Рейтинг@Mail.ru
AB InBev Efes локализовала в России производство иностранных брендов пива - РИА Новости, 04.08.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220804/pivo-1807355042.html
AB InBev Efes локализовала в России производство иностранных брендов пива
AB InBev Efes локализовала в России производство иностранных брендов пива - РИА Новости, 04.08.2022
AB InBev Efes локализовала в России производство иностранных брендов пива
Пивоваренная компания AB InBev Efes сообщила, что наладила выпуск на территории России пива ряда иностранных брендов - Spaten, Franziskaner, Leffe Blonde и... РИА Новости, 04.08.2022
2022-08-04T20:51
2022-08-04T20:51
экономика
россия
ульяновск
калуга
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/13/1759746469_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_405a74e3e51f81d422b4c571f955301c.jpg
МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Пивоваренная компания AB InBev Efes сообщила, что наладила выпуск на территории России пива ряда иностранных брендов - Spaten, Franziskaner, Leffe Blonde и Brune - из-за логистических сложностей."Крупнейшая пивоваренная компания в России AB InBev Efes успешно локализовала производство импортных брендов Spaten, Franziskaner, Leffe Blonde и Brune", - говорится в сообщении.Отмечается, что теперь локализованные бренды производятся на заводах в Ульяновске, Калуге, Омске, Волжском, Саранске, Клину и Иванове."Решение о локализации было принято в связи с логистическими сложностями, которые повсеместно наблюдаются на рынке, с целью обеспечения бесперебойности коммерческих процессов и доступности продукции", - объясняет компания.AB InBev Efes была образована в 2018 году благодаря слиянию бизнесов бельгийского концерна AB InBev и турецкой Anadolu Efes. Сама компания в конце апреля сообщила, что акционеры (Anadolu Efes и AB InBev) вступили в активные переговоры в отношении продажи неконтролирующей доли AB InBev в совместном российском предприятии AB InBev Efes компании Anadolu Efes.
https://ria.ru/20220801/pivo-1806455523.html
россия
ульяновск
калуга
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/13/1759746469_27:0:1467:1080_1920x0_80_0_0_671541de0779bae45622c826c07cd88f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, россия, ульяновск, калуга
20:51 04.08.2022
 
AB InBev Efes локализовала в России производство иностранных брендов пива

AB InBev Efes локализовала в России производство пива Spaten, Franziskaner и Leffe Blonde

© Pixabay / Peter KraayvangerПиво разных сортов
Пиво разных сортов - РИА Новости, 1920, 04.08.2022
© Pixabay / Peter Kraayvanger
Пиво разных сортов. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Пивоваренная компания AB InBev Efes сообщила, что наладила выпуск на территории России пива ряда иностранных брендов - Spaten, Franziskaner, Leffe Blonde и Brune - из-за логистических сложностей.
"Крупнейшая пивоваренная компания в России AB InBev Efes успешно локализовала производство импортных брендов Spaten, Franziskaner, Leffe Blonde и Brune", - говорится в сообщении.
Пиво Heineken на полках в магазине - РИА Новости, 1920, 01.08.2022
1 августа, 16:02
Heineken и другие пивовары не торопятся уходить из России, заявил эксперт
Отмечается, что теперь локализованные бренды производятся на заводах в Ульяновске, Калуге, Омске, Волжском, Саранске, Клину и Иванове.
"Решение о локализации было принято в связи с логистическими сложностями, которые повсеместно наблюдаются на рынке, с целью обеспечения бесперебойности коммерческих процессов и доступности продукции", - объясняет компания.
AB InBev Efes была образована в 2018 году благодаря слиянию бизнесов бельгийского концерна AB InBev и турецкой Anadolu Efes. Сама компания в конце апреля сообщила, что акционеры (Anadolu Efes и AB InBev) вступили в активные переговоры в отношении продажи неконтролирующей доли AB InBev в совместном российском предприятии AB InBev Efes компании Anadolu Efes.
 
ЭкономикаРоссияУльяновскКалуга
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала