бабанов / Перейти в фотобанкIII внеочередной Съезд народных депутатов СССР. Выступает народный депутат СССР Анатолий Собчак
III внеочередной Съезд народных депутатов СССР. Выступает народный депутат СССР Анатолий Собчак - РИА Новости, 1920, 04.08.2022
© РИА Новости / Борис Бабанов
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III внеочередной Съезд народных депутатов СССР. Выступает народный депутат СССР Анатолий Собчак. Архивное фото
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МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. В планах президента России Владимира Путина нет поездки в Санкт-Петербург на 85 лет со дня рождения бывшего мэра города Анатолия Собчака, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
"Поездки в Питер нет. Он иногда в Питер летал в этот день. Но сейчас нет", - сказал Песков журналистам.
Он добавил, что сейчас рабочий график президента очень и очень напряженный, "в основном, это то, что не публикуется, то, что не афишируется, но график напряженный".
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ПолитикаВладимир ПутинАнатолий СобчакДмитрий ПесковСанкт-Петербург
 
 
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