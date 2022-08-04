https://ria.ru/20220804/peregovory-1807214784.html
В Кремле заявили, что Путин не планирует телефонных переговоров с Алиевым
В Кремле заявили, что Путин не планирует телефонных переговоров с Алиевым - РИА Новости, 04.08.2022
В Кремле заявили, что Путин не планирует телефонных переговоров с Алиевым
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что у российского лидера Владимира Путина в графике пока нет телефонных переговоров с президентом... РИА Новости, 04.08.2022
2022-08-04T13:43
2022-08-04T13:43
2022-08-04T13:43
нагорный карабах
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МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что у российского лидера Владимира Путина в графике пока нет телефонных переговоров с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым на фоне напряженности в Нагорном Карабахе, но разговор можно оперативно согласовать."В настоящий момент в графике президента нет. Но если потребуется, то такой контакт может быть проведен весьма оперативно", - сказал он журналистам, отвечая на соответствующий вопрос.
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нагорный карабах
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нагорный карабах
В Кремле заявили, что Путин не планирует телефонных переговоров с Алиевым
Песков: Путин не планирует переговоров с Алиевым из-за обострения ситуации в Карабахе