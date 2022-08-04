https://ria.ru/20220804/pivo-1807355042.html
AB InBev Efes локализовала в России производство иностранных брендов пива
AB InBev Efes локализовала в России производство иностранных брендов пива - РИА Новости, 04.08.2022
AB InBev Efes локализовала в России производство иностранных брендов пива
Пивоваренная компания AB InBev Efes сообщила, что наладила выпуск на территории России пива ряда иностранных брендов - Spaten, Franziskaner, Leffe Blonde и... РИА Новости, 04.08.2022
2022-08-04T20:51
2022-08-04T20:51
2022-08-04T20:51
экономика
россия
ульяновск
калуга
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МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Пивоваренная компания AB InBev Efes сообщила, что наладила выпуск на территории России пива ряда иностранных брендов - Spaten, Franziskaner, Leffe Blonde и Brune - из-за логистических сложностей."Крупнейшая пивоваренная компания в России AB InBev Efes успешно локализовала производство импортных брендов Spaten, Franziskaner, Leffe Blonde и Brune", - говорится в сообщении.Отмечается, что теперь локализованные бренды производятся на заводах в Ульяновске, Калуге, Омске, Волжском, Саранске, Клину и Иванове."Решение о локализации было принято в связи с логистическими сложностями, которые повсеместно наблюдаются на рынке, с целью обеспечения бесперебойности коммерческих процессов и доступности продукции", - объясняет компания.AB InBev Efes была образована в 2018 году благодаря слиянию бизнесов бельгийского концерна AB InBev и турецкой Anadolu Efes. Сама компания в конце апреля сообщила, что акционеры (Anadolu Efes и AB InBev) вступили в активные переговоры в отношении продажи неконтролирующей доли AB InBev в совместном российском предприятии AB InBev Efes компании Anadolu Efes.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, ульяновск, калуга
AB InBev Efes локализовала в России производство иностранных брендов пива
AB InBev Efes локализовала в России производство пива Spaten, Franziskaner и Leffe Blonde
МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Пивоваренная компания AB InBev Efes сообщила, что наладила выпуск на территории России пива ряда иностранных брендов - Spaten, Franziskaner, Leffe Blonde и Brune - из-за логистических сложностей.
"Крупнейшая пивоваренная компания в России
AB InBev Efes успешно локализовала производство импортных брендов Spaten, Franziskaner, Leffe Blonde и Brune", - говорится в сообщении.
Отмечается, что теперь локализованные бренды производятся на заводах в Ульяновске
, Калуге
, Омске
, Волжском
, Саранске
, Клину
и Иванове.
"Решение о локализации было принято в связи с логистическими сложностями, которые повсеместно наблюдаются на рынке, с целью обеспечения бесперебойности коммерческих процессов и доступности продукции", - объясняет компания.
AB InBev Efes была образована в 2018 году благодаря слиянию бизнесов бельгийского концерна AB InBev и турецкой Anadolu Efes. Сама компания в конце апреля сообщила, что акционеры (Anadolu Efes и AB InBev) вступили в активные переговоры в отношении продажи неконтролирующей доли AB InBev в совместном российском предприятии AB InBev Efes компании Anadolu Efes.