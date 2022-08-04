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Пресс-конференции Путина и Эрдогана не будет из-за графика турецкой стороны - РИА Новости, 04.08.2022
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Пресс-конференции Путина и Эрдогана не будет из-за графика турецкой стороны
Пресс-конференции Путина и Эрдогана не будет из-за графика турецкой стороны - РИА Новости, 04.08.2022
Пресс-конференции Путина и Эрдогана не будет из-за графика турецкой стороны
Совместная пресс-конференция лидеров России и Турции Владимира Путина и Тайипа Эрдогана по итогам переговоров в Сочи 5 августа не состоится из-за графика... РИА Новости, 04.08.2022
2022-08-04T17:08
2022-08-04T17:21
политика
владимир путин
реджеп тайип эрдоган
россия
турция
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МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Совместная пресс-конференция лидеров России и Турции Владимира Путина и Тайипа Эрдогана по итогам переговоров в Сочи 5 августа не состоится из-за графика турецкой стороны, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков."Пресс-конференция с Эрдоганом у них по времени не получается, у турецкой стороны. Мы-то собственно были готовы, но у них не получается по времени", - сказал он журналистам.
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политика, владимир путин, реджеп тайип эрдоган, россия, турция
17:08 04.08.2022 (обновлено: 17:21 04.08.2022)
 
Пресс-конференции Путина и Эрдогана не будет из-за графика турецкой стороны

Песков: пресс-конференции Путина и Эрдогана не будет из-за графика турецкой стороны

© POOL / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган
Президент РФ Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган
© POOL
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Президент РФ Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Архивное фото
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МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Совместная пресс-конференция лидеров России и Турции Владимира Путина и Тайипа Эрдогана по итогам переговоров в Сочи 5 августа не состоится из-за графика турецкой стороны, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
"Пресс-конференция с Эрдоганом у них по времени не получается, у турецкой стороны. Мы-то собственно были готовы, но у них не получается по времени", - сказал он журналистам.
Президент России Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган - РИА Новости, 1920, 04.08.2022
12:08
Путин и Эрдоган обсудят расширение торгово-экономических связей
 
ПолитикаВладимир ПутинРеджеп Тайип ЭрдоганРоссияТурция
 
 
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