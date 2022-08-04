https://ria.ru/20220804/putin-1807283350.html

Пресс-конференции Путина и Эрдогана не будет из-за графика турецкой стороны

Пресс-конференции Путина и Эрдогана не будет из-за графика турецкой стороны - РИА Новости, 04.08.2022

Пресс-конференции Путина и Эрдогана не будет из-за графика турецкой стороны

Совместная пресс-конференция лидеров России и Турции Владимира Путина и Тайипа Эрдогана по итогам переговоров в Сочи 5 августа не состоится из-за графика... РИА Новости, 04.08.2022

2022-08-04T17:08

2022-08-04T17:08

2022-08-04T17:21

политика

владимир путин

реджеп тайип эрдоган

россия

турция

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МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Совместная пресс-конференция лидеров России и Турции Владимира Путина и Тайипа Эрдогана по итогам переговоров в Сочи 5 августа не состоится из-за графика турецкой стороны, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков."Пресс-конференция с Эрдоганом у них по времени не получается, у турецкой стороны. Мы-то собственно были готовы, но у них не получается по времени", - сказал он журналистам.

https://ria.ru/20220804/putin-1807182382.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

политика, владимир путин, реджеп тайип эрдоган, россия, турция