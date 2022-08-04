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В Кремле заявили, что Путин не планирует телефонных переговоров с Алиевым - РИА Новости, 04.08.2022
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В Кремле заявили, что Путин не планирует телефонных переговоров с Алиевым
В Кремле заявили, что Путин не планирует телефонных переговоров с Алиевым - РИА Новости, 04.08.2022
В Кремле заявили, что Путин не планирует телефонных переговоров с Алиевым
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что у российского лидера Владимира Путина в графике пока нет телефонных переговоров с президентом... РИА Новости, 04.08.2022
2022-08-04T13:43
2022-08-04T13:43
нагорный карабах
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МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что у российского лидера Владимира Путина в графике пока нет телефонных переговоров с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым на фоне напряженности в Нагорном Карабахе, но разговор можно оперативно согласовать."В настоящий момент в графике президента нет. Но если потребуется, то такой контакт может быть проведен весьма оперативно", - сказал он журналистам, отвечая на соответствующий вопрос.
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нагорный карабах
13:43 04.08.2022
 
В Кремле заявили, что Путин не планирует телефонных переговоров с Алиевым

Песков: Путин не планирует переговоров с Алиевым из-за обострения ситуации в Карабахе

© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкПрезидент России Владимир Путин и президент Азербайджана Ильхам Алиев
Президент России Владимир Путин и президент Азербайджана Ильхам Алиев - РИА Новости, 1920, 04.08.2022
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Президент России Владимир Путин и президент Азербайджана Ильхам Алиев. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что у российского лидера Владимира Путина в графике пока нет телефонных переговоров с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым на фоне напряженности в Нагорном Карабахе, но разговор можно оперативно согласовать.
"В настоящий момент в графике президента нет. Но если потребуется, то такой контакт может быть проведен весьма оперативно", - сказал он журналистам, отвечая на соответствующий вопрос.
Работа российского миротворческого контингента в Нагорном Карабахе - РИА Новости, 1920, 04.08.2022
12:26
Пашинян призвал конкретизировать детали миротворческой операции в Карабахе
 
Нагорный Карабах
 
 
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