https://ria.ru/20220804/medvedev-1807161460.html

Медведев рассказал о последствиях визита Пелоси на Тайвань

Медведев рассказал о последствиях визита Пелоси на Тайвань - РИА Новости, 04.08.2022

Медведев рассказал о последствиях визита Пелоси на Тайвань

Поездка спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси на Тайвань является злонамеренной провокацией, заявил РИА Новости зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий... РИА Новости, 04.08.2022

2022-08-04T11:05

2022-08-04T11:05

2022-08-04T11:56

в мире

нэнси пелоси

визит пелоси на тайвань

азия

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МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Поездка спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси на Тайвань является злонамеренной провокацией, заявил РИА Новости зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев, по его словам, это действие подрывает международную безопасность в Азии."Эта поездка – явная и абсолютно злонамеренная провокация. Действие, прямо подрывающее международную безопасность в Азии. Выходка совершенно оборзевших от собственной безнаказанности американских властей", - сказал Медведев."США сделали все, чтобы сыграть у Китая на нервах и вынудить его совершить резкие, опрометчивые шаги. Шло активное нагнетание страстей в СМИ и соцсетях. Причем все это делалось, как обычно, с запредельным американским цинизмом. Использовалась совершенно двусмысленная риторика. Да, мы за единый Китай, но – в то же время - мы за демократию, против автократии, а США будут "поддерживать Тайвань в стремлении выстраивать независимое государство". Это резюме позиции спикерши и других американских деятелей", - сказал Медведев.По его мнению, США готовы всячески "науськивать" сепаратистов, формально выступая за невмешательство в китайские дела и принцип "одного Китая"."Такие визиты планируются заранее. Сценарии пишутся для всех участников. Роли в них распределены, реплики скрупулезно расписаны. Никаких внутренних противоречий между администрацией Байдена и Конгрессом по этому вопросу не было и нет. Даже когда они демонстрируют видимость разных подходов. Не надо обманываться. Это полностью согласованная игра американского истеблишмента", - сказал Медведев.Он отметил, что после визита Пелоси обстановка вокруг Тайваня резко обострилась - в регионе идут масштабные военные учения Китая с боевыми стрельбами."Этого, вероятно, и хотели американцы, нагнетающие региональную напряженность. И напрасно. Ведь они получат куда более серьезные последствия в глобальном масштабе. Безопасность в Азии драматически ухудшится. Недоверие станет колоссальным. Рынки продолжат падение. Бензин и продукты будут дорожать. И тогда уже никто не сможет гарантировать, что очередной литерный рейс с какой-нибудь неугомонной старухой долетит до выбранной точки", - считает Медведев."Программа минимум - вызывать скандал и обострить ситуацию в Азии. Максимум – развязать военный конфликт, на котором потом можно нагреть руки. В том числе за счет поставок оружия марионеточным оппозиционерам в Тайбэе. Такой сценарий мы наблюдали во многих местах, в том числе и на Украине – провокации, подстрекательство, кормление горячими пирожками различных майданутых типов, и затем - переворот. А вскоре – кровавый конфликт, взрывы, пытки, убийства, страдания миллионов людей", - сказал Медведев.

https://ria.ru/20220804/vizit-1807125325.html

https://ria.ru/20220804/tayvan-1807118327.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, нэнси пелоси, визит пелоси на тайвань, азия