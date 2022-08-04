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Песков назвал продуктовую сделку примером того, как можно договариваться - РИА Новости, 04.08.2022
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Песков назвал продуктовую сделку примером того, как можно договариваться
Песков назвал продуктовую сделку примером того, как можно договариваться - РИА Новости, 04.08.2022
Песков назвал продуктовую сделку примером того, как можно договариваться
Стамбульские соглашения о вывозе украинского зерна и поставках российского продовольствия демонстрируют, как можно договариваться, заявил пресс-секретарь... РИА Новости, 04.08.2022
2022-08-04T13:53
2022-08-04T15:38
в мире
турция
россия
оон
антониу гутерреш
реджеп тайип эрдоган
дмитрий песков
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МОСКВА, 4 авг — РИА Новости. Стамбульские соглашения о вывозе украинского зерна и поставках российского продовольствия демонстрируют, как можно договариваться, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.Пресс-секретарь добавил, что согласованный механизм — не одноразовый, он должен обеспечить вывоз скопившегося в портах зерна.Представители России, Украины, Турции и ООН 22 июля подписали пакет из двух документов. Первый содержит обязательства ООН по снятию различных ограничений на экспорт российской сельхозпродукции и удобрений на мировые рынки. Второй устанавливает предложенный Россией алгоритм безопасного вывоза украинской сельхозпродукции из трех портов на Черном море по гуманитарному коридору.По оценке замгенсека ООН, исполнительного секретаря Экономической комиссии по Африке Веры Сонгве, выполнение "продуктовой сделки" позволит поставить на мировые рынки 23 миллиона тонн украинского зерна.Первый сухогруз с кукурузой вышел из порта Одессы в понедельник утром. В ООН неоднократно заявляли об угрозе возникновения продовольственного кризиса из-за дефицита зерна. Запад, в свою очередь, обвинял Россию в том, что злаки с Украины не поступают на мировые рынки. Москва категорически отвергала эти обвинения. В дальнейшем выяснилось, что украинские военные подожгли зерно в порту Мариуполя, а также заминировали часть акватории Черного моря.
https://ria.ru/20220803/zerno-1807084178.html
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в мире, турция, россия, оон, антониу гутерреш, реджеп тайип эрдоган, дмитрий песков
13:53 04.08.2022 (обновлено: 15:38 04.08.2022)
 
Песков назвал продуктовую сделку примером того, как можно договариваться

Песков отметил вклад Гутерреша и Эрдогана в заключение продуктовой сделки

© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкДмитрий Песков
Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 04.08.2022
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Дмитрий Песков. Архивное фото
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МОСКВА, 4 авг — РИА Новости. Стамбульские соглашения о вывозе украинского зерна и поставках российского продовольствия демонстрируют, как можно договариваться, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

"Это хороший пример того, что самые сложные вопросы можно решать при учете интересов всех сторон. Здесь в данном случае можно ответить очень позитивно о господине Гутерреше и, конечно, огромный вклад, который внес лично президент Турции Эрдоган. Да, это пример того, как можно договариваться", — сказал представитель Кремля.

Пресс-секретарь добавил, что согласованный механизм — не одноразовый, он должен обеспечить вывоз скопившегося в портах зерна.
Представители России, Украины, Турции и ООН 22 июля подписали пакет из двух документов. Первый содержит обязательства ООН по снятию различных ограничений на экспорт российской сельхозпродукции и удобрений на мировые рынки. Второй устанавливает предложенный Россией алгоритм безопасного вывоза украинской сельхозпродукции из трех портов на Черном море по гуманитарному коридору.
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По оценке замгенсека ООН, исполнительного секретаря Экономической комиссии по Африке Веры Сонгве, выполнение "продуктовой сделки" позволит поставить на мировые рынки 23 миллиона тонн украинского зерна.
Первый сухогруз с кукурузой вышел из порта Одессы в понедельник утром.
В ООН неоднократно заявляли об угрозе возникновения продовольственного кризиса из-за дефицита зерна. Запад, в свою очередь, обвинял Россию в том, что злаки с Украины не поступают на мировые рынки. Москва категорически отвергала эти обвинения. В дальнейшем выяснилось, что украинские военные подожгли зерно в порту Мариуполя, а также заминировали часть акватории Черного моря.
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