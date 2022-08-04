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Минздрав Якутии опроверг слухи о случаях оспы обезьян - РИА Новости, 04.08.2022
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Минздрав Якутии опроверг слухи о случаях оспы обезьян
Минздрав Якутии опроверг слухи о случаях оспы обезьян - РИА Новости, 04.08.2022
Минздрав Якутии опроверг слухи о случаях оспы обезьян
Минздрав Якутии в четверг опроверг сообщения из соцсетей о том, что в одной из больниц республики якобы лечат пациента с оспой обезьян. РИА Новости, 04.08.2022
2022-08-04T09:27
2022-08-04T09:27
россия
санкт-петербург
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
общество
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ЯКУТСК, 4 авг – РИА Новости. Минздрав Якутии в четверг опроверг сообщения из соцсетей о том, что в одной из больниц республики якобы лечат пациента с оспой обезьян."Минздрав республики опровергают слухи о случаях оспы обезьян в Якутии… по состоянию на 4 августа 2022 года, в Республике Саха (Якутия) не зарегистрировано случаев оспы обезьян. При этом ведомства готовы к выявлению и лечению больных с признаками этой болезни", - заявили в пресс-службе.По заявлению ведомства, подготовлены методические рекомендации по работе врачей в очагах оспы обезьян и по ее лабораторной диагностике.На днях единственного в России пациента с подтвержденной оспой обезьян выписали из больницы в Петербурге после выздоровления. Как сообщал источник РИА Новости в Роспотребнадзоре, возможность распространения заболевания предотвращена.При этом в федеральном научном центре Роспотребнадзора "Вектор" уже наладили производство тест-систем для выявления оспы обезьян и разослали ее в 20 ведомственных организаций. При необходимости производство могут увеличить, отмечали в "Векторе".
россия
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россия, санкт-петербург, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), общество
09:27 04.08.2022
 
Минздрав Якутии опроверг слухи о случаях оспы обезьян

Минздрав Якутии опроверг сообщения из соцсетей о новом случае оспы обезьян

© AP Photo / CDCРуки пациента с обезьяньей оспой
Руки пациента с обезьяньей оспой - РИА Новости, 1920, 04.08.2022
© AP Photo / CDC
Руки пациента с обезьяньей оспой. Архивное фото
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ЯКУТСК, 4 авг – РИА Новости. Минздрав Якутии в четверг опроверг сообщения из соцсетей о том, что в одной из больниц республики якобы лечат пациента с оспой обезьян.
"Минздрав республики опровергают слухи о случаях оспы обезьян в Якутии… по состоянию на 4 августа 2022 года, в Республике Саха (Якутия) не зарегистрировано случаев оспы обезьян. При этом ведомства готовы к выявлению и лечению больных с признаками этой болезни", - заявили в пресс-службе.
По заявлению ведомства, подготовлены методические рекомендации по работе врачей в очагах оспы обезьян и по ее лабораторной диагностике.
На днях единственного в России пациента с подтвержденной оспой обезьян выписали из больницы в Петербурге после выздоровления. Как сообщал источник РИА Новости в Роспотребнадзоре, возможность распространения заболевания предотвращена.
При этом в федеральном научном центре Роспотребнадзора "Вектор" уже наладили производство тест-систем для выявления оспы обезьян и разослали ее в 20 ведомственных организаций. При необходимости производство могут увеличить, отмечали в "Векторе".
Оспа обезьян: симптомы и распространение
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Оспа обезьян: симптомы, летальность и карта распространения заболевания
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РоссияСанкт-ПетербургФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Общество
 
 
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