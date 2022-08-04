https://ria.ru/20220804/putin-1807283350.html
Пресс-конференции Путина и Эрдогана не будет из-за графика турецкой стороны
Пресс-конференции Путина и Эрдогана не будет из-за графика турецкой стороны - РИА Новости, 04.08.2022
Пресс-конференции Путина и Эрдогана не будет из-за графика турецкой стороны
Совместная пресс-конференция лидеров России и Турции Владимира Путина и Тайипа Эрдогана по итогам переговоров в Сочи 5 августа не состоится из-за графика... РИА Новости, 04.08.2022
2022-08-04T17:08
2022-08-04T17:08
2022-08-04T17:21
политика
владимир путин
реджеп тайип эрдоган
россия
турция
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МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Совместная пресс-конференция лидеров России и Турции Владимира Путина и Тайипа Эрдогана по итогам переговоров в Сочи 5 августа не состоится из-за графика турецкой стороны, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков."Пресс-конференция с Эрдоганом у них по времени не получается, у турецкой стороны. Мы-то собственно были готовы, но у них не получается по времени", - сказал он журналистам.
https://ria.ru/20220804/putin-1807182382.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, владимир путин, реджеп тайип эрдоган, россия, турция
17:08 04.08.2022 (обновлено: 17:21 04.08.2022)
Пресс-конференции Путина и Эрдогана не будет из-за графика турецкой стороны
Песков: пресс-конференции Путина и Эрдогана не будет из-за графика турецкой стороны