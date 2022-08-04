https://ria.ru/20220804/peregovory-1807214784.html

В Кремле заявили, что Путин не планирует телефонных переговоров с Алиевым

В Кремле заявили, что Путин не планирует телефонных переговоров с Алиевым - РИА Новости, 04.08.2022

В Кремле заявили, что Путин не планирует телефонных переговоров с Алиевым

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что у российского лидера Владимира Путина в графике пока нет телефонных переговоров с президентом... РИА Новости, 04.08.2022

2022-08-04T13:43

2022-08-04T13:43

2022-08-04T13:43

нагорный карабах

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МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что у российского лидера Владимира Путина в графике пока нет телефонных переговоров с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым на фоне напряженности в Нагорном Карабахе, но разговор можно оперативно согласовать."В настоящий момент в графике президента нет. Но если потребуется, то такой контакт может быть проведен весьма оперативно", - сказал он журналистам, отвечая на соответствующий вопрос.

https://ria.ru/20220804/karabakh-1807188421.html

нагорный карабах

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нагорный карабах