https://ria.ru/20220804/mintsifry-1807267547.html
Минцифры не будет ужесточать требования по включению в реестр ПО
Минцифры не будет ужесточать требования по включению в реестр ПО - РИА Новости, 04.08.2022
Минцифры не будет ужесточать требования по включению в реестр ПО
Минцифры заявило, что не собирается ужесточать требования по включению софта в реестр российского программного обеспечения и, напротив, считает важным упростить РИА Новости, 04.08.2022
2022-08-04T16:23
2022-08-04T16:23
2022-08-04T16:49
общество
россия
министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минцифры россии)
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МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Минцифры заявило, что не собирается ужесточать требования по включению софта в реестр российского программного обеспечения и, напротив, считает важным упростить порядок."Минцифры не выступало с инициативой, при которой до 90% акций компании должно принадлежать российским гражданам. Никаких предложений, проектов нормативно-правовых актов на эту тему не разрабатывается. Более того, ранее министерство озвучивало предложения по снижению порога участия российских акционеров ниже 50%. Такой вариант предлагался для публичных компаний, которые торгуются на бирже. При условии, что ни у одного из иностранных держателей в одних руках доля не будет больше, чем у российских", - сообщило министерство в своем Telegram-канале.В Минцифры отметили, что упрощение порядка включения в реестр ПО важно с учетом вступления в силу поправок в Налоговый кодекс, которые расширяют число льготополучателей, например теперь на льготы смогут претендовать интернет-компании и ряд других.Министерство находится в диалоге с отраслевыми ассоциациями и обсуждает с ними варианты реализации предложений по смягчению требований.
https://ria.ru/20220802/mintsifry-1806702216.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, россия, министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минцифры россии)
16:23 04.08.2022 (обновлено: 16:49 04.08.2022)
Минцифры не будет ужесточать требования по включению в реестр ПО
Минцифры не будет ужесточать требования по включению в реестр российского ПО
МОСКВА, 4 авг - РИА Новости.
Минцифры заявило
, что не собирается ужесточать требования по включению софта в реестр российского программного обеспечения и, напротив, считает важным упростить порядок.
"Минцифры не выступало с инициативой, при которой до 90% акций компании должно принадлежать российским гражданам. Никаких предложений, проектов нормативно-правовых актов на эту тему не разрабатывается. Более того, ранее министерство озвучивало предложения по снижению порога участия российских акционеров ниже 50%. Такой вариант предлагался для публичных компаний, которые торгуются на бирже. При условии, что ни у одного из иностранных держателей в одних руках доля не будет больше, чем у российских", - сообщило министерство в своем Telegram-канале.
В Минцифры отметили, что упрощение порядка включения в реестр ПО важно с учетом вступления в силу поправок в Налоговый кодекс, которые расширяют число льготополучателей, например теперь на льготы смогут претендовать интернет-компании и ряд других.
Министерство находится в диалоге с отраслевыми ассоциациями и обсуждает с ними варианты реализации предложений по смягчению требований.