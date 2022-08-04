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Глава Херсонской области Сальдо сообщил о госпитализации
Глава Херсонской области Сальдо сообщил о госпитализации - РИА Новости, 05.08.2022
Глава Херсонской области Сальдо сообщил о госпитализации
Глава администрации Херсонской области Владимир Сальдо сообщил, что по настоянию врачей пройдет медобследование, его обязанности временно будет исполнять... РИА Новости, 05.08.2022
2022-08-04T22:54
2022-08-04T22:54
2022-08-05T02:18
специальная военная операция на украине
херсонская область
владимир сальдо
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владимир путин
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украина
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МОСКВА, 4 авг — РИА Новости. Глава администрации Херсонской области Владимир Сальдо сообщил, что по настоянию врачей пройдет медобследование, его обязанности временно будет исполнять председатель правительства региона Сергей Елисеев.По словам чиновника, на медобследовании настаивал министр здравоохранения области, которому не понравился его внешний вид.После того, как Сальдо отказался от медосмотра, глава ведомства привел в его кабинет докторов, которые настояли на немедленной госпитализации. "Обсудив это с коллегами, решил согласиться с предложениями врачей", — написал Сальдо в своем Telegam-канале.Россия с 24 февраля проводит спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель — освободить Донбасс и создать условия, гарантирующие безопасность самой России.В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области. В обоих регионах сформированы новые администрации, идет вещание российских телеканалов и радиостанций, восстанавливаются торговые связи с Крымом. Регионы объявили о планах войти в состав России.
https://ria.ru/20220711/pokushenie-1801718244.html
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херсонская область , владимир сальдо, в мире, владимир путин, россия, украина
22:54 04.08.2022 (обновлено: 02:18 05.08.2022)
Глава Херсонской области Сальдо сообщил о госпитализации
Глава Херсонской администрации Сальдо заявил о своей госпитализации