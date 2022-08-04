https://ria.ru/20220804/provokatsii-1807117401.html

В МИД предупредили о риске провокаций на ядерных объектах Украины

В МИД предупредили о риске провокаций на ядерных объектах Украины - РИА Новости, 04.08.2022

В МИД предупредили о риске провокаций на ядерных объектах Украины

Действия российских военных на Украине не угрожают ядерной безопасности, а напротив, направлены на защиту объектов от провокаций со стороны Киева, риск которых... РИА Новости, 04.08.2022

2022-08-04T00:40

2022-08-04T00:40

2022-08-04T01:09

специальная военная операция на украине

украина

россия

в мире

оон

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/13/1789528818_0:0:3132:1763_1920x0_80_0_0_15ecdb13c88d5fbe6f9f0bab6bbd6fb9.jpg

ООН, 3 авг - РИА Новости. Действия российских военных на Украине не угрожают ядерной безопасности, а напротив, направлены на защиту объектов от провокаций со стороны Киева, риск которых существует, заявил заместитель директора департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД Игорь Вишневецкий.Дипломат выступил с ответным словом на обзорной конференции стран - участниц Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) в ООН, чтобы высказаться о заявленных озабоченностях в контексте безопасности на Чернобыльской и Запорожской атомных станциях.При этом Вишневецкий подчеркнул, что "подобный риск несомненно существует".Дипломат также отметил, что Россия была готова содействовать визиту МАГАТЭ на Запорожскую АЭС, гарантировала безопасность, однако секретарит организации отказался организовать поездку, что сыграло на руку Киеву. "Уверены, что Киев изначально был заинтересован в срыве этой миссии, чтобы не допустить невыгодных оценок МАГАТЭ о том, что станция работает в штатном режиме", - заключил он.Дипломат подчеркнул, что РФ отвергает голословные обвинения о том, что Россия препятствует посещению инспекторами станции и "абсурдные домыслы", будто там создается военная база. "Более нелепых пропагандистских вбросов слышать не приходилось", - сказал он.С марта российские военные охраняют Запорожскую АЭС, которая расположена на левом берегу Днепра, рядом с городом Энергодар. В МИД подчеркивали оправданность взятия российскими военными под охрану электростанции с точки зрения предотвращения утечек ядерных и радиоактивных материалов. В ведомстве также напомнили, что станция в настоящий момент управляется украинским оператором.Украинские беспилотники неоднократно атаковали территорию Запорожской АЭС. Официальный представитель МИД Мария Захарова заявляла, что Киев атаками беспилотников создает угрозы атомным объектам Украины, пытается спровоцировать ядерную катастрофу в Европе. Россия обратилась к МАГАТЭ по поводу атак киевских беспилотников на Запорожскую АЭС, ждет реакции международного сообщества. Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси, выступая на Обзорной конференции ДНЯО, заявил, что готов посетить Запорожскую АЭС.

https://ria.ru/20220803/zaporozhe-1806871134.html

https://ria.ru/20220803/oruzhie-1806820127.html

украина

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

украина, россия, в мире, оон