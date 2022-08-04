https://ria.ru/20220804/provokatsii-1807117401.html
В МИД предупредили о риске провокаций на ядерных объектах Украины
В МИД предупредили о риске провокаций на ядерных объектах Украины - РИА Новости, 04.08.2022
В МИД предупредили о риске провокаций на ядерных объектах Украины
Действия российских военных на Украине не угрожают ядерной безопасности, а напротив, направлены на защиту объектов от провокаций со стороны Киева, риск которых... РИА Новости, 04.08.2022
2022-08-04T00:40
2022-08-04T00:40
2022-08-04T01:09
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ООН, 3 авг - РИА Новости. Действия российских военных на Украине не угрожают ядерной безопасности, а напротив, направлены на защиту объектов от провокаций со стороны Киева, риск которых существует, заявил заместитель директора департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД Игорь Вишневецкий.Дипломат выступил с ответным словом на обзорной конференции стран - участниц Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) в ООН, чтобы высказаться о заявленных озабоченностях в контексте безопасности на Чернобыльской и Запорожской атомных станциях.При этом Вишневецкий подчеркнул, что "подобный риск несомненно существует".Дипломат также отметил, что Россия была готова содействовать визиту МАГАТЭ на Запорожскую АЭС, гарантировала безопасность, однако секретарит организации отказался организовать поездку, что сыграло на руку Киеву. "Уверены, что Киев изначально был заинтересован в срыве этой миссии, чтобы не допустить невыгодных оценок МАГАТЭ о том, что станция работает в штатном режиме", - заключил он.Дипломат подчеркнул, что РФ отвергает голословные обвинения о том, что Россия препятствует посещению инспекторами станции и "абсурдные домыслы", будто там создается военная база. "Более нелепых пропагандистских вбросов слышать не приходилось", - сказал он.С марта российские военные охраняют Запорожскую АЭС, которая расположена на левом берегу Днепра, рядом с городом Энергодар. В МИД подчеркивали оправданность взятия российскими военными под охрану электростанции с точки зрения предотвращения утечек ядерных и радиоактивных материалов. В ведомстве также напомнили, что станция в настоящий момент управляется украинским оператором.Украинские беспилотники неоднократно атаковали территорию Запорожской АЭС. Официальный представитель МИД Мария Захарова заявляла, что Киев атаками беспилотников создает угрозы атомным объектам Украины, пытается спровоцировать ядерную катастрофу в Европе. Россия обратилась к МАГАТЭ по поводу атак киевских беспилотников на Запорожскую АЭС, ждет реакции международного сообщества. Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси, выступая на Обзорной конференции ДНЯО, заявил, что готов посетить Запорожскую АЭС.
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00:40 04.08.2022 (обновлено: 01:09 04.08.2022)
В МИД предупредили о риске провокаций на ядерных объектах Украины
Дипломат Вишневецкий: существует риск провокаций на ядерных объектах Украины
ООН, 3 авг - РИА Новости. Действия российских военных на Украине не угрожают ядерной безопасности, а напротив, направлены на защиту объектов от провокаций со стороны Киева, риск которых существует, заявил заместитель директора департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД Игорь Вишневецкий.
Дипломат выступил с ответным словом на обзорной конференции стран - участниц Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) в ООН
, чтобы высказаться о заявленных озабоченностях в контексте безопасности на Чернобыльской и Запорожской атомных станциях.
"Действия наших Вооруженных сил никоим образом не наносят ущерб ядерной безопасности на Украине. Российские военные взяли под охрану эти станции с одной единственной целью — недопущение использования националистическими украинскими формированиями, а также иностранными наемниками сложившейся в стране обстановки для организации ядерной провокации, которые бы имели катастрофические последствия", - сказал дипломат.
При этом Вишневецкий подчеркнул, что "подобный риск несомненно существует".
Дипломат также отметил, что Россия была готова содействовать визиту МАГАТЭ на Запорожскую АЭС, гарантировала безопасность, однако секретарит организации отказался организовать поездку, что сыграло на руку Киеву. "Уверены, что Киев изначально был заинтересован в срыве этой миссии, чтобы не допустить невыгодных оценок МАГАТЭ о том, что станция работает в штатном режиме", - заключил он.
Дипломат подчеркнул, что РФ отвергает голословные обвинения о том, что Россия препятствует посещению инспекторами станции и "абсурдные домыслы", будто там создается военная база. "Более нелепых пропагандистских вбросов слышать не приходилось", - сказал он.
С марта российские военные охраняют Запорожскую АЭС, которая расположена на левом берегу Днепра
, рядом с городом Энергодар
. В МИД подчеркивали оправданность взятия российскими военными под охрану электростанции с точки зрения предотвращения утечек ядерных и радиоактивных материалов. В ведомстве также напомнили, что станция в настоящий момент управляется украинским оператором.
Украинские беспилотники неоднократно атаковали территорию Запорожской АЭС. Официальный представитель МИД Мария Захарова
заявляла, что Киев
атаками беспилотников создает угрозы атомным объектам Украины, пытается спровоцировать ядерную катастрофу в Европе. Россия обратилась к МАГАТЭ
по поводу атак киевских беспилотников на Запорожскую АЭС, ждет реакции международного сообщества. Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси
, выступая на Обзорной конференции ДНЯО, заявил, что готов посетить Запорожскую АЭС.