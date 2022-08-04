https://ria.ru/20220804/sobchak-1807292102.html

Путин не планирует лететь в Петербург на 85 лет со дня рождения Собчака

Путин не планирует лететь в Петербург на 85 лет со дня рождения Собчака - РИА Новости, 04.08.2022

Путин не планирует лететь в Петербург на 85 лет со дня рождения Собчака

В планах президента России Владимира Путина нет поездки в Санкт-Петербург на 85 лет со дня рождения бывшего мэра города Анатолия Собчака, сообщил... РИА Новости, 04.08.2022

2022-08-04T17:34

2022-08-04T17:34

2022-08-04T17:34

политика

владимир путин

анатолий собчак

дмитрий песков

санкт-петербург

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МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. В планах президента России Владимира Путина нет поездки в Санкт-Петербург на 85 лет со дня рождения бывшего мэра города Анатолия Собчака, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков."Поездки в Питер нет. Он иногда в Питер летал в этот день. Но сейчас нет", - сказал Песков журналистам.Он добавил, что сейчас рабочий график президента очень и очень напряженный, "в основном, это то, что не публикуется, то, что не афишируется, но график напряженный".

https://ria.ru/20211212/putin-1763311724.html

санкт-петербург

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

политика, владимир путин, анатолий собчак, дмитрий песков, санкт-петербург