https://ria.ru/20220804/sdelka-1807219695.html

Песков назвал продуктовую сделку примером того, как можно договариваться

Песков назвал продуктовую сделку примером того, как можно договариваться - РИА Новости, 04.08.2022

Песков назвал продуктовую сделку примером того, как можно договариваться

Стамбульские соглашения о вывозе украинского зерна и поставках российского продовольствия демонстрируют, как можно договариваться, заявил пресс-секретарь... РИА Новости, 04.08.2022

2022-08-04T13:53

2022-08-04T13:53

2022-08-04T15:38

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МОСКВА, 4 авг — РИА Новости. Стамбульские соглашения о вывозе украинского зерна и поставках российского продовольствия демонстрируют, как можно договариваться, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.Пресс-секретарь добавил, что согласованный механизм — не одноразовый, он должен обеспечить вывоз скопившегося в портах зерна.Представители России, Украины, Турции и ООН 22 июля подписали пакет из двух документов. Первый содержит обязательства ООН по снятию различных ограничений на экспорт российской сельхозпродукции и удобрений на мировые рынки. Второй устанавливает предложенный Россией алгоритм безопасного вывоза украинской сельхозпродукции из трех портов на Черном море по гуманитарному коридору.По оценке замгенсека ООН, исполнительного секретаря Экономической комиссии по Африке Веры Сонгве, выполнение "продуктовой сделки" позволит поставить на мировые рынки 23 миллиона тонн украинского зерна.Первый сухогруз с кукурузой вышел из порта Одессы в понедельник утром. В ООН неоднократно заявляли об угрозе возникновения продовольственного кризиса из-за дефицита зерна. Запад, в свою очередь, обвинял Россию в том, что злаки с Украины не поступают на мировые рынки. Москва категорически отвергала эти обвинения. В дальнейшем выяснилось, что украинские военные подожгли зерно в порту Мариуполя, а также заминировали часть акватории Черного моря.

https://ria.ru/20220803/zerno-1807084178.html

https://ria.ru/20220803/oon-1807083410.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, турция, россия, оон, антониу гутерреш, реджеп тайип эрдоган, дмитрий песков