https://ria.ru/20220804/mintsifry-1807267547.html

Минцифры не будет ужесточать требования по включению в реестр ПО

Минцифры не будет ужесточать требования по включению в реестр ПО - РИА Новости, 04.08.2022

Минцифры не будет ужесточать требования по включению в реестр ПО

Минцифры заявило, что не собирается ужесточать требования по включению софта в реестр российского программного обеспечения и, напротив, считает важным упростить РИА Новости, 04.08.2022

2022-08-04T16:23

2022-08-04T16:23

2022-08-04T16:49

общество

россия

министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минцифры россии)

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МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Минцифры заявило, что не собирается ужесточать требования по включению софта в реестр российского программного обеспечения и, напротив, считает важным упростить порядок."Минцифры не выступало с инициативой, при которой до 90% акций компании должно принадлежать российским гражданам. Никаких предложений, проектов нормативно-правовых актов на эту тему не разрабатывается. Более того, ранее министерство озвучивало предложения по снижению порога участия российских акционеров ниже 50%. Такой вариант предлагался для публичных компаний, которые торгуются на бирже. При условии, что ни у одного из иностранных держателей в одних руках доля не будет больше, чем у российских", - сообщило министерство в своем Telegram-канале.В Минцифры отметили, что упрощение порядка включения в реестр ПО важно с учетом вступления в силу поправок в Налоговый кодекс, которые расширяют число льготополучателей, например теперь на льготы смогут претендовать интернет-компании и ряд других.Министерство находится в диалоге с отраслевыми ассоциациями и обсуждает с ними варианты реализации предложений по смягчению требований.

https://ria.ru/20220802/mintsifry-1806702216.html

россия

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

общество, россия, министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минцифры россии)