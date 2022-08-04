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Минцифры не будет ужесточать требования по включению в реестр ПО - РИА Новости, 04.08.2022
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Минцифры не будет ужесточать требования по включению в реестр ПО
Минцифры не будет ужесточать требования по включению в реестр ПО - РИА Новости, 04.08.2022
Минцифры не будет ужесточать требования по включению в реестр ПО
Минцифры заявило, что не собирается ужесточать требования по включению софта в реестр российского программного обеспечения и, напротив, считает важным упростить РИА Новости, 04.08.2022
2022-08-04T16:23
2022-08-04T16:49
общество
россия
министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минцифры россии)
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МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Минцифры заявило, что не собирается ужесточать требования по включению софта в реестр российского программного обеспечения и, напротив, считает важным упростить порядок."Минцифры не выступало с инициативой, при которой до 90% акций компании должно принадлежать российским гражданам. Никаких предложений, проектов нормативно-правовых актов на эту тему не разрабатывается. Более того, ранее министерство озвучивало предложения по снижению порога участия российских акционеров ниже 50%. Такой вариант предлагался для публичных компаний, которые торгуются на бирже. При условии, что ни у одного из иностранных держателей в одних руках доля не будет больше, чем у российских", - сообщило министерство в своем Telegram-канале.В Минцифры отметили, что упрощение порядка включения в реестр ПО важно с учетом вступления в силу поправок в Налоговый кодекс, которые расширяют число льготополучателей, например теперь на льготы смогут претендовать интернет-компании и ряд других.Министерство находится в диалоге с отраслевыми ассоциациями и обсуждает с ними варианты реализации предложений по смягчению требований.
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общество, россия, министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минцифры россии)
16:23 04.08.2022 (обновлено: 16:49 04.08.2022)
 
Минцифры не будет ужесточать требования по включению в реестр ПО

Минцифры не будет ужесточать требования по включению в реестр российского ПО

© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкПрограммирование
Программирование - РИА Новости, 1920, 04.08.2022
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Минцифры заявило, что не собирается ужесточать требования по включению софта в реестр российского программного обеспечения и, напротив, считает важным упростить порядок.
"Минцифры не выступало с инициативой, при которой до 90% акций компании должно принадлежать российским гражданам. Никаких предложений, проектов нормативно-правовых актов на эту тему не разрабатывается. Более того, ранее министерство озвучивало предложения по снижению порога участия российских акционеров ниже 50%. Такой вариант предлагался для публичных компаний, которые торгуются на бирже. При условии, что ни у одного из иностранных держателей в одних руках доля не будет больше, чем у российских", - сообщило министерство в своем Telegram-канале.
В Минцифры отметили, что упрощение порядка включения в реестр ПО важно с учетом вступления в силу поправок в Налоговый кодекс, которые расширяют число льготополучателей, например теперь на льготы смогут претендовать интернет-компании и ряд других.
Министерство находится в диалоге с отраслевыми ассоциациями и обсуждает с ними варианты реализации предложений по смягчению требований.
Программирование - РИА Новости, 1920, 02.08.2022
2 августа, 15:53
Минцифры предложило новый порядок аккредитации IT-компаний
 
ОбществоРоссияМинистерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ (Минцифры России)
 
 
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