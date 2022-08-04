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Медведев рассказал о последствиях визита Пелоси на Тайвань - РИА Новости, 04.08.2022
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Медведев рассказал о последствиях визита Пелоси на Тайвань
Медведев рассказал о последствиях визита Пелоси на Тайвань - РИА Новости, 04.08.2022
Медведев рассказал о последствиях визита Пелоси на Тайвань
Поездка спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси на Тайвань является злонамеренной провокацией, заявил РИА Новости зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий... РИА Новости, 04.08.2022
2022-08-04T11:05
2022-08-04T11:56
в мире
нэнси пелоси
визит пелоси на тайвань
азия
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МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Поездка спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси на Тайвань является злонамеренной провокацией, заявил РИА Новости зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев, по его словам, это действие подрывает международную безопасность в Азии."Эта поездка – явная и абсолютно злонамеренная провокация. Действие, прямо подрывающее международную безопасность в Азии. Выходка совершенно оборзевших от собственной безнаказанности американских властей", - сказал Медведев."США сделали все, чтобы сыграть у Китая на нервах и вынудить его совершить резкие, опрометчивые шаги. Шло активное нагнетание страстей в СМИ и соцсетях. Причем все это делалось, как обычно, с запредельным американским цинизмом. Использовалась совершенно двусмысленная риторика. Да, мы за единый Китай, но – в то же время - мы за демократию, против автократии, а США будут "поддерживать Тайвань в стремлении выстраивать независимое государство". Это резюме позиции спикерши и других американских деятелей", - сказал Медведев.По его мнению, США готовы всячески "науськивать" сепаратистов, формально выступая за невмешательство в китайские дела и принцип "одного Китая"."Такие визиты планируются заранее. Сценарии пишутся для всех участников. Роли в них распределены, реплики скрупулезно расписаны. Никаких внутренних противоречий между администрацией Байдена и Конгрессом по этому вопросу не было и нет. Даже когда они демонстрируют видимость разных подходов. Не надо обманываться. Это полностью согласованная игра американского истеблишмента", - сказал Медведев.Он отметил, что после визита Пелоси обстановка вокруг Тайваня резко обострилась - в регионе идут масштабные военные учения Китая с боевыми стрельбами."Этого, вероятно, и хотели американцы, нагнетающие региональную напряженность. И напрасно. Ведь они получат куда более серьезные последствия в глобальном масштабе. Безопасность в Азии драматически ухудшится. Недоверие станет колоссальным. Рынки продолжат падение. Бензин и продукты будут дорожать. И тогда уже никто не сможет гарантировать, что очередной литерный рейс с какой-нибудь неугомонной старухой долетит до выбранной точки", - считает Медведев."Программа минимум - вызывать скандал и обострить ситуацию в Азии. Максимум – развязать военный конфликт, на котором потом можно нагреть руки. В том числе за счет поставок оружия марионеточным оппозиционерам в Тайбэе. Такой сценарий мы наблюдали во многих местах, в том числе и на Украине – провокации, подстрекательство, кормление горячими пирожками различных майданутых типов, и затем - переворот. А вскоре – кровавый конфликт, взрывы, пытки, убийства, страдания миллионов людей", - сказал Медведев.
https://ria.ru/20220804/vizit-1807125325.html
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в мире, нэнси пелоси, визит пелоси на тайвань, азия
11:05 04.08.2022 (обновлено: 11:56 04.08.2022)
 
Медведев рассказал о последствиях визита Пелоси на Тайвань

Зампред Совбеза Медведев заявил о долгосрочных последствиях визита Пелоси на Тайвань

© РИА Новости / Екатерина Штукина / Перейти в фотобанкЗаместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 04.08.2022
© РИА Новости / Екатерина Штукина
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Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев. Архивное фото
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МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Поездка спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси на Тайвань является злонамеренной провокацией, заявил РИА Новости зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев, по его словам, это действие подрывает международную безопасность в Азии.
"Эта поездка – явная и абсолютно злонамеренная провокация. Действие, прямо подрывающее международную безопасность в Азии. Выходка совершенно оборзевших от собственной безнаказанности американских властей", - сказал Медведев.
Нэнси Пелоси в аэропорту Тайбэя, Тайвань - РИА Новости, 1920, 04.08.2022
06:56
В Пекине назвали визит Пелоси на Тайвань нарушением суверенитета Китая
"США сделали все, чтобы сыграть у Китая на нервах и вынудить его совершить резкие, опрометчивые шаги. Шло активное нагнетание страстей в СМИ и соцсетях. Причем все это делалось, как обычно, с запредельным американским цинизмом. Использовалась совершенно двусмысленная риторика. Да, мы за единый Китай, но – в то же время - мы за демократию, против автократии, а США будут "поддерживать Тайвань в стремлении выстраивать независимое государство". Это резюме позиции спикерши и других американских деятелей", - сказал Медведев.
По его мнению, США готовы всячески "науськивать" сепаратистов, формально выступая за невмешательство в китайские дела и принцип "одного Китая".
"Самолет с официальной делегацией никто не планировал сбивать и даже принудительно сажать на другом аэродроме. Подобные радикальные меры не соответствуют миролюбивым установкам наших китайских друзей. На провокации они не поддаются. Но их терпение не безгранично. Очевидно, что уже после этого скандального шага обстановка вокруг Тайваня резко обострилась. Идут масштабные военные учения с боевыми стрельбами", - подчеркнул Медведев.
"Такие визиты планируются заранее. Сценарии пишутся для всех участников. Роли в них распределены, реплики скрупулезно расписаны. Никаких внутренних противоречий между администрацией Байдена и Конгрессом по этому вопросу не было и нет. Даже когда они демонстрируют видимость разных подходов. Не надо обманываться. Это полностью согласованная игра американского истеблишмента", - сказал Медведев.
Он отметил, что после визита Пелоси обстановка вокруг Тайваня резко обострилась - в регионе идут масштабные военные учения Китая с боевыми стрельбами.
"Этого, вероятно, и хотели американцы, нагнетающие региональную напряженность. И напрасно. Ведь они получат куда более серьезные последствия в глобальном масштабе. Безопасность в Азии драматически ухудшится. Недоверие станет колоссальным. Рынки продолжат падение. Бензин и продукты будут дорожать. И тогда уже никто не сможет гарантировать, что очередной литерный рейс с какой-нибудь неугомонной старухой долетит до выбранной точки", - считает Медведев.
"Программа минимум - вызывать скандал и обострить ситуацию в Азии. Максимум – развязать военный конфликт, на котором потом можно нагреть руки. В том числе за счет поставок оружия марионеточным оппозиционерам в Тайбэе. Такой сценарий мы наблюдали во многих местах, в том числе и на Украине – провокации, подстрекательство, кормление горячими пирожками различных майданутых типов, и затем - переворот. А вскоре – кровавый конфликт, взрывы, пытки, убийства, страдания миллионов людей", - сказал Медведев.
Рабочие на строительной площадке в пригороде Тайбэя - РИА Новости, 1920, 04.08.2022
08:00
Китай затягивает песчаную петлю на шее Тайваня
 
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