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В Ленинградской области спасли мерина, по уши увязшего в болоте - РИА Новости, 04.08.2022
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Хорошие новости
https://ria.ru/20220804/merin-1807233351.html
В Ленинградской области спасли мерина, по уши увязшего в болоте
В Ленинградской области спасли мерина, по уши увязшего в болоте - РИА Новости, 04.08.2022
В Ленинградской области спасли мерина, по уши увязшего в болоте
Дежурный расчет пожарных спас лошадь, увязшую по шею в болоте во время конной прогулки во Всеволожском районе Ленинградской области, рассказали РИА Новости в... РИА Новости, 04.08.2022
2022-08-04T14:36
2022-08-04T14:48
хорошие новости
происшествия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
ленинградская область
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МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Дежурный расчет пожарных спас лошадь, увязшую по шею в болоте во время конной прогулки во Всеволожском районе Ленинградской области, рассказали РИА Новости в пресс-службе регионального главка МЧС в четверг.Молодой конь по кличке Бах накануне увяз по шею в лесном болоте во время конной прогулки возле коттеджного поселка "Особый статус". Прогулка могла закончиться трагедией, если бы не оперативная работа сотрудников пожарной части №100 Ленинградской областной противопожарной службы."В 20.35 в пожарно-спасательную службу поступило сообщение о том, что в болоте тонет лошадь, требуется помощь спасателей", - сказал собеседник агентства. По его словам, для спасения Баха под его брюхом и передними ногами пропустили тросы, а также веревки и пожарные рукава. Сотрудникам МЧС потребовалось много усилий, чтобы животное весом в несколько центнеров вытянуть из топи спустя несколько часов мучений.Четыре часа наездники поддерживали над водой голову животного, застрявшего по самую шею в вязкой жиже, чтобы мерин – крупный, но молодой конь по кличке Бах, не захлебнулся. Для спасения животного общими силами старались найти подмогу в ближайшей деревне – всё тщетно, – доступных тракторов или иной спецтехники на месте не оказалось… Потом искали связь, чтобы позвонить в службу спасения. Ситуация осложнялась тем, что в данной местности плохо работала сотовая сеть и определить точное местоположение, геолокацию оказалось затруднительным."Животное долго находилось в холодной жиже без какой-либо возможности двигаться – конь застрял основательно. Кроме того, брыкаясь в воде, животное могло повредить себе ноги о коряги, к тому же могло переохладиться. Поэтому нам нельзя было терять ни минуты", - приводит пресс-служба главка слова начальника караула 100-й пожарной части Олега Полнинова. Участники конной прогулки долго благодарили пожарных за успешное проведение необычной спасательной операции и их высокий профессионализм."К слову, дежурный караул, не успев прибыть в пожарную часть после спасения животного (не имея возможности толком умыться и переодеться), отправился на новый вызов – на тушение пожара. Такая работа…", - резюмировал представитель ведомства.
https://ria.ru/20210518/loshad-1732800266.html
https://ria.ru/20220804/korova-1807209101.html
https://ria.ru/20220721/medved-1804080113.html
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происшествия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), ленинградская область
14:36 04.08.2022 (обновлено: 14:48 04.08.2022)
 
В Ленинградской области спасли мерина, по уши увязшего в болоте

В Ленинградской области пожарные спасли мерина, по уши увязшего в болоте

© Фото : ГУ МЧС по Ленинградской областиВ Ленинградской области пожарные спасли мерина, увязшего в болоте
В Ленинградской области пожарные спасли мерина, увязшего в болоте - РИА Новости, 1920, 04.08.2022
© Фото : ГУ МЧС по Ленинградской области
В Ленинградской области пожарные спасли мерина, увязшего в болоте
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МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Дежурный расчет пожарных спас лошадь, увязшую по шею в болоте во время конной прогулки во Всеволожском районе Ленинградской области, рассказали РИА Новости в пресс-службе регионального главка МЧС в четверг.
Молодой конь по кличке Бах накануне увяз по шею в лесном болоте во время конной прогулки возле коттеджного поселка "Особый статус". Прогулка могла закончиться трагедией, если бы не оперативная работа сотрудников пожарной части №100 Ленинградской областной противопожарной службы.
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"В 20.35 в пожарно-спасательную службу поступило сообщение о том, что в болоте тонет лошадь, требуется помощь спасателей", - сказал собеседник агентства. По его словам, для спасения Баха под его брюхом и передними ногами пропустили тросы, а также веревки и пожарные рукава. Сотрудникам МЧС потребовалось много усилий, чтобы животное весом в несколько центнеров вытянуть из топи спустя несколько часов мучений.
Четыре часа наездники поддерживали над водой голову животного, застрявшего по самую шею в вязкой жиже, чтобы мерин – крупный, но молодой конь по кличке Бах, не захлебнулся. Для спасения животного общими силами старались найти подмогу в ближайшей деревне – всё тщетно, – доступных тракторов или иной спецтехники на месте не оказалось… Потом искали связь, чтобы позвонить в службу спасения. Ситуация осложнялась тем, что в данной местности плохо работала сотовая сеть и определить точное местоположение, геолокацию оказалось затруднительным.
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"Животное долго находилось в холодной жиже без какой-либо возможности двигаться – конь застрял основательно. Кроме того, брыкаясь в воде, животное могло повредить себе ноги о коряги, к тому же могло переохладиться. Поэтому нам нельзя было терять ни минуты", - приводит пресс-служба главка слова начальника караула 100-й пожарной части Олега Полнинова.
Участники конной прогулки долго благодарили пожарных за успешное проведение необычной спасательной операции и их высокий профессионализм.
"К слову, дежурный караул, не успев прибыть в пожарную часть после спасения животного (не имея возможности толком умыться и переодеться), отправился на новый вызов – на тушение пожара. Такая работа…", - резюмировал представитель ведомства.
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